«Росатом» строит свою платформу для электрокаров: что будут выпускать

Госкорпорация «Росатом» — крупнейший в мире оператор атомной энергетики и, как оказалось, всё более амбициозный игрок на рынке электромобилей. На московском автомобильном фестивале «ПроДвижение-2026», проходившем на ВДНХ, композитный дивизион госкорпорации впервые показал публике сразу два готовых прототипа электромобилей. Рассказываем, что это за машины и когда их будут выпускать.

© Илья Питалев/РИА Новости

Оба концепта построены на одной и той же универсальной электромобильной платформе — это кроссовер VOYT SUV и коммерческий фургон VOYT LCV. Разработка технической базы машин велась в структурах «Росатома» без лишней огласки на протяжении нескольких лет. Разбираемся, откуда взялся проект с необычным названием, чем интересна его техническая база и какими получились обе представленные модели.

От концепта до дороги: история проекта

История VOYT началась задолго до того, как об этом бренде узнала широкая публика: по данным СМИ, работа над собственной версией электромобиля в композитном дивизионе «Росатома» стартовала ещё около 2020 года. Автором концепции и дизайна выступил Роман Войт, руководитель проекта электромобильности композитного дивизиона «Росатома» — в его честь получила название вся линейка. Разработка велась в кооперации с Московским политехническим университетом, который впоследствии не раз официально комментировал ход проекта.

© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Первым публичным эпизодом в истории бренда стала регистрация товарного знака VOYT: в конце августа 2024 года стало известно, что госкорпорация «Росатом» закрепила за собой марку по классу автомобилей, а владельцем товарного знака выступила дочерняя структура — компания «Юматекс», которая также оформила патент на дизайн грузового электромобиля.

Ещё раньше, в апреле 2024 года, на форуме «Атомэкспо-2024» в Сочи был показан полноразмерный макет футуристичного электрофургона — будущего VOYT LCV. Тогда же Роман Войт впервые подробно рассказал прессе о концепции универсальной платформы: по его словам, при относительно небольших объёмах производства — порядка 2–10 тысяч машин в год — платформа позволяет выпускать электромобили, сопоставимые по себестоимости с обычными автомобилями с двигателем внутреннего сгорания.

Осенью 2024 года в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) обнаружились патентные изображения кроссовера — по сути, первый официальный «рассекреченный» облик будущего VOYT SUV. Тогда же стало известно, что помимо кроссовера в линейке будет и полноразмерный фургон с монооптикой и многоспицевыми колёсами, выглядящий более футуристично, чем итоговый серийный прототип.

Следующий значимый этап случился только спустя полтора года. В конце июня — начале июля 2026 года пресс-служба Московского политеха сообщила, что прототип VOYT SUV впервые проехал своим ходом по улицам столицы, приняв участие в Московском транспортном электрофестивале. До этого момента макет демонстрировался исключительно в статике.

Именно тогда были обнародованы и первые официальные технические характеристики прототипа: снаряжённая масса пилотного экземпляра с батареей и полимерными кузовными панелями составила менее 1 000 кг, что заметно меньше, чем у большинства серийных электромобилей аналогичного класса.

© Московский Политех

Кульминацией — по крайней мере, на сегодняшний день — стал публичный показ на фестивале «ПроДвижение». Композитный дивизион «Росатома» впервые представил сразу оба автомобиля линейки: полноразмерный образец электрофургона VOYT LCV и полнофункциональный прототип кроссовера VOYT SUV, построенные на единой архитектуре. Именно тогда компания раскрыла целевые характеристики флагманской версии кроссовера — куда более мощные, чем у обкатанного месяцем ранее ходового прототипа.

Инженерная основа: хребтовый профиль и пултрузия

Главная технологическая особенность платформы VOYT — не в электронике и не в дизайне, а в материале и конструкции несущего кузова. Основой машины служит хребтовый профиль — полый элемент из углепластика, изготовленный по технологии пултрузии, то есть непрерывного формования композитных материалов через нагретую фильеру. Этот профиль одновременно служит силовой несущей конструкцией автомобиля и корпусом для размещения тяговой батареи, которая укладывается прямо внутри его полого сечения.

© Страна Росатом

Такое решение принципиально отличается от классических подходов, где кузов и корпус батареи — отдельные, независимо спроектированные узлы. По словам разработчиков, отказ от металлического несущего каркаса в пользу углекомпозитного профиля позволил существенно снизить массу конструкции при сохранении необходимой прочности — отсюда и снаряжённая масса опытного образца SUV меньше тонны при полимерных кузовных панелях.

В «Росатоме» утверждают, что подобная архитектура «не имеет аналогов в мире» — по крайней мере, в части серийно ориентированных решений для электромобилей массового сегмента. Платформа изначально задумывалась как универсальная: на её базе, по словам Романа Войта, можно создавать модели классов B и B+ — по размерному ряду это примерно уровень Lada Granta и Lada Vesta — в кузовах хетчбэк, седан, кроссовер и микроавтобус. Показанные на сегодняшний день VOYT SUV и VOYT LCV — лишь первые две реализации из потенциально значительно более широкой линейки.

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Отдельного внимания заслуживает вопрос локализации. Композитный дивизион «Росатома» заявляет, что уже сейчас порядка 60% ключевых компонентов платформы — тяговая батарея, электропривод, силовая электроника и композитные элементы конструкции — производятся на предприятиях самой госкорпорации, а целевой показатель локализации для серийной версии превышает 90%. Тяговые батареи для обеих моделей поставляет компания «Рэнера» — отраслевой интегратор «Росатома» в сфере накопителей энергии, входящий в топливную компанию «ТВЭЛ».

VOYT LCV: фургон для «последней мили»

Первым публично показанным воплощением платформы стал именно грузовой фургон, а не кроссовер. Макет будущего VOYT LCV дебютировал на «Атомэкспо-2024» в Сочи ещё в апреле 2024 года. Модель изначально проектировалась под конкретную рыночную нишу — доставку «последней мили»: путь от распределительного центра до порога клиента. То есть сегмент, где сегодня работают службы курьерской доставки, логистические операторы, компании по организации переездов.

© Национальная премия "Лучший промышленный дизайн России"

По актуальным характеристикам, представленным на «ПроДвижении-2026», VOYT LCV — это двухместный электрический фургон общей длиной менее 4 метров, с объёмом грузового отсека 3 кубических метра и грузоподъёмностью 600 кг.

Он построен на универсальной электромобильной платформе категории B/B+. Его силовая установка включает электромотор мощностью 45 кВт, максимальная скорость ограничена 113 км/ч, а тяговая батарея производства «Рэнеры» имеет ёмкость 42 кВт·ч и обеспечивает запас хода до 337 км.

Роман Войт ещё в 2024 году подробно объяснял логику выбора этих параметров. Средний дневной пробег в сегменте доставки «последней мили» в городах составляет 100-150 км, при выездах за город — 200-250 км, и запас хода с запасом покрывает эти показатели. Даже с учётом холодного климата, когда приходится включать отопление салона, а сам аккумулятор разряжается быстрее.

Изначально, в 2024 году, речь шла о батарее меньшей ёмкости (32 кВт·ч), которая, по отдельным данным, обеспечивала пробег около 300 км по циклу NEDC. Однако к моменту показа публике ёмкость батареи и заявленный запас хода были заметно увеличены.

По словам Романа Войта, именно батарея формирует 40–50% себестоимости электромобиля, поэтому её уменьшение стало ключевым инструментом удешевления машины. А компенсировать эту конструктивную особенность решили за счёт снижения массы путём облегчения и более эффективного расходования энергии.

© Страна Росатом

Экономическая логика проекта строится на том, что подобная техника эксплуатируется не частными владельцами, а корпоративными автопарками — крупными партиями, на выделенных под них площадках, с централизованной зарядкой. В таких условиях даже сравнительно медленная зарядная станция успевает полностью восполнить заряд батарей за ночь в щадящем режиме.

VOYT SUV: флагманский кроссовер платформы

Если фургон изначально задумывался как утилитарный первый шаг, то кроссовер VOYT SUV должен продемонстрировать потенциал платформы для полноценных легковых электромобилей. При этом полноразмерный электрический кроссовер построен на той же архитектуре, что и LCV.

Здесь стоит отдельно разобраться с хронологией, поскольку в разных источниках фигурируют два разных набора цифр — и оба справедливы, просто относятся к разным этапам испытаний.

Ходовой прототип, который в конце июня впервые проехал по улицам столицы на Московском транспортном электрофестивале, был оснащён облегчённой конфигурацией силовой установки: электромотором мощностью 45 кВт (61 л. с.), обеспечивавшим максимальную скорость 113 км/ч. Тогда же стало известно, что снаряжённая масса машины с аккумулятором и полимерными кузовными панелями — менее 1 000 кг.

© Национальная премия "Лучший промышленный дизайн России"

Месяцем позже, на «ПроДвижении», «Росатом» анонсировал уже целевую агрегатную базу кроссовера. Согласно этим данным, VOYT SUV получит электромотор мощностью 150 кВт (около 204 л. с.), разгоняющий машину до 190 км/ч, и тяговую батарею ёмкостью 84 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода до 670 км. Это показатели уже вполне сопоставимы с современными серийными электрокроссоверами среднего и премиального класса.

Прототип на выставке получил двухцветную окраску и скрытые дверные ручки, а дорожный просвет будто бы увеличился. Компания пока не раскрывает подробности о конструкции, времени зарядки и других технических параметрах, однако заявляет, что показанный образец — это функциональный прототип-агрегатоноситель, и облик серийной версии может серьёзно отличаться.

Важная деталь для взвешенной оценки происходящего — у ходового прототипа на момент испытаний ещё не было полноценного салона, то есть с точки зрения завершённости конструкции VOYT SUV пока находится на стадии, близкой, скорее, к инженерному макету, чем к предсерийному образцу. Путь от текущего состояния до по-настоящему серийного автомобиля потребует значительно более сложной и долгой работы, чем создание демонстрационного прототипа.

© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Не автомобильная компания, а поставщик компонентов

Принципиально важный нюанс: «Росатом» неоднократно подчёркивал, что не намерен становиться автопроизводителем в классическом смысле. Как отмечала президент топливной компании «ТВЭЛ» Наталья Никипелова, госкорпорация развивает химические переделы литиевого производства, разработку аккумуляторных батарей, электроприводы и другие компоненты. Однако при этом призывает автопроизводителей консолидировать усилия, чтобы совместно обеспечить внутреннему рынку объёмы выпуска, при которых отечественные электромобили смогут быть конкурентными по цене.

Сборка серийных машин, по словам Романа Войта, будет вынесена на площадки партнёров: в России есть автопроизводители со свободными мощностями, готовые предоставлять услуги контрактной сборки, хотя конкретная площадка пока не называлась.

Иными словами, VOYT для «Росатома» — это в первую очередь витрина компетенций композитного дивизиона и способ загрузки собственных производственных мощностей по выпуску батарей, углеволокна и силовой электроники, а уже во вторую — попытка выйти на рынок готовых автомобилей.

Эта логика хорошо укладывается в общую стратегию электромобильной экспансии госкорпорации. Композитный дивизион, в состав которого входит компания «Юматекс», — это крупнейший производитель композитных материалов в России и один из десяти мировых лидеров по выпуску углеродного волокна широкого сортамента.

«Юматекс» входит в структуру «Росатома» с 2016 года, в 2022 году приобрела российские и белорусские активы американской Owens Corning, а позднее запустила в Татарстане новое производство прекурсора углеволокна — полиакрилонитрила (ПАН), нарастив долю отечественного сырья с примерно 20% пять лет назад до более чем 90% на сегодняшний день.

Параллельно развивается батарейное направление. Компания «Рэнера», поставляющая тяговые аккумуляторы для обеих моделей VOYT, с сентября 2023 года реализует с ГУП «Мосгортранс» контракт на поставку более 155 тысяч тяговых батарей для электротранспорта. Под эти обязательства в подмосковной Красной Пахре строится «гигафабрика» мощностью 4 ГВт·ч в год на участке 20,4 га — с полным циклом производства от литий-ионной ячейки до сборки готовых батарей. Батареи «Рэнеры» уже используются не только в перспективных VOYT, но и в других российских электромобилях — в частности, в «Москвиче» и электромобиле «Атом» (важно не путать эту отдельную, не связанную с «Росатомом» марку с рассматриваемым проектом — это лишь совпадение названий).

© Страна Росатом

Отдельно госкорпорация участвует в расширении зарядной инфраструктуры. По состоянию на апрель 2024 года «Росэнергоатом» планировал построить порядка 18 тысяч зарядных станций по стране до 2030 года. Тогда же в Калининградской области работало 38 станций и ещё 22 готовились к запуску, а на Дальнем Востоке действовало 130 станций на дорогах протяжённостью 9,3 тысячи км (в среднем каждые 150 км). Эти цифры — пусть и двухлетней давности — стоит воспринимать как ориентир масштаба амбиций, а не как актуальный статус сети на 2026-й год.

Планы на серию и открытые вопросы

Официальная позиция «Росатома» по срокам выхода VOYT на рынок остаётся сдержанной: запуск серийного производства предварительно намечен на конец 2029 — начало 2030 года. При этом более точные сроки, объёмы выпуска и рыночное позиционирование планируется раскрыть позднее.

Ключевой аргумент разработчиков в пользу жизнеспособности проекта — экономика масштаба композитной платформы. Даже при относительно скромном годовом объёме выпуска — до 10 тысяч машин — себестоимость электромобилей на платформе VOYT может оказаться сопоставимой с себестоимостью автомобилей с двигателем внутреннего сгорания аналогичного класса. Это принципиально отличается от классического подхода к электромобилям, где выход на ценовой паритет с ДВС-аналогами обычно требует выпуска на порядки больших объёмов за счёт эффекта масштаба на производстве аккумуляторных ячеек и штамповке металлического кузова.

© Национальная премия "Лучший промышленный дизайн России"

Ближайшие шаги, по заявлениям композитного дивизиона, — дополнительные испытания обоих прототипов и уточнение технических параметров. Учитывая, что VOYT SUV и VOYT LCV прошли путь от макета на выставке до полнофункционального прототипа-агрегатоносителя и ходовых испытаний на дорогах Москвы всего за два с небольшим года, темп работы над проектом выглядит достаточно высоким по меркам новых автомобильных брендов в России.

Вместе с тем путь от эффектного демонстрационного прототипа без полноценного салона до готового автомобиля для продажи конечному потребителю — это качественно иной, куда более длительный и капиталоёмкий этап, и именно на нём в ближайшие годы будет проверяться жизнеспособность всей концепции углекомпозитной платформы «Росатома».