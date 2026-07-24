Популярный в России «китаец» провалился на краш-тестах

Европейские независимые эксперты продолжают испытывать китайские автомобили, которые массово поставляются на российский рынок. В 2025–2026 годах под прицел EuroNCAP попали сразу несколько моделей, уже знакомых или совсем скоро ожидаемых в салонах дилеров. Результаты — от абсолютного лидерства до тревожных нюансов, которые стоит знать каждому покупателю.

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Краш-тесты EuroNCAP — это не просто формальность. Организация с многолетней историей задаёт мировые стандарты безопасности, и получение пяти звёзд стало для автопроизводителей делом чести. В прошлом году мы уже рассказывали, как прошли строгие тесты кроссоверы Chery Tiggo 7 и Tiggo 8 — сейчас на нашем рынке они представлены под брендом Tenet.

Сегодня — новый обзор десяти китайских моделей. Среди них — уже продающиеся у нас Tenet T4, Geely EX5 (электрический и гибридный), китайские аналоги «Москвич М70» и М90, большой гибрид Exlantix ET, Hongqi E-HS9, Exeed RX, аналог Jeland J7, а также электрическая новинка от GAC — кроссовер Aion V. Вердикт экспертов — в нашем материале.

Tenet T4 (он же Chery Tiggo 4): четыре звезды — и вот почему

Начнём с модели, которая уже продаётся в России под отечественным брендом. Tenet T4 — это близнец Chery Tiggo 4, его безопасность идентична проходившему тесты Ebro s400 для Европы. Итоговая оценка — четыре звезды EuroNCAP. До пятёрки не хватило нескольких важных нюансов.

При лобовом ударе со смещением силовая структура салона сохранила стабильность, благодаря чему колени и бёдра водителя и пассажира оказались вне зоны риска. Однако часть показателей превысила пороговые значения. К примеру, защиту груди водителя при лобовом ударе специалисты оценили как «маржинальную» (на грани допустимого), а при столкновении с полным перекрытием защита грудной клетки оказалась и вовсе «слабой», а шеи — «плохой». Зато при боковом ударе и в более жёстком боковом столкновении со столбом все показатели как минимум адекватные.

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В целом картина следующая: защита взрослых пассажиров — 79%, детей — 85%, пешеходов — 78%, электронных систем помощи — 80%. С электронными помощниками порядок: система автоторможения хорошо реагирует на пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов. Есть контроль усталости и отвлечения водителя, напоминание о непристёгнутых ремнях на всех сиденьях.

Вывод: четыре звезды — результат достойный, но до пятёрки не хватило защиты грудной клетки и шеи водителя при лобовых столкновениях. При выборе это стоит иметь в виду.

Geely EX5 (электрический): пять звёзд, но сварные швы подвели

Электрический кроссовер Geely EX5 получил пять звёзд EuroNCAP, однако эксперты выявили несколько тревожных моментов. При лобовом ударе со смещением силовая структура салона повела себя неидеально: у основания стойки ветрового стекла разошлось несколько сварных швов, и в металле появились разрывы. При более жёстком испытании эти повреждения не стали критичнее, но это не отменило штраф за качество сборки.

Кроме того, при фронтальном тесте с полным перекрытием защиту груди заднего пассажира специалисты оценили как «слабую» — это серьёзный сигнал для тех, кто собирается использовать этот автомобиль в качестве семейного. А вот боковые удары и столкновение со столбом электрический Geely выдержал достойно — все показатели как минимум адекватные.

С электроникой, однако, не всё гладко: система автоторможения отлично распознаёт пешеходов и мотоциклистов, но защита от внезапного открытия двери перед велосипедистом не сработала вовсе. Как итог — ноль баллов. Зато есть сенсоры контроля усталости и отвлечения водителя, а также напоминание о непристёгнутых ремнях на всех местах.

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Общие оценки по группам: защита взрослых — 86% (хорошо, кроме груди заднего пассажира), детей — 87% (хорошо и адекватно), пешеходов — 83% (смешанно: голова хорошо, таз и бедро — неоднозначно), электронные ассистенты — 83% (хорошо, но с провалом по защите от открытия двери перед велосипедистом).

Вывод: пять звёзд — результат высокий, но качество сварных швов и защита груди заднего пассажира вызывают вопросы.

Geely EX5 EM-i (гибрид): уверенные пять звёзд

Гибридная версия Geely EX5 показала более ровные результаты и заслуженно получила пять звёзд. При лобовом ударе со смещением салон остался стабильным, колени и бёдра — в полном порядке. Производитель подтвердил, что защита одинакова для пассажиров разных комплекций.

В тесте с полным перекрытием все зоны защищены хорошо или адекватно. Боковые удары принесли максимальные баллы, а удар о столб — как минимум адекватную защиту. Единственная заминка: самое большое детское кресло i-Size (для детей ростом от 100 до 135 см) не удалось правильно установить на переднем пассажирском сиденье. Но на заднем ряду с этим проблем нет.

Электронные помощники отработали адекватно: автоторможение надёжно реагирует на пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов, есть защита от внезапного открытия двери перед велосипедистом. Контроль усталости и отвлечения водителя, напоминание о ремнях — всё в наличии.

© NCAP

Общие оценки по группам: защита взрослых — 90%, детей — 87% (максимальные баллы), пешеходов — 86%, электронные ассистенты — 77%.

Вывод: один из самых безопасных вариантов среди китайских моделей. Если не планируете ставить большое детское кресло спереди, можете смело рассматривать.

«Москвич М70» (он же MG HS): пять звёзд с поправкой на возраст

«Москвич М70», известный в Европе как MG HS, также прошёл тесты EuroNCAP и даже получил пять звёзд. При лобовом ударе со смещением салон остался цел, колени и бёдра пассажиров — под надёжной защитой. Производитель подтвердил, что защита одинакова для пассажиров разных комплекций. Однако в тесте с полным перекрытием защиту груди заднего пассажира оценили как «маржинальную» — на грани допустимого. При этом результат при боковых ударах — максимальные баллы.

Система автоматического торможения хорошо распознаёт пешеходов и велосипедистов. Но есть и минус: системы обнаружения ребёнка в салоне нет (в силу возраста модели) — за это баллы не начислены. Остальные ассистенты (контроль усталости, напоминание о ремнях) — в порядке.

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Общие оценки по группам: защита взрослых — 90%, детей — 85%, пешеходов — 83%, электронные ассистенты — 74% (без системы «ребёнок в машине»).

Вывод: пять звёзд, но без системы «ребёнок в машине» и с маржинальной защитой груди заднего пассажира. Для своего сегмента — достойно, но не более.

«Москвич М90» (он же MG MGS9 PHEV): пять звёзд с оговорками

«Москвич М90», известный в Европе как MG MGS9 PHEV, прошёл тесты еще в ноябре 2025 года и получил пять звёзд. Однако за высоким рейтингом скрываются нюансы, которые стоит знать.

При лобовом ударе со смещением салон остался стабильным, колени и бёдра передних седоков защищены хорошо. Но часть элементов панели приборов со стороны водителя, по мнению экспертов, может представлять риск для пассажиров других комплекций.

В тесте с полным перекрытием защита груди заднего пассажира оценена как «слабая» — минус для семейного автомобиля. Зато при боковом ударе — максимальные баллы, удар о столб — как минимум адекватная защита. Есть системы предотвращения вторичных столкновений и автоматического вызова экстренных служб.

С защитой от хлыстовых травм при ударе сзади не всё здорово: передние сиденья — хорошо, задние — маржинально. Детская безопасность почти идеальна: шести- и десятилетние манекены набрали максимальные баллы, подушку пассажира можно отключать при установке кресла против хода. Но системы обнаружения ребёнка в салоне нет — здесь баллы не начислены.

Защита пешеходов: голова — в основном хорошо, но в районе передних стоек и у основания лобового стекла — плохо. Таз и колени — с рисками. С электроникой полный порядок: автоторможение распознаёт пешеходов (включая сзади), велосипедистов и мотоциклистов, есть защита от внезапного открытия двери. Контроль усталости, удержание полосы и ограничение скорости работают адекватно.

© NCAP

Общие оценки: защита взрослых — 84% (штраф за переднюю панель и слабую защиту груди заднего пассажира), детей — 85% (максимум), электронные ассистенты — 77% (без системы обнаружения ребёнка).

Вывод: пять звёзд — достойно, но до идеала не хватает защиты груди заднего пассажира. Если вы часто возите пассажиров на втором ряду, стоит обратить на это внимание. Электронные помощники — одни из лучших в классе, что частично компенсирует недостатки пассивной безопасности.

Exlantix ET: пять звёзд, но защита пешеходов — слабое место

Большой электрический кроссовер Exlantix ET разбили в декабре 2025 года. При лобовом смещённом ударе салон остался стабильным, колени и бёдра передних седоков не пострадали. Однако тест с полным перекрытием выявил маржинальную защиту груди заднего пассажира — показатель на грани допустимого. Боковой удар принёс максимальные баллы, а столкновение со столбом — как минимум адекватную защиту, но контроль перемещения тела оценён как маржинальный.

С электронными системами — неоднозначно: автоторможение отлично распознаёт мотоциклистов, но защита от внезапного открытия двери перед велосипедистом всего лишь маржинальная. Система обнаружения ребёнка в салоне формально есть, но она не соответствует требованиям EuroNCAP. Баллы здесь не начислены. Защита пешеходов: голова — в основном хорошо, а вот таз — почти везде плохо.

© NCAP

Общие оценки по группам: защита взрослых — 90% (с оговорками по защите груди заднего пассажира и контролю фиксации, дети — 85% (максимальные баллы), пешеходов — 76% (голова хорошо, таз плохо), электронные ассистенты — 79% (в целом хорошо, но система обнаружения ребёнка не засчитана).

Вывод: пять звёзд — результат достойный, тем не менее премиальный статус не обеспечил идеальной защиты пешеходов и корректной работы всех «умных» систем.

Hongqi E-HS9: пять звёзд с разрывом подушки и слабой защитой пешеходов

Флагманский Hongqi E-HS9 тоже заработал пять звёзд, но отчёт экспертов пестрит предупреждениями. При лобовом смещённом ударе структуры в панели приборов могут представлять риск для коленей и бёдер пассажиров иных комплекций — хотя со стандартными манекенами показатели были приемлемые.

Во фронтальном тесте с полным перекрытием защита груди водителя оказалась маржинальной, а в подушке безопасности после испытания нашли небольшой разрыв — за это наложили штраф на защиту головы в обоих испытаниях. Системы предотвращения вторичных столкновений нет вовсе, как и датчика обнаружения ребёнка в салоне.

При боковых ударах все показатели как минимум адекватные. Автоторможение перед пешеходами и велосипедистами — хорошее, а вот защита от внезапного открытия двери перед велосипедистом лишь частичная. Защита пешеходов: голова — в основном маржинальная или адекватная, таз — почти везде плохо.

© NCAP

Общие оценки по группам: защита взрослых — 82% (колени хорошо, грудь маржинально, подушка с дефектом), детей — 87% (хорошо), пешеходов — 73% (особенно слабый таз), электронные ассистенты — 82% (хорошо, но отсутствуют важные системы).

Вывод: пять звёзд, однако качество подушек, защита пешеходов и отсутствие базовых систем — не совсем то, что ждёшь от флагмана.

Jeland J7 (он же Jaecoo 7): пять звёзд, но шторка подвела

В ходе краш-тестов этот автомобиль получил пять звёзд, но и здесь не обошлось без минусов.

При лобовом смещённом ударе салон стабилен, колени и бёдра — в полном порядке. Однако в боковом испытании шторка безопасности застряла в обшивке задней стойки, в результате чего не раскрылась должным образом. Расследование показало, что в процессе сборки один из фиксаторов подушки был установлен неправильно. Производитель улучшил контроль качества, но штраф в обоих боковых тестах отменён не был.

С детской безопасностью — почти хорошо: защита манекенов — высокая, система обнаружения ребёнка в салоне есть, однако не соответствует требованиям EuroNCAP — тут баллы не начислены.

Автоторможение работает адекватно, но защита от внезапного открытия двери перед велосипедистом — только маржинальная. Защита пешеходов: голова — хорошо, таз — смешанно.

© NCAP

Общие оценки по группам: защита взрослых — 81% (со штрафом за шторку), детей — 80% (хорошо и адекватно), пешеходов — 80%, электронные ассистенты — 80% (система обнаружения ребёнка не засчитана, защита от открытия двери маржинальная, нет предотвращения вторичных ударов).

Вывод: формально пять звёзд, но случай с застрявшей шторкой — тревожный звоночек. Хорошо, что производитель отреагировал, но покупателям стоит помнить о возможных производственных недочётах.

Exeed RX (он же Omoda 9): уверенные пять звёзд с мелкими оговорками

Кросс-купе Exeed RX, известный в Европе как Omoda 9, прошёл краш-тесты EuroNCAP уверенно и заработал пять звёзд. Показатели по всем категориям стабильно высокие: защита взрослых — 90%, детей — 85%, пешеходов и велосипедистов — 81%, электронные системы помощи — 80%.

При лобовом смещённом ударе силовая структура салона не деформировалась, колени и бёдра водителя и переднего пассажира получили хорошую защиту. Боковые удары — максимальные баллы, но автомобиль всё же получил небольшой штраф за посредственную защиту грудной клетки водителя при столкновении со столбом.

С детской безопасностью — почти идеально: в тестах с шести- и десятилетними манекенами — максимальные баллы. Есть двойные крепления ISOFIX, отключение подушки переднего пассажира при установке детского кресла и система напоминания о забытом в салоне ребёнке.

Автоторможение стабильно срабатывает в экстренных ситуациях, система удержания полосы тоже показала себя хорошо. Однако в одном из сценариев электронные помощники не смогли предотвратить столкновение с мотоциклистом при перестроении. Также передние стойки и лобовое стекло могут нанести серьёзные травмы голове пешехода. Специалисты сняли баллы и за неидеально работающую систему мониторинга состояния водителя.

© NCAP

Вывод: твёрдые пять звёзд — один из самых сбалансированных результатов среди китайских моделей. Машина надёжно защищает взрослых и детей, а современные электронные помощники дополняют пассивную безопасность. Единственные оговорки — защита пешеходов в зоне стоек и работа системы мониторинга водителя. Если вы ищете безопасный семейный кроссовер с высокими баллами по всем категориям, Exeed RX — достойный кандидат.

GAC Aion V: пять звёзд с первого раза

Электрический кроссовер Aion V дебютировал в краш-тестах от марки GAC и сразу получил пять звёзд. При лобовом ударе со смещением салон стабилен, колени и бёдра защищены хорошо, производитель подтвердил защиту для пассажиров разных комплекций.

В тесте с полным перекрытием автомобиль тоже получил хорошие оценки. Боковые удары — максимальные баллы, но при ударе о столб грудь водителя оказалась маржинальной — это главное слабое место.

Передние сиденья и подголовники обеспечивают хорошую защиту от хлыстовых травм при ударе сзади, геометрический анализ задних сидений также показал хороший уровень. Есть система оповещения экстренных служб и функция предотвращения вторичных столкновений.

С детской безопасностью — почти идеально: в обоих фронтальных и боковых тестах защита шести- и десятилетних манекенов оценена как хорошая, максимальные баллы. Подушку переднего пассажира можно отключать для установки детского кресла против хода движения. Есть система, которая предупреждает, если вдруг малыша забыли в машине.

Защита пешеходов и велосипедистов: в основном хорошо или адекватно, но плохие результаты зафиксированы при ударах о стойки ветрового стекла, а также в районе его основания и в верхней части. При этом таз, бедро, колени и голени подвержены минимальным рискам.

Система автоторможения работает адекватно, но пешеходов сзади не видит. Зато с велосипедистами всё хорошо, включая защиту от внезапного открытия двери. Есть контроль усталости и отвлечения водителя, напоминание о ремнях на всех местах, система удержания полосы и ограничения скорости.

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Общие оценки по группам: защита взрослых — 88%, детей — 85%, пешеходов — 82%, электронные ассистенты — 84%. При этом в защите взрослых — штраф за маржинальную грудную клетку при ударе о столб, в электронных ассистентах — нет защиты пешеходов сзади.

Вывод: уверенные пять звёзд — отличный результат для дебютанта. Aion V надёжно защищает взрослых и детей, грамотно оберегает пешеходов и велосипедистов. Единственные оговорки — защита груди водителя при ударе о столб и отсутствие системы, предотвращающей наезд на пешеходов сзади. Если вы ищете современный электрокроссовер с высоким уровнем безопасности — Aion V заслуживает внимания.