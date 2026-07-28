Начиная с 2022 года иностранные автоконцерны покидали российский рынок на разных условиях. Одни продали предприятия за символические сумму, сохранив право обратного выкупа, другие окончательно расстались с активами. Поэтому возможность возвращения зависит прежде всего от условий конкретной сделки. Рассказываем, какие европейские, корейские и японские бренды к середине 2026 года всё ещё сохранили возможность вернуться в Россию.

Renault и Nissan сохранили опционы

Renault и Nissan входят в один автомобильный альянс, однако продавали российские активы отдельно. Так, Nissan передал ФГУП «НАМИ» завод в Санкт-Петербурге, инженерные подразделения и московский офис за символический 1 евро. При этом компания сохранила право выкупить бизнес обратно в течение шести лет — то есть до конца 2028 года.

Renault передала «НАМИ» принадлежавшие ей 67,69% АвтоВАЗа и также получила шестилетний опцион — примерно до мая 2028 года. Однако право распространяется только на долю в АвтоВАЗе. Бывший московский завод Renault, перешедший столичным властям и вернувший историческое имя «Москвич», в соглашение об обратном выкупе не входит.

Вернуть активы по символической цене компании, вероятно, не смогут. При расчёте стоимости должны учитываться инвестиции, сделанные российскими владельцами после ухода иностранного бизнеса. По крайней мере, об этом РИА «Новости» заявлял президент АвтоВАЗа Максим Соколов. Топ-менеджер отметил, что стоимость обратного выкупа не будет равна цене выхода — «за один рубль». Необходимый для возмещения объём инвестиций Соколов оценил в 112,5 миллиардов рублей.

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Mercedes-Benz может вернуть завод до 2029 года

Компания Mercedes-Benz в апреле 2023 года продала ГК «Автодом» завод в подмосковном Есипово, российскую дистрибьюторскую фирму, дочерний банк, а также лизинговые и финансовые подразделения.

Сделка предусматривает шестилетний опцион обратного выкупа. При возвращении Mercedes-Benz должен будет заплатить рыночную стоимость активов, установленную независимым оценщиком.

Таким образом право обратного выкупа действует до апреля 2029 года и немецкий производитель сохраняет шансы вернуться на российский рынок до этого срока.

© Алексей Куденко/РИА Новости

Hyundai и Kia уже лишились завода

Южнокорейский автогигнант Hyundai Motor Company заморозил свою деятельность в России в марте 2022 года. Два года спустя, в начале 2024 года, завод в Санкт-Петербурге, на котором выпускались автомобили Hyundai и Kia, был продан компании AGR Automotive. Стоимость сделки составила символические 140 тысяч корейских вон.

У концерна Hyundai было право выкупить предприятие обратно в течение двух лет, однако в январе 2026 года срок опциона закончился: компания им не воспользовалась. У российского офиса бренда Kia отдельного опциона не было, поскольку завод принадлежал юрлицу ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Часть моделей Kia также собиралась на калининградском «Автоторе» по контракту, но сама корейская группа этим предприятием не владела. Так что возвращение корейских брендов в Россию не прежних условиях нереализуемо.

© Александр Гальперин/РИА Новости

Mazda не воспользовалась правом выкупа

Японская компания Mazda в декабре 2022 года продала компании Sollers свою 50-процентную долю в совместном предприятии во Владивостоке за символический 1 евро.

Японский производитель мог вернуть долю за ту же сумму в течение трёх лет. Однако срок опциона истёк к концу 2025 года, а Mazda так и не воспользовалась своим правом обратного выкупа.

Теперь возвращение бренда на прежнюю площадку возможно только на основании нового соглашения с Sollers. Или же компании придётся искать в России другого партнёра и заново осуществлять многомиллионные инвестиции.

© Виталий Аньков/РИА Новости

Toyota продала завод без опциона

Другой японский автогигант, компания Toyota, в июне 2023 года передал ФГУП «НАМИ» предприятие в Санкт-Петербурге без права обратного выкупа. Российские власти отдельно подчёркивали, что условия сделки не предусматривают возвращения завода прежнему владельцу.

Поэтому Toyota уже точно не сможет восстановить производство по заранее согласованной процедуре. Для возвращения потребуется новая сделка, другая производственная площадка или строительство нового предприятия с нуля, что кажется маловероятным с учётом новых многомиллиардных инвестиций.

© Михаил Куравлев/РИА Новости

Volkswagen ушёл без права выкупа

Концерн Volkswagen, в состав которого также входят бренды Audi и Skoda, в мае 2023 года продал российский бизнес компании ООО «Арт-Финанс» (материнская компания ООО «АГР») примерно за 125 миллионов евро. Сделка включала калужский завод, дистрибьюторскую компанию и другие активы Volkswagen Group Rus.

Опциона обратного выкупа у Volkswagen не было. Следовательно, вернуть прежний бизнес концерн сможет только по новому соглашению с владельцем. Бренды Audi и Skoda самостоятельных опционов также не имеют.

© Михаил Фомичев/РИА Новости

Кто все ещё может вернуть активы

Наиболее понятный договорный путь к возвращению сохранился только у Nissan, Renault и Mercedes-Benz. Их опционы действуют до 2028 и 2029 годов.

Mazda и Hyundai уже не воспользовались своими правами. Toyota и Volkswagen продали предприятия без опционов. При этом опционы не всегда гарантируют возвращение.

Многим иностранным компаниям придётся компенсировать вложения новых российских собственников и получить необходимые разрешения, а также заново оценить перспективы работы на российском рынке.