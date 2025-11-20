Что такое полис ОСАГО и как он работает

В России распространены два вида автострахования — ОСАГО и каско. Первое из них — обязательное, второе — добровольное. Разберёмся, что из себя представляет ОСАГО, что влияет на стоимость такой страховки и чем чревато её отсутствие у водителя.

Что такое ОСАГО

Понятие ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности) появилось в российском законодательстве 1 июля 2003 года со вступлением в силу Федерального закона № 40-ФЗ от 25 апреля 2002 года «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Этот полис должны иметь все водители, независимо от того, чем они управляют — мотоциклом или грузовиком, легковушкой или автобусом.

ОСАГО покрывает обязательства водителя, который стал виновником ДТП, перед третьими лицами. В случае аварии страховая компания выплачивает пострадавшей стороне компенсацию за ущерб, нанесённый чужому автомобилю или имуществу, компенсирует ущерб здоровью и жизни всех участвовавших в дорожно-транспортном происшествии людей (водителя и/или пассажиров другой машины, пешеходов или третьих лиц). Важно знать и понимать, что «автогражданка» покрывает только траты пострадавшей стороны — виновнику ДТП никаких выплат не положено, чинить собственную машину и лечиться он должен за свой счёт.

Какие выплаты предусмотрены по ОСАГО

Обязательное страхование не безгранично и покрывает ответственность только в установленных законом границах. В 2025 году за ущерб автомобилю или другому повреждённому имуществу страховщик выплачивает не более 400 000 рублей, а за вред жизни и здоровью людей — до 500 000 рублей. Если авария оказалась серьёзной и сумма ущерба выше, всю разницу между максимальной выплатой по страховке и реальным объёмом затрат на ремонт и лечение обязан компенсировать виновник ДТП из собственных средств.

Выходом из ситуации может стать ДСАГО (добровольное страхование гражданской ответственности), которое расширяет коридор компенсаций. При наличии такого полиса за счёт страховщика виновник может покрыть разницу в сумме между выплатой по «автогражданке» и суммой реального ущерба. Но если условия оформления ОСАГО одинаковы для всех страховых компаний в России, то полис ДСАГО оформляется по условия конкретного страховщика — либо отдельно, либо в комплекте с каско. Стоимость такого полиса напрямую зависит от суммы покрытия сверх выплаты по ОСАГО, стажа водителя и его возраста.

За что платит страховая компания

Обязательная «автогражданка» предусматривает компенсацию ущерба в ситуации, когда застрахованный водитель по своей вине:

Разбил одно или несколько транспортных средств

Повредил светофор, дорожные знаки и прочие элементы дорожной инфраструктуры

Повредил здание, забор, клумбы и прочие подобные объекты

Наехал на пешехода, причинив вред его здоровью

Выплаты пострадавшим людям включают в себя:

Утраченный заработок

Расходы на лечение и покупку лекарств

Дополнительные расходы потерпевшего на протезирование, на приобретение специального транспорта, санаторно-курортное лечение, особое питание, уход, необходимость профессионального переобучения

Расходы на погребение и компенсацию из-за смерти кормильца

Что не покрывает страховка ОСАГО

Полис обязательного страхования автогражданской ответственности имеет свои ограничения по применению. Например, ОСАГО не покрывает:

Ущерб, нанесённый транспортным средством, не указанным в полисе

Моральный вред или упущенную выгоду

Вред при погрузке/разгрузке и вред от перевозимого груза

Вред при учебной или испытательной езде, участии в соревнованиях на специально предназначенных для этого площадках

Повреждение или полное уничтожение уникальных предметов, зданий и сооружений историко-культурного значения, драгоценных изделий и прочих ценностей

Если при ДТП пострадавшая сторона заявит о каком-то из упомянутых выше видов ущерба, его целиком и полностью будет компенсировать виновник аварии.

Как оформить полис ОСАГО

В 2025 году заключить договор со страховой компанией и получить «автогражданку» можно двумя способами — прийти в офис и получить бумажный полис, или через официальный сайт страховщика оформить электронную страховку, так называемое Е-ОСАГО.

Независимо от типа полиса для получения ОСАГО потребуются одни и те же документы:

Паспорт собственника транспортного средства Данные водительского удостоверения всех, кто будет вписан в страховку (при оформлении полиса на неограниченное число водителей информация о правах не нужна) Паспорт транспортного средства (ПТС) Свидетельство о регистрации (СТС) Заявление на оформление

При продлении ОСАГО понадобятся данные старого полиса. Если «автогражданка» оформляется для постановки на учёт в ГИБДД подержанной машины, необходимо указать данные документов от предыдущего владельца — после переоформления новый хозяин должен сообщить страховщику актуальные данные ПТС, СТС и государственного регистрационного знака, чтобы сведения в полисе соответствовали новой информации в Госавтоинспекции.

С 1 марта 2025 года полис ОСАГО необязателен для регистрации автомобиля в Госавтоинспекции.

От чего зависит стоимость ОСАГО

Условия страхования по ОСАГО закреплены в федеральном законе, так что никаких скидок от страховщика в «автогражданке» нет и быть не может — все предложения оформить полис со скидкой являются мошенническими. Разница в стоимости полисов от различных компаний зависит от базового тарифа автовладельца, который у каждого водителя свой — ставки страховщики определяют самостоятельно в рамках установленного Центробанком тарифного коридора, в котором заданы минимальная и максимальная ставка. Эту базовую для водителя ставку страховая компания умножает на множество коэффициентов, что и формирует итоговую стоимость полиса.

Банком России прописаны в законодательстве следующие коэффициенты:

Период действия полиса

Возраст и стаж водителя

Количество вписанных в ОСАГО водителей

Территория преимущественного использования транспортного средства (определяется по прописке водителя)

Мощность двигателя (для легковых автомобилей), разрешённая максимальная масса (для грузовиков), количество пассажирских мест (для автобусов)

Наличие или отсутствие страховых возмещений в предшествующие периоды (коэффициент бонус-малус)

Что такое КБМ

Коэффициент бонус-малус (КБМ) — один из самых важных факторов, влияющих на стоимость полиса ОСАГО. КБМ у каждого водителя индивидуальный и рассчитывается на основании данных о выплатах по ДТП, случившихся по вине конкретного автомобилиста. Пересчитывается КБМ ежегодно 1 апреля — класс водителя зависит от количества страховых выплат по его вине с 1 апреля предыдущего по 31 марта текущего года.

С каждым новым ДТП по вине водителя растёт его КБМ, увеличивая стоимость следующих полисов ОСАГО. Если же водитель ездит аккуратно и не провоцирует аварий, КБМ снижается и дальше страховка будет пусть ненамного, но дешевле. При этом скидка за безаварийную езду пересчитывается ежегодно, а если водитель попал в аварию, то возвращение к базовому для него КБМ займёт несколько лет.

«Обнулить» КБМ сменой страховой компании невозможно: данные о КБМ сохраняются в автоматизированной информационной системе обязательного страхования — АИС ОСАГО, операторами которой являются Российский союз автостраховщиков и АО «Национальная страховая информационная система». Водительская «биография» хранится централизованно и доступ к ней имеют все игроки рынка ОСАГО.

При этом если в полис «автогражданки» вписаны несколько водителей и такой автомобиль попадёт в ДТП, изменение КБМ грозит только тому человеку, который спровоцировал аварию. Ухудшение коэффициента бонус-малус другим автомобилистам, указанным в документе, не грозит.

Когда продлевать ОСАГО

Полис ОСАГО начинает действовать на следующий день, если страховка оформлялась в офисе, а если договор заключался в онлайн-формате, то только через 3 дня после оформления. Машина будет считаться незастрахованной уже на следующий день после истечения срока страховки.

Закон допускает оформлять новую «автогражданку» за 60 дней до окончания срока действия текущего полиса. Но в силу он вступит только после окончания действующего договора. Продлевать страховку лучше вовремя, поскольку за просроченный полис равно как и за его отсутствия грозит штраф.

Штраф за отсутствие ОСАГО

Проверять наличие страховки могут инспекторы ГИБДД — при остановке автомобиля водитель обязан предъявить полис ОСАГО в бумажном или электронном виде. Бумажный полис должен быть на специальном бланке, электронный можно либо распечатать на обычном листе, либо показывать его с экрана смартфона.

Штраф в 500 рублей грозит водителю, который:

Оформил страховку, но не возит с собой ОСАГО (полис обязательно иметь при себе во время поездок на машине, однако есть исключение — с 1 октября 2015 года в России действуют электронные полисы «автогражданки», которые можно оформлять онлайн, так что наличия Е-ОСАГО в печатном виде от водителя не требуют);

Управляет застрахованным транспортным средством в период, не предусмотренный страховым полисом (кроме ОСАГО на год есть и страховка на месяц или несколько месяцев);

Не вписан в полис ОСАГО на транспортное средство, которым он управляет.

По той же статье, но другому пункту, предусмотрен штраф в 800 рублей, когда:

Водитель не оформлял «автогражданку» на транспортное средство;

Истёк срок действия полиса ОСАГО;

Водитель использует поддельный полис (за это дополнительно предусмотрена уголовная ответственность).

Штраф от 3000 до 5000 рублей ждёт, если:

Водитель повторно попался за рулём автомобиля без ОСАГО.

Ожидается, что с 1 сентября 2026 года будет запущена проверка наличия страховки с помощью камер фотовидеофиксации нарушений ПДД. Нарушители будут получать штрафы по камерам за отсутствующий полис — но не более одного в течение 24 часов.

Теперь самое важное

Страховка ОСАГО обязательна для всех водителей ОСАГО компенсирует ущерб пострадавшим в ДТП, но не виновнику аварии По ОСАГО можно рассчитывать на покрытие до 400 000 рублей за повреждённое имущество, а за вред жизни и здоровью людей — до 500 000 рублей На стоимость полиса влияют биография водителя и география использования транспортного средства Скидок на ОСАГО от страховщиков быть не может

