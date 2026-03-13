21 день 2026 года, когда московские парковки будут бесплатны

Платными парковками в Москве можно пользоваться бесплатно в определённые дни. Разбираемся, когда в 2026 году на столичных улицах можно будет без оплаты оставить автомобиль на всех парковках, а в какие дни — только на некоторых.

С 2012 года, когда в Москве в экспериментальном формате появились первые платные парковки, количество оплачиваемых парковочных мест в улично-дорожной сети столицы выросло до 100 с лишним тысяч. На них варьируется не только стоимость часа стоянки, но и возможность бесплатно оставлять автомобиль в праздничные и выходные дни.

Бесплатная парковка на всех улицах

Столичные власти на протяжении нескольких лет традиционно отменяют плату за уличные парковки в дни государственных праздников. Перечень этих дат устанавливается Трудовым кодексом Российской Федерации.

В 2026 году бесплатная парковка в Москве абсолютно на всех улицах будет:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;

7 января — Рождество Христово;

23 февраля — День защитника Отечества;

8 марта — Международный женский день;

1 мая — Праздник Весны и Труда;

9 мая — День Победы;

12 июня — День России;

4 ноября — День народного единства.

Кроме того, бесплатными парковки становятся и в те выходные дни, которые были перенесены постановлением правительства России.

В 2026-м выходными станут:

пятница, 9 января;

понедельник, 9 марта;

понедельник, 11 мая;

четверг, 31 декабря.

В перечисленные даты все платные парковки на улицах Москвы, независимо от действующего на них тарифа, становятся бесплатными.

Исключением являются так называемые плоскостные парковки закрытого типа (ППЗТ) — привычные всем парковки со шлагбаумом, на которые льготы не распространяются. Даже в дни государственных праздников автомобиль на них можно оставить только после оплаты по установленным тарифам.

Бесплатные парковки в воскресенье

В 2026 году будет 50 воскресеньев, учитывая приходящиеся на эти даты официальные праздничные дни. И по воскресеньям в Москве также можно пользоваться платными парковками бесплатно. Но не всеми, а только некоторой частью из них.

По воскресеньям парковки в столице становятся бесплатными на всех улицах, входящих в зону столичного парковочного пространства, кроме улиц из зоны повышенных тарифов.

Проще говоря, на тех парковках, где стоимость стоянки составляет 380, 450 и 600 рублей в час в дневное время, а также на парковках в зонах динамического тарифа, платить придётся и в воскресенье. Единственное исключение — те воскресенья, которые считаются государственными праздниками.

При этом столичные власти могут вводить дополнительные дни, когда платные парковки становятся бесплатными. Об этом заранее сообщают в СМИ и через официальные аккаунты мэрии Москвы и Дептранса.

