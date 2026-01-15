Какие диски лучше ставить на зиму: литые или штампованные

Кто-то ездит на литых дисках круглый год, а кто-то выбирает на зиму штампованные колёса. Рассказываем, есть ли смысл в такой замене.

Преимущества литых дисков

Диски из алюминиевого или магниевого сплава на 10-15% легче стальных. Первыми ещё в первой половине XX века это оценили авиаторы, нашедшие эффективный способ снизить массу летательных аппаратов. Ну а поскольку в автоспорте каждый грамм тоже имеет значение, легкосплавные диски стали неотъемлемой частью и гоночных машин.

Сейчас, когда литые диски стали привычным делом, многие выбирают их чисто из эстетических соображений. Вместе с тем ключевое преимущество таких колёс над стальными никуда не делось. Они заметно легче, что в теории позволяет уменьшить расход топлива, улучшить разгонную динамику и продлить жизнь деталям подвески за счёт снижения неподрессоренных масс.

Плюсы и минусы штампованных дисков

Литые диски легче и привлекательнее с точки зрения дизайна — бесспорно. Однако литой алюминиевый сплав уступает стали в пластичности. Проще говоря, он более хрупкий. На практике это означает, что при попадании в яму с острыми краями «штамповка» лишь погнётся и отремонтировать такое колесо будет несложно.

А вот литой диск, во-первых, хуже амортизирует удар, а во-вторых, может расколоться, после чего восстановить его будет невозможно. Именно поэтому на профессионально подготовленных внедорожниках нередко используют штампованные колёса и, как правило, с высокопрофильными шинами, которые сами по себе смягчают удары.

Такую же схему — «штамповка» плюс шина с высоким профилем — можно применять зимой и для любого легкового автомобиля, в особенности в областях с плохими дорогами

Практически каждая машина позволяет устанавливать шины нескольких типоразмеров с дисками разного диаметра. Имея такой выбор, можно собрать оптимальные колёса для тех или иных условий эксплуатации — большой диск и низкий профиль шины обеспечат лучшую управляемость, но сделают ход более жёстким. И наоборот — чем выше профиль покрышки, тем мягче ход.

Зимой из-за снижения температуры подвеска начинает работать жёстче — пока не прогреется масло в амортизаторах. Поэтому актуальность использования покрышек с более высоким профилем на дисках меньшего диаметра в зимние месяцы только возрастает.

При этом не всегда колесо на «штамповке» будет тяжелее. Ведь с уменьшением размера диска снижается и его масса. Если, к примеру, взять 17-дюймовый стальной диск для Haval Jolion и его 18-дюймовый алюминиевый аналог, оба будут весить 13 кг.

Подходящие для них зимние фрикционные шины рекомендуемых производителем типоразмеров 215/60 R17 и 225/55 R18 покажут на шкале весов 12,6 и 12,8 кг соответственно. Разница в массе совсем небольшая — всего 800 граммов.

Минус штампованных дисков состоит в том, что они корродируют и, даже закрытые колпаками, могут буквально за один зимний сезон покрыться ржавчиной. Благодаря современным покрытиям литые колёса страдают от реагентов гораздо меньше.

В то же время зимой возрастают риски аварий, в результате которых можно повредить диски. Тут достаточно небольшого заноса или сноса — и удара колесом о бордюрный камень. В случае замены новая «штамповка» обойдётся гораздо дешевле литого диска, нужную модель которого к тому же порой непросто найти в продаже.

Когда менять летние шины на зимние

Что касается дисбаланса из-за налипания снега на внешнюю или внутреннюю часть колеса, то это может произойти не только с литыми дисками, что иногда приписывают к их недостаткам, но и со штампованными. После движения по глубокому снегу очищать придётся и те, и другие.

Как выбирать штампованные диски

Так же, как и литые, штампованные диски отличаются не только по диаметру обода в дюймах, соответствующему посадочному диаметру шины. Не менее важными параметрами является диаметр окружности, на которой расположены отверстия для крепления колеса и их количество, диаметр центрального отверстия, вылет и ширина обода.

Вот так, например, выглядит полная маркировка штатного диска для Haval Jolion: 6.5Jx17 5x114,3 H2 ET37 DIA66,5, где:

6,5 – ширина диска в дюймах J – форма закраин обода 17 – диаметр диска в дюймах 5x114,3 – количество и диаметр окружности расположения крепёжных отверстий в мм H2 – количество выступов (хампов) ET37 – вылет в мм DIA66,5 – диаметр центрального отверстия в мм

На второй и пятый параметры можно не обращать внимания. Это техническая информация, не влияющая на подбор диска. А вот все остальные должны соответствовать характеристикам штатных дисков, заданным производителем автомобиля.

Выбрав колесо с меньшим, чем положено, диаметром центрального отверстия либо с иначе расположенными отверстиями крепежа, вы просто не наденете его на ступицу.

От величины вылета зависят управляемость и курсовая устойчивость автомобиля, поэтому отклонения более чем на 5 мм в большую или меньшую сторону от заводского параметра лучше не допускать

К сожалению, далеко не для каждой модели в инструкции по эксплуатации есть информация с параметрами дисков. Чаще всё ограничивается лишь типоразмерами шин. Чтобы получить информацию именно по дискам, можно обратиться в дилерский центр либо найти её по марке и модели авто в одной из информационных интернет-баз.

Также учтите, что параметры диска часто зависят от размеров тормозных механизмов. Поэтому диски более мощных модификаций той или иной модели имеют больший диаметр, чем у начальных версий. Для последних подойдут большие колёса, но не наоборот.

Выгодны ли штампованные диски

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Во-первых, цены на покрышки и диски могут сильно отличаться в зависимости от размера. Во-вторых, можно менять колёса на шиномонтаже за деньги либо делать это самостоятельно и бесплатно. В итоге кто-то потратится лишь на колёса, их сборку и балансировку, а в сумму затрат другого войдут ещё и услуги шиномонтажа.

Приблизительную разницу в расходах можно оценить на примерах с заменой колёс всё того же кроссовера Haval Jolion. Для начала давайте посчитаем, во сколько обойдётся просто заменить летнюю резину на зимнюю, оставив при этом оригинальные 18-дюймовые диски, со снятием колёс с автомобиля, балансировкой и установкой. Результат умножим на 5 — столько лет примерно служат зимние шины, и прибавим к нему цену комплекта из четырёх покрышек.

Для сравнения мы выбрали популярную модель Ikon Nordman RS2 SUV. Цены на услуги шиномонтажа взяли средние по Москве в октябре 2024 года.

Шины 225/55 R18 — 10 130 х 4 = 40 520 руб

Комплексный шиномонтаж 18-дюймовых колёс кроссовера — 4000 х 5 = 20 000 руб

Итого: 60 520 руб

Теперь давайте просуммируем расходы на покупку штампованных дисков R17, соответствующих им по размерам шин, их сборку и разовую балансировку, а также учтём стоимость датчиков давления и их адаптации. В этом случае предположим, что снимать и устанавливать колёса вы будете сами.

Диски 6.5Jx17 — 5 000 х 4 = 20 000 руб

Шины 215/60 R17 — 9 230 х 4 = 36 920 руб

Датчики давления в шинах с адаптацией — 2500 х 4 = 10 000 руб

Сборка комплекта колес R17 c балансировкой — 600 х 4 = 2400 руб

Итого: 69 320 руб

Наконец, к условиям предыдущего примера добавим стоимость балансировки, которую желательно делать не только при замене резины, но и перед каждым новым сезоном. Кроме того, прибавим расходы на снятие и установку колёс. То есть представим довольно частую ситуацию, когда вы привозите в багажнике комплект колёс в сборе, а все работы выполняет мастер шиномонтажа.

Диски 6.5Jx17 — 5 000 х 4 = 20 000 руб

Шины 215/60 R17 — 9 230 х 4 = 36 920 руб

Датчики давления в шинах с адаптацией — 2500 х 4 = 10 000 руб

Сборка комплекта колес R17 c балансировкой и установкой — 900 х 4 = 3600 руб

Снятие и установка колёс с балансировкой — 3500 х 4 = 14 000 руб

Итого: 84 520 руб

На основе примеров c колёсами для Haval Jolion можно сделать вывод, что использование второго комплекта колёс в сборе даже на штампованных дисках меньшего радиуса может быть выгодно только в очень долгосрочной перспективе и лишь при условии, что вы сами меняете колёса.

В то же время при переходе с 19-дюймовых колёс на 17-дюймовые экономия может быть более очевидна, так разница в ценах на шины и диски разных диаметров будет ощутимее.

К тому же каждый монтаж-демонтаж – это риск механических повреждений шины. Что, собственно, не грозит однажды надетой на диск покрышке, и теоретически она может прослужить дольше. А это тоже определенная экономия.

Теперь самое важное

На многих автомобилях можно использовать как литые, так и штампованные диски, но только с теми параметрами, которые установил производитель. Из-за большей по сравнению с литыми дисками пластичности «штамповки» лучше подходят для плохих и зимних дорог, а дополнительно повысить демпфирующие свойства колёс помогают шины с большим профилем. Штампованные диски хуже литых защищены от коррозии, но в случае повреждений их дешевле заменить. Покупка дисков, включая штампованные, для второго комплекта колёс вряд ли окупится в течение пяти лет, поэтому в городах с хорошими дорогами зимой не обязательно переходить на стальные диски меньшего диаметра — можно просто менять резину.

