21 день 2026 года, когда московские парковки будут бесплатны
Платными парковками в Москве можно пользоваться бесплатно в определённые дни. Разбираемся, когда в 2026 году на столичных улицах можно будет без оплаты оставить автомобиль на всех парковках, а в какие дни — только на некоторых.
С 2012 года, когда в Москве в экспериментальном формате появились первые платные парковки, количество оплачиваемых парковочных мест в улично-дорожной сети столицы выросло до 100 с лишним тысяч. На них варьируется не только стоимость часа стоянки, но и возможность бесплатно оставлять автомобиль в праздничные и выходные дни.
Бесплатная парковка на всех улицах
Столичные власти на протяжении нескольких лет традиционно отменяют плату за уличные парковки в дни государственных праздников. Перечень этих дат устанавливается Трудовым кодексом Российской Федерации.
В 2026 году бесплатная парковка в Москве абсолютно на всех улицах будет:
- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;
- 7 января — Рождество Христово;
- 23 февраля — День защитника Отечества;
- 8 марта — Международный женский день;
- 1 мая — Праздник Весны и Труда;
- 9 мая — День Победы;
- 12 июня — День России;
- 4 ноября — День народного единства.
Кроме того, бесплатными парковки становятся и в те выходные дни, которые были перенесены постановлением правительства России.
В 2026-м выходными станут:
- пятница, 9 января;
- понедельник, 9 марта;
- понедельник, 11 мая;
- четверг, 31 декабря.
В перечисленные даты все платные парковки на улицах Москвы, независимо от действующего на них тарифа, становятся бесплатными.
Исключением являются так называемые плоскостные парковки закрытого типа (ППЗТ) — привычные всем парковки со шлагбаумом, на которые льготы не распространяются. Даже в дни государственных праздников автомобиль на них можно оставить только после оплаты по установленным тарифам.
Бесплатные парковки в воскресенье
В 2026 году будет 50 воскресеньев, учитывая приходящиеся на эти даты официальные праздничные дни. И по воскресеньям в Москве также можно пользоваться платными парковками бесплатно. Но не всеми, а только некоторой частью из них.
По воскресеньям парковки в столице становятся бесплатными на всех улицах, входящих в зону столичного парковочного пространства, кроме улиц из зоны повышенных тарифов.
Проще говоря, на тех парковках, где стоимость стоянки составляет 380, 450 и 600 рублей в час в дневное время, а также на парковках в зонах динамического тарифа, платить придётся и в воскресенье. Единственное исключение — те воскресенья, которые считаются государственными праздниками.
При этом столичные власти могут вводить дополнительные дни, когда платные парковки становятся бесплатными. Об этом заранее сообщают в СМИ и через официальные аккаунты мэрии Москвы и Дептранса.
Коротко
- В 2026 году все платные парковки Москвы будут бесплатными 21 праздничный день (1-10 января, 23 февраля, 8-9 марта, 1-2, 9 и 11 мая, 12-13 июня, 4 ноября, 31 декабря).
- 50 воскресеньев бесплатными будут все парковки, кроме тех, что находятся на улицах зоны повышенных тарифов.
- Парковки со шлагбаумом остаются платными всегда, даже в дни государственных праздников.