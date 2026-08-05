Производители больше не смогут врать: Китай ужесточил требования к батареям электромобилей

Владелец электромобиля, глядя на цифру «здоровья батареи» на приборной панели, редко задумывается, насколько она соответствует действительности. Между тем расхождение между отображаемым и реальным состоянием аккумулятора давно стало источником споров: при продаже автомобиля с пробегом, при обращениях по гарантии и просто при попытке понять, сколько ещё продержится машина без дорогостоящей замены батареи.

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В Китае решили навести в этом вопросе порядок — национальный регулятор раскрыл детали нового стандарта GB/T 46991.1-2025, который впервые жёстко регламентирует точность отображения состояния аккумулятора. Разбираемся, что означает новый китайский «ГОСТ» для владельцев электромобилей, вторичного рынка «электричек» и гарантийных споров.

Что за документ

Речь идёт о рекомендательном национальном стандарте GB/T 46991.1-2025, который определяет требования к точности и долговечности систем отображения состояния здоровья батареи для лёгких пассажирских электромобилей.

Документ разработан под руководством Министерства промышленности и информатизации КНР (MIIT) и Управления по стандартизации Китая (SAC), а техническую часть готовила экспертная группа под руководством Юй Яна.

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Важная деталь: пока стандарт носит рекомендательный, а не обязательный характер. Это отличает его от норм безопасности вроде GB 38031-2025, которые в обязательном порядке регулируют, среди прочего, защиту от теплового разгона батарей.

Новые требования китайского регулятора пока не устанавливают публично раскрытых административных санкций, принудительных отзывов или иных мер воздействия за превышение допустимых отклонений — фактически это единая методика измерения и оценки, а не закон в привычном понимании.

Состояние вместо привычных процентов на приборке

Ключевое нововведение стандарта — это новый показатель SOCE (State of Available Energy — состояние доступной энергии. — Прим. ред.), который отражает отношение текущей доступной энергии батареи к энергии батареи в новом состоянии. В отличие от привычного SOC (State of Charge — состояние/остаток заряда. — Прим. ред.), который отражает текущий заряд в процентах во время движения, SOCE призван показывать именно долгосрочное сохранение ёмкости — то, что обычно и называют «здоровьем» батареи.

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Требование звучит просто: отклонение значения SOCE, показанного на приборной панели, от результата физического измерения не должно превышать 5%. То есть если контрольный тест показывает, что батарея сохранила, например, 85% исходной ёмкости, бортовой компьютер не имеет права показывать значение, которое отличается от этой цифры больше чем на 5 процентных пунктов в любую сторону.

«Виртуальный пробег» для энергии, потраченной вхолостую

Отдельный блок стандарта касается энергии, которая расходуется не на движение, а на работу систем автомобиля во время стоянки: климат-контроль, охлаждение батареи, дежурную электронику. Такой расход энергии теперь предписано пересчитывать в эквивалентную дистанцию — так называемый «виртуальный пробег» (Virtual Mileage) — исходя из среднего расхода энергии конкретного автомобиля.

Отклонение этого показателя от измеренного значения не должно превышать 3%. При этом в опубликованном резюме документа не раскрываются детали методики тестирования для разных сценариев — например, для разной нагрузки от дополнительного оборудования или разных условий стоянки.

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Нормативы деградации: сколько батарея обязана «прожить»

Пожалуй, самая практичная часть стандарта — минимальные уровни сохранения доступной энергии батареи в зависимости от возраста автомобиля и накопленного пробега. Через пять лет эксплуатации или 100 000 км пробега батарея обязана сохранять не менее 82% от исходной ёмкости; через восемь лет или 160 000 км — не менее 75%; через десять лет и 200 000 км — не менее 70%.

Проще говоря, новая батарея на 100 кВт·ч обязана сохранять ёмкость не менее 82 кВт·ч после пяти лет эксплуатации или 100 тысяч километров пробега автомобиля. Пока не очень ясно, распространяются ли аналогичные требования на коммерческий транспорт, автобусы, грузовики или двухколёсный транспорт на электротяге — раскрытая информация касается только лёгких пассажирских электромобилей.

Почему это происходит именно сейчас

Появление стандарта не случайно. Тема старения батарей на фоне активного использования сверхбыстрой зарядки всё чаще звучит в дискуссиях о гарантийных случаях и оценке автомобилей с пробегом.

Расхождения между заявленным и реальным состоянием батареи давно требовали единой методики измерения. Именно эту задачу и решает новый стандарт, вписываясь в более широкую систему китайских нормативов, которые охватывают качество батарей, их утилизацию, безопасность и жизненный цикл в целом.

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Что всё это значит для владельцев

Для действующих и будущих владельцев электромобилей практический эффект стандарта раскроется не сразу, а по мере того, как автопроизводители и независимые лаборатории начнут применять его на практике. Тем не менее уже сейчас можно выделить несколько направлений, где изменения ощутимы:

Доверие к показаниям приборной панели. Появление предельно допустимой погрешности в 5% означает, что цифра «здоровья батареи», которую видит водитель, больше не может быть произвольной маркетинговой оценкой производителя — она должна укладываться в измеримый коридор отклонений.

Появление предельно допустимой погрешности в 5% означает, что цифра «здоровья батареи», которую видит водитель, больше не может быть произвольной маркетинговой оценкой производителя — она должна укладываться в измеримый коридор отклонений. Оценка электромобилей с пробегом. Единая методика измерения SOCE даёт дилерам, независимым экспертам и покупателям на вторичном рынке общий язык для сравнения состояния батарей у разных моделей и производителей, что должно снизить долю субъективных оценок при купле-продаже.

Единая методика измерения SOCE даёт дилерам, независимым экспертам и покупателям на вторичном рынке общий язык для сравнения состояния батарей у разных моделей и производителей, что должно снизить долю субъективных оценок при купле-продаже. Упрощенное решение гарантийных споров. Нормативы деградации (82% через пять лет и 100 000 км, 75% через восемь лет и 160 000 км, 70% через десять лет и 200 000 км) дают конкретную точку отсчёта для оценки того, соответствует ли состояние конкретной батареи ожидаемому уровню износа.

Нормативы деградации (82% через пять лет и 100 000 км, 75% через восемь лет и 160 000 км, 70% через десять лет и 200 000 км) дают конкретную точку отсчёта для оценки того, соответствует ли состояние конкретной батареи ожидаемому уровню износа. Границы применения. Поскольку стандарт пока носит рекомендательный характер и не сопровождается публично раскрытыми санкциями в отношении производителей, его реальное влияние будет зависеть от того, насколько добровольно и последовательно его станут применять сами автокомпании, их дилеры и испытательные организации.

Главное

Новый китайский стандарт GB/T 46991.1-2025 не имеет статуса закона и не вводит принудительных механизмов контроля, однако он создаёт единый понятийный и измерительный аппарат для оценки состояния батарей — то, чего китайскому (да и, по большому счёту, мировому) рынку электромобилей давно не хватало.

Насколько быстро эта унификация изменит практику оценки подержанных электромобилей, разрешения гарантийных споров и, в конечном счёте, доверие покупателей к цифрам на приборной панели, покажет то, как скоро сами производители и тестовые лаборатории начнут применять новые правила на практике.