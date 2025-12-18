Что такое система кругового обзора автомобиля, зачем она нужна и сколько стоит

Современные бюджетные модели и старые легковушки лишены такой удобной опции, как система кругового обзора. Однако некоторые автовладельцы устанавливают её собственными силами.

Как устроена система кругового обзора

Как правило, она состоит из множества миниатюрных широкоугольных видеокамер, установленных по периметру кузова автомобиля, блока управления, пульта управления системой, комплекта проводов и монитора. Роль последнего может исполнять экран штатной автомобильной мультимедийной системы — если у неё предусмотрен дополнительный видеовход.

Камеры обычно устанавливаются по центру радиаторной решётки, над задним госномером или над окном пятой двери, а ещё по одной камере — в боковых зеркалах заднего вида. Таким образом, в поле зрения камер оказывается всё окружающее машину пространство — на 360 градусов.

Каким бывает круговой обзор

Простая система

В этом случае водитель сам включает изображение с помощью пульта, когда ему это требуется. После этого на мониторе появляется картинка, состоящая из четырёх сегментов. На каждом сегменте демонстрируется видео с одной из четырёх камер. Либо, с помощью пульта управления системой, на экран выводится изображение с одной из них.

Продвинутая система

Такие комплексы умеют запускаться автоматически — при включении заднего хода, сигнала поворота, либо по команде датчика парктроника, зафиксировавшего приближение машины к внешнему объекту. В этом случае на экран медиасистемы выводится изображение сразу с четырёх камер, преобразованное при помощи программного обеспечения в вид машины сверху.

При этом, такая система также умеет автоматически выводить на монитор изображение с передней камеры, когда авто движется вперёд, или задней камеры, когда включается задняя передача.

В последнем случае на экран могут выводиться дополнительные вспомогательные виртуальные линии, обозначающие ширину и расположение «коридора» движения автомобиля или же прогнозируемую траекторию пару управляемых колёс.

Кроме того, этот набор камер может также работать в режиме видеорегистратора. Для этого в блоке управления должен быть дополнительный слот для карты памяти. Возможность фиксировать всё происходящее вокруг машины даже во время стоянки позволяет использовать «круговой обзор» как часть противоугонной системы автомобиля.

Сколько стоит круговой обзор

Существует два принципиально разных подхода к установке системы кругового обзора на автомобиль: самостоятельно либо силами сторонних специалистов.

В первом случае финансовые затраты автовладельца сводятся к приобретению установочного комплекта.

Во втором установщики, как правило, делают работу «под ключ», предоставляя и камеры, и услуги по монтажу.

По этой причине стоимость кругового обзора может быть разбросана в достаточно широком диапазоне.

Особенности самостоятельной установки

Самая доступная система обзора на 360 градусов состоит из четырёх камер, набора проводов и блока управления. Цена такого комплекта может уложиться в 5000 рублей.

После покупки всё это монтируется и подключается к штатной мультимедийной системе автомобиля, либо работает независимо от неё — если в установочный комплект входит ещё и монитор.

При первом включении системы после установки может оказаться, что у изображения на мониторе есть «слепые зоны», либо края изображений с разных камер накладываются друг на друга. Это означает, что видеокамеры требуют калибровки. Для этого потребуется опытный мастер.

Цены на установочные комплекты продвинутых систем кругового обзора (с 3D-картинкой, функцией видеорегистратора и прочими полезными опциями) стартуют от 20 000-25 000 рублей. Такое устройство тоже можно самостоятельно подключить к своей машине, но для этого требуется довольно высокая квалификация.

Особенности установки у специалистов

Стоимость услуг мастера-установщика зависит от его квалификации, от сложности конкретной системы кругового обзора, а также специфики ее интеграции в электронику и конструкцию конкретного ТС. Расценки на работы такого рода обычно стартуют от 15 000 рублей.

На оснащение круговым обзором в автомастерской может потребоваться 1-2 дня, а гарантийный период на работы обычно составляет 6-12 месяцев. Когда мастерская берётся за установку камер кругового обзора «под ключ», любая возникшая потом неисправность устраняется по гарантии.

Если клиент прибывает в мастерскую с собственным установочным комплектом системы, заведение может предоставить ему гарантию только на произведённые его сотрудниками работы.

Что может сломаться в круговом обзоре

Системы кругового обзора рассчитаны на работу без технического обслуживания. Владельцу достаточно время от времени протирать объективы камер и периодически «чистить» карту памяти устройства, если оно обладает функцией видеорегистратора.

Чаще всего в системах кругового обзора из строя выходят камеры и подходящие к ним провода. Они расположены на внешних панелях кузова и подвержены механическим повреждениям, а также воздействию агрессивной дорожной «химии».

Если хотя бы одна из видеокамер продвинутой системы кругового обзора выходит из строя, программа обработки видеопотока начинает работать некорректно. Из-за этого создаваемая на мониторе 3D- или 2D-модель машины «ломается». Проблема решается заменой камеры или проводов, ведущих к ней. С последующей калибровкой — при необходимости.

Резюме

Система кругового обзора сильно облегчает процесс парковки даже опытному водителю.

Камеры на 360 градусов и сопутствующее оборудование к ним можно установить на любую машину.

Качественно инсталлировать систему кругового обзора сможет лишь автовладелец, отлично разбирающийся в электронике.

Разумнее доверить установку системы обзора на 360 градусов профессиональному автоэлектрику.

