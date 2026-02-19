Все виды тюнинга: что можно менять в автомобиле и как это регистрировать

Тюнинг — очень широкое понятие, охватывающее любые доработки, включая стилистические и технические, и делающие машины в той или иной степени отличными от серийных. В этом материале мы расскажем про основные виды тюнинга и объясним, какие изменения легальны, а за какие могут привлечь к ответственности.

Краткая история тюнинга автомобилей

Как только машины стали более-менее массовыми, а произошло это в США уже в двадцатые годы прошлого столетия, тут же нашлись автовладельцы, пожелавшие как-то доработать свои транспортные средства – в первую очередь улучшить их динамику.

Тогда же и родились первые хот-роды – максимально облегченные, порой лишенные пассажирских сидений и некоторых элементов отделки салона, автомобили с двигателями от более мощных моделей. Изначально такие машины строили для участия в скоростных заездах или для нелегальных перевозок, когда требовалось уйти от преследования полиции, и не уделяли особого внимания их стилистике.

Сегодня это, как правило, не только технически уникальные, но и очень яркие автомобили с весьма выразительной внешностью, назначение которых – не столько соревноваться с себе подобными на гоночном треке или в дрэг-рейсинге, сколько красоваться на выставках.

Одной из разновидностей хот-роддинга является и стиль Chop Top, когда наряду с прочими доработками у машины укорачивают еще и высоту стоек крыши, а боковые, переднее и заднее стёкла делают более узкими.

Там же в Америке, но уже в послевоенные годы зародилась культура лоурайдеров – автомобилей, окрашенных в кричащие цвета с массой хромированных элементов экстерьера, а главное – максимально заниженной подвеской. Вместе тем, благодаря имплантации пневматических элементов, такие машины способны не только в нужный момент увеличить свой клиренс, но даже подпрыгивать, отрывая от земли колеса передней или задней оси.

Автомобили, доработанные в стиле стенс или дроп, тоже отличают яркие цвета и мизерный дорожный просвет. Но главная выразительная их черта – едва помещающиеся в арках колеса с сильно отрицательным вылетом. Машина с подобным апгрейдом ходовой части может быть любой марки, в том числе и отечественной, но при этом, как правило, оснащена подвеской без пневматических элементов, позволяющих быстро изменить величину клиренса.

Не меньшую свободу для самовыражения предоставляют и многочисленные направления японского тюнинга.

Стили JDM, Bosozoku, Shakotan, Oni-kyan, Takeyari практически ничем не ограничивают способы переделок серийных машин. Допустимо чуть ли не всё — от гипертрофированных аэродинамических обвесов и дерзких цветов, до монструозных моторов и огромных, установленных вертикально выхлопных труб. За основу можно взять любую модель, главное, чтобы она была японской.

Немного особняком стоит тюнинг внедорожников. Безусловно и на их основе строят раскачанные до невообразимой мощности экземпляры с умопомрачительной внешностью. Однако в целом здесь преобладает практичный подход – спецподготовка джипов как правило подразумевает колеса большего диаметра с высокопрофильными шинами, силовые бамперы, прочную защиту элементов трансмиссии, шноркели и лебедки – в общем, всё то, что повышает их проходимость и выносливость.

В целом же все стили и направления доработок автомобиля укладываются в четыре основных вида тюнинга:

Экстерьер

Интерьер

Двигатель

Ходовая часть

Внешний тюнинг автомобиля

Доработки экстерьера авто могут весьма разнообразными – начиная от тонировки стёкол, установки дефлекторов на окна и замены штатных дисков, до инсталляции гоночных аэродинамических элементов, оклейки плёнкой и перекраски.

Оговоримся сразу, что по закону владелец машины имеет право покрасить свою машину в любой понравившийся ему цвет, равно как и выбрать какой угодно колер плёнки. Тут главное не забыть внести изменения в паспорт транспортного средства (ПТС), если новый цвет автомобиля на 30% и более отличается от оригинального.

В то же время нельзя копировать цветографические схемы — характерные полосы и надписи автомобилей спецслужб, а также наряжать свое транспортное средство в ливрею такси, если вы официально не занимаетесь извозом и не имеете соответствующей лицензии.

Запрещены к установке не только любые мигалки и сирены, но и кажущиеся совсем безобидными дефлекторы на окна. Последние наряду с тонировкой стекол передней полусферы, снижающей уровень светопропускания до уровня меньше 70%, а также абсолютно прозрачной защитной пленкой на фарах и ветровом стекле тоже нелегальны, так как формально они ухудшают обзорность и снижают яркость осветительных приборов.

Тюнинг салона автомобиля

С интерьером и начинкой салона автомобиля тоже можно экспериментировать чуть ли не бесконечно. В большинстве случаев владельцы преследуют практическую цель — повысить комфорт машины за счет улучшения шумоизоляции, установки более функциональной информационно-развлекательной системы с высококлассной акустикой и камерами кругового обзора.

Кто-то идёт дальше – перешивает салон, инсталлирует в интерьер дополнительные элементы фоновой подсветки и даже меняет приборную панель и сиденья. Однако не все изменения в интерьере легальны по умолчанию.

К примеру, даже самый компактный видеорегистратор нельзя устанавливать на ветровом стекле в зоне работы стеклоочистителей. Доработки, включающие установку нештатных деталей, в том числе от других моделей, необходимо сертифицировать.

Тюнинг двигателя

Основная цель доработок мотора – увеличение его мощности и крутящего момента. Самый простой, но и самый малоэффективный в этом плане способ – попытаться повысить наполнение цилиндров двигателя воздухом, заменив штатный фильтр на аналог с малым сопротивлением. Так называемые «нулевики» имеет смысл использовать в комплексе с другими, более серьезными доработками, сами же по себе они не обеспечивают заметного улучшения отдачи мотора.

Что касается очень популярного сейчас чип-тюнинга, или, простыми словами – перепрограммирования электронного блока управления двигателем, то эффект от такой операции безусловно выше, чем от банальной установки нулевого фильтра, однако сильно зависит от типа мотора. Безнаддувному агрегату новая прошивка вряд ли добавит более 10% мощности, а вот отдачу двигателя с турбиной технически может увеличить и вдвое. Но есть нюанс.

Сама по себе заливка новой программы не очень дорогое удовольствие – специализирующиеся на этом фирмы берут за свою работу порядка 50-60 тысяч рублей. Но если вы хотите увеличить мощность мотора более чем на 30%, это потребует вмешательства в его механическую часть.

Понадобятся специальные — более лёгкие и прочные детали поршневой группы, а также более производительный масляный нанос и доработанная система охлаждения. Такие переделки тянут уже на сотни тысяч рублей. При этом вернуть мотор к заводским настройкам, элементарно залив в его блок управления штатную программу, не выйдет.

Быстро и легко откатить настройки назад не получится и при еще более сложном и дорогом техническом апгрейде – установке специальных спортивных распредвалов или нагнетателя для конвертации атмосферного двигателя в наддувный.

Тюнинг ходовой части

Тут тоже возможны самые различные варианты апгрейда. От самого простого – увеличения дорожного просвета машины за счёт установки специальных проставок, до кардинальной перестройки ходовой части упомянутых выше лоурайдеров. Очень часто подвеску тюнингуют и для улучшения управляемости автомобиля.

В таких случаях вместо штатных деталей устанавливают более жесткие укороченные пружины и спортивные амортизаторы. Более серьезные доработки включают замены рычагов, стабилизаторов поперечной устойчивости и внедрение самоблокирующихся дифференциалов.

Как правило, подготавливаемые для скоростных заездов автомобили получают не только специальную подвеску, но и более мощные тормоза с дисками увеличенного диаметра и многопоршневыми суппортами. Все из перечисленного выше не запрещено, но для легального использования требует регистрации.

Какие доработки не требуют разрешения и регистрации

Если речь об экстерьере, то это:

Перекраска кузова

Оклейка плёнкой не более 30% кузова, в том числе с цветом, отличным от заводского

Установка неоригинальных колёс, если их параметры соответствуют заводским

Установка любых внешних деталей: бамперов, спойлеров, расширителей арок, антикрыльев, накладок, но только если они являются элементами официального заводского тюнинга

Если речь об интерьере, то это:

Менять материалы и цвет обивки сидений, дверных карт и потолка

Заменить заводской руль, если в нём нет подушки безопасности

Заменить аудиосистему, но при этом головное устройство и динамики необходимо установить в штатные места

В механической части вы вправе менять все детали по мере их износа и выхода из строя. При этом не обязательно использовать исключительно оригинальные запчасти. Можно устанавливать и заменители, если их производитель указал, что они применимы для вашей машины.

Что касается установки фаркопа, багажника на крышу или, скажем, лебедки, то узнать – допустимы такие доработки для вашего автомобиля по умолчанию или все-таки требуют регистрации, можно либо из руководства пользователя или из Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). В последнем документе, размещённом на сайте Росстандарта и оформляемом на каждую официально продаваемую в России модель автомобиля, есть полный перечень дополнительного оборудования, одобренного заводом изготовителем.

Какие виды тюнинга нужно регистрировать

Все ответы на вопросы, касающиеся легализации изменений заводской конструкции автомобиля содержатся в Техническом регламенте таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств и его приложении №9.

Если коротко, то по закону необходимо регистрировать любой тюнинг, выходящий за рамки доработок, указанных в предыдущей главе, а также установку на машину оборудования, не прописанного в ОТТС.

По факту, без регистрации нелегален даже чип-тюнинг, при котором мотор никак не меняется конструктивно. Однако новые рабочие параметры силового агрегата уже не соответствуют заводским, а значит эти изменения необходимо зафиксировать.

Скажем сразу, регистрация внесенных в конструкцию автомобиля изменений – процесс небыстрый и требует прохождения не одной инстанции.

На первом этапе, ещё перед установкой на машину каких-либо новых деталей, необходимо обратиться в сертифицированную в Росреестре испытательную лабораторию транспорта с заявлением, в котором указать все детали будущего проекта.

Если лаборатория выдаст разрешение на заявленные доработки, с полученным заключением нужно обратиться в ГАИ. И только получив положительный вердикт государственного органа, можно что-то делать с автомобилем. После машину с установленными на нее новыми деталями требуется снова показать специалистам испытательной лаборатории для проверки соответствия тюнинга требованиям безопасности.

Финальные этапы — техосмотр и собственно регистрация всех изменений в конструкции. При этом выданное ГАИ разрешение на внесение изменений в конструкцию авто с 1 сентября 2025 года стоит 3000 рублей, примерно в 2000 рублей обойдется техосмотр, Цены на услуги лаборатории начинаются от 6000-8000 рублей.

Вместо самостоятельной регистрации можно обратиться в специализированные фирмы. В таком случае в течение несколько рабочих дней можно получить пакет всех необходимых документов за 30-50 тысяч рублей.

Есть ещё один способ относительно быстрой регистрации доработок – обращение в тюнинговые ателье, которые ранее уже сертифицировали установку тех или иных деталей на конкретные модели. Они могут предоставить все необходимые документы. Как правило такие фирмы дают еще и гарантию на свою работу.

При этом не стоит рассчитывать на сохранение заводской гарантии на узлы и механизмы, которые подверглись тюнингу. Производители и официальные дилеры негативно относятся к любым изменениям в заводскую конструкцию автомобилей.

Какая ответственность предусмотрена за незаконный тюнинг

Согласно 1 части статьи 12.5 Кодекса по административным правонарушением, впервые остановив автомобиль с незарегистрированными доработками, инспектор вправе не только выписать его владельцу штраф на сумму в 500 рублей, но и выдать предписание – устранить в течение 10 дней все нелегальные изменения, заново пройти техосмотр и предоставить документ о его прохождении в ГАИ.

Если проигнорировать это требование и продолжить ездить на тюнингованной машине, то при повторном задержании санкции будут серьёзнее: штраф 5000 рублей и лишение прав сроком до трёх месяцев. Автомобиль эвакуируют на штрафстоянку.

Теперь самое важное