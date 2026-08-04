Названы реальные зарплаты менеджеров в автосалонах

По данным сервиса ГородРабот.ру, в июле средняя зарплата в сфере автомобильного бизнеса по России составила 193 271 рублей. При этом с января по май включительно число вакансий для работников этой сферы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 61%. Но что стоит за этими цифрами? Наши коллеги из вертикали «Карьера» недавно подробно разобрали уровень заработка автомехаников — от учеников до мастеров. А мы выяснили уровень дохода специалистов, которые определяют лицо автобизнеса. Тех, кто работает в шоурумах автосалонов: от перегонщиков авто до руководителей отдела продаж.

© Dikushin Dmitry/Shutterstock

Перегонщик автомобилей

Относительно скромная, но важная для автобизнеса профессия. Заработок здесь сильно зависит от региона, компании и графика работы. По данным Dreamjob, средняя зарплата перегонщика по России составляет 40 000 рублей. Однако на практике разброс значительно шире.

Так, в Москве средняя зарплата достигает 58 000 рублей. Крупный дилер Major Auto предлагает водителям-перегонщикам до 100 000 рублей в месяц. В Санкт-Петербурге перегонщик машин в автосалне или каршеринге может получать 60 000–90 000 рублей, а в отдельных вакансиях встречаются предложения до 150 000 рублей. В регионах цифры скромнее: в Курске — около 46 000 рублей, в Норильске — от 60 000 рублей, в Пскове — от 55 000 до 70 000 рублей.

В обязанности перегонщика твходят осмотр автомобиля, перемещение машин между стоянками, сервисными центрами и дилерскими площадками, а также подготовка автомобилей к выдаче и тест-драйвам. Требования к кандидатам минимальны: водительские права категории «B», стаж вождения от одного года и внимательность.

© Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Менеджеры по продажам: от 30 до 500 тысяч — всё зависит от выполнения плана

Здесь картина принципиально иная. Если доход иных специалистов зависит от квалификации, то зарплата менеджера напрямую зависит от умения продавать. Разброс зарплат в этой профессии, пожалуй, самый широкий во всём автобизнесе.

HeadHunter и другие сервисы в своих отчётах отмечают, что в сегменте «Продажи автомобилей» медианная зарплата по стране составляет 120 000 рублей. Но крупные дилеры обещают более высокие доходы. Например, в вакансии менеджера по продажам от компании «Авилон» указана вилка от 180 000 до 250 000 рублей, это не считая дополнительного дохода в виде бонуса с каждого проданного автомобиля. Встречаются предложения и до 400 000–600 000 рублей.

Впрочем, у профессии менеджера есть и обратная сторона. В ряде компаний фиксированный оклад не превышает 30 тысяч рублей, а основная часть дохода формируется за счёт бонусов с каждой проданной машины, которые в среднем составляют от 10 до 50 тысяч рублей.

Руководители дилерских сетей отмечают: резюме приходит много, но по-настоящему сильных кандидатов, которые разбираются в продукте, умеют выстраивать отношения с клиентами, владеют финансовыми схемами и не боятся высокой нагрузки, крайне мало. Именно поэтому автобизнес уже несколько лет подряд остаётся в числе десяти самых дефицитных отраслей на российском рынке труда — проблема не в количестве желающих, а в их компетенциях и внутренней мотивации.

© Shatokhina Natalya/news.ru/Global Look Press

Руководители отделов продаж: ставка на результат

Над менеджерами работают руководители отделов продаж (РОПы) — и их доходы ожидаемо выше, хотя и здесь сохраняется тот же принцип: многое зависит от выполнения планов. По данным открытых вакансий 2026 года, вилка зарплат для РОПов в автобизнесе составляет от 150 000 до 600 000 рублей в месяц.

В регионах руководители отделов продаж могут рассчитывать на 100 000–200 000 рублей. В крупных дилерских центрах и столице цифры выше. Например, официальный дилер Geely в Москве предлагает руководителю отдела продаж от 250 000 до 350 000 рублей со сдельной системой оплаты и формулировкой «потолка по заработной плате нет». Дилерский центр в Кургане готов платить от 250 000 рублей, а в Челябинске — от 200 000 рублей. В Перми руководителю отдела продаж автосалона предлагают от 150 000 рублей.

Встречаются предложения и с более высокой планкой. Вакансия руководителя отдела продаж автомобилей с пробегом в одной из столичных компаний обещает 250 000–500 000 рублей. При этом во многих компаниях система оплаты построена по схеме «оклад + KPI»: фиксированная часть может составлять 60 000–90 000 рублей, а остальное — бонусы за выполнение плановых показателей. Некоторые работодатели предлагают полностью сдельную оплату без верхнего предела.

Ключевое требование к кандидатам — опыт работы в аналогичной должности в автобизнесе от одного до трёх лет, навыки управления командой, построения воронки продаж и работы с CRM-системами.

В обязанности РОПа входят не только контроль за выполнением планов, но и подбор, обучение и мотивация менеджеров, взаимодействие с дистрибьюторами, формирование склада автомобилей и участие в сложных переговорах. По сути, это полноценное управление бизнес-процессами в рамках отдела, и платят за это соответствующие деньги.

© Shatokhina Natalya/news.ru/Global Look Press

Директор дилерского центра: доходы на вершине управленческой пирамиды

Доходы здесь сопоставимы с заработком топ-менеджеров в других отраслях и напрямую зависят от финансовых результатов всей компании. Вилка зарплат здесь тоже широкая: от 200 000 до 500 000 рублей и выше.

Так, компания «ZIPPA AUTO» в Ижевске ищет директора дилерского центра с зарплатой от 200 000 рублей на руки. Холдинг «МАКСИМУМ» в Петербурге готов платить от 400 000 рублей. В Тольятти есть предложения в диапазоне от 250 000 до 400 000 рублей, а в Волгограде — от 300 000 рублей.

Крупные игроки требуют от кандидатов успешного опыта работы директором дилерского центра или директором по продажам в автобизнесе не менее трёх лет, навыки управления прибылями и убытками, бюджетирования и работы с KPI, а также опыт подбора и мотивации персонала.

В обязанности такого специалиста входят полный контроль финансовых результатов, формирование товарного запаса, управление отделами продаж и сервиса, а также разработка маркетинговой стратегии.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Заключение

Итак, российский автобизнес в 2026 году демонстрирует весьма заметный разброс зарплат. При этом главная тенденция остаётся неизменной: автомобили усложняются, клиенты становятся требовательнее, и специалист, готовый постоянно повышать квалификацию, сегодня способен зарабатывать в автосалоне ничуть не меньше, чем офисный сотрудник с дипломом о высшем образовании.