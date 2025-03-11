10 самых надёжных автомобилей 2025 года
Год только начался, но рейтинг лучших машин уже появился. Первым список из десяти лучших моделей обнародовал журнал Consumer Reports. Издание Союза потребителей США, которое известно своей оценкой различных товаров и услуг, составило перечень 2025 Top Picks рекомендуемых к покупке новых автомобилей.
Естественно, все модели из десятки лучших в России официально не продаются, однако это не делает рейтинг менее полезным для российских автомобилистов. Параллельный импорт и «серые» каналы поставок из США весьма популярны среди тех, кто ищет новую машину. И в условиях отсутствия официальной сервисной поддержки и гарантийного обслуживания становится очень важно найти тот автомобиль, который доставит меньше всего проблем.
Журнал Consumer Reports свои рейтинги составляет на основе собственных тест-драйвов и испытаний техники, изучения итогов краш-тестов и опросов владельцев о степени удовлетворённости машинами, анализа данных о надёжности конкретных моделей от других организаций и изданий.
Как отмечают авторы рейтинга, все указанные машины в Top Picks обязательно должны иметь в базовой комплектации систему экстренного торможения с функцией обнаружения пешеходов и систему предотвращения фронтальных столкновений на скоростной трассе.
При выставлении итоговой оценки учитываются ездовые характеристики модели, её безопасность и удовольствие от вождения, надёжность в эксплуатации и, естественно, стоимость. При таких вводных неудивительно, что львиную долю позиций в топ 10 заняли автомобили японских марок.
Лучший компактный автомобиль — Nissan Sentra
Большее, чем у некоторых более дорогих конкурентов, количество систем активной безопасности в базовой комплектации наряду с высокими оценками за ездовые характеристики, экономичный двигатель и просторный салон обеспечили седану победу в своём классе.
«В целом, Sentra является доказательством того, что вы всё ещё можете найти хороший новый автомобиль менее чем за 25 000 долларов», — отмечает Consumer Reports.
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Лучший среднеразмерный автомобиль — Toyota Camry
К 2025 году Toyota провела плановое обновление модели, которая теперь предлагается исключительно с гибридной силовой установкой и возможностью выбора полноприводной модификации.
«Благодаря всесторонним улучшениям этот популярный и эффективный седан стал очевидным выбором для нашего списка лучших моделей. Автомобиль по-прежнему удобен и практичен, оснащён новейшей информационно-развлекательной системой и имеет качественную отделку. Гибрид позволяет экономить топливо, а ещё машина обеспечивает прекрасный баланс между острым управлением и плавностью хода», — считают в издании.
Лучший субкомпактный кроссовер Subaru Crosstrek
Новый Subaru Crosstrek эксперты нашли хорошо подходящим как для городской эксплуатации, так и для внедорожных поездок. Полный привод и высокий клиренс обеспечивают хорошую проходимость и удобство посадки в салон, машина имеет достаточно мощный и при этом экономичный 182-сильный 2,5-литровый оппозитный мотор (152-сильный 2,0-литровый двигатель в Consumer Reports не рекомендуют), а кто хочет ещё больше экономии — тем советуют дождаться появления осенью гибридной версии. Ну и плюсом в базовое оснащение входит фирменный комплекс систем активной безопасности EyeSight.
Лучший компактный кроссовер — Subaru Forester
«Subaru Forester, долгое время являвшийся практичным выбором среди компактных кроссоверов, был обновлён к 2025 году и теперь стал лучше, чем когда-либо. Преображение добавило улучшений по всему салону, но при этом модель не отошла от выигрышной формулы, которая сделала Forester постоянным участников рейтинга», — подчеркнули в Consumer Reports.
Эксперты отмечают, что автомобиль просторнее, чем кажется, с лёгким доступом в салон, отличной обзорностью, плавностью хода, выдающейся экономичностью и полным приводом в базовом оснащении. Кроме того, у новинки в салоне стало тише, а объём багажника подрос.
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Самый экономичный кроссовер — Toyota RAV4 PHEV
Некогда бестселлер российского рынка является таковым и в США. На сей раз высокой оценки удостоился Toyota RAV4 в гибридной версии, которую в Consumer Reports описывают как «автомобиль более высокого, чем он есть, класса».
Такой комплимент машина заслужила за счёт своей мощной 302-сильной силовой установки, а также возможности проезжать на чистом электричестве почти 70 км. Батарею можно заряжать от внешних источников энергии, что повышает практичность и экономичность модели.
Лучший среднеразмерный кроссовер — Toyota Highlander Hybrid
«Toyota Highlander Hybrid — это единорог среди кроссоверов среднего размера: он сочетает в себе вместительный трёхрядный салон с расходом топлива, который соперничает с самыми экономичными компактными кроссоверами», — считают в издании.
В пути пассажиры будут наслаждаться удобными задними сиденьями и комфортной ездой, в то время как водитель оценит отзывчивое управление и обилие функций активной безопасности. Этот неоднократный победитель Top Picks остаётся оптимальным универсальным автомобилем, а если нужно больше места — есть ещё более крупный Grand Highlander Hybrid.
Лучший премиальный компактный кроссовер — Lexus NX350h/Lexus NX450h+
«Lexus вкладывает много хорошего в этот компактный кроссовер, который имеет богатое оснащение, качественную отделку и приятные ходовые качества. Лучшие версии NX — гибриды», — уверены в Consumer Reports. Эксперты высоко ценят и классический гибрид NX350h, и «подключаемую» модификацию NX450h+ с возможностью зарядки батареи от розетки.
Лучший премиальный среднеразмерный кроссовер — BMW X5/BMW X5 PHEV
«Всё в BMW X5 говорит: "премиум". Этот хорошо сбалансированный автомобиль обладает исключительно тихим и богато отделанным салоном, мощным и эффективным мотором, который имеет один из самых небольших в классе расходов топлива. При этом гибридная версия ещё более экономичная», — акцентируют внимание журналисты.
Подчёркивают специалисты и тонко настроенную подвеску, которая обеспечивает спокойную, комфортную езду и уверенную, спортивную управляемость, ещё больше отличающие X5 от его конкурентов.
Лучший электромобиль — Tesla Model Y
Как отмечают в Consumer Reports, Tesla Model Y разделяет многие достоинства со своим собратом, седаном Tesla Model 3 —большой запас хода, выдающуюся динамику и доступ к обширной сети Tesla Supercharger — но при этом имеет более практичный и вместительный кузов.
«В совокупности динамические характеристики делают Model Y более похожим на спортивный автомобиль, чем на кроссовер. Лаконичный салон, лишённый традиционной приборной панели, имеет современную эстетику, но доступ к общим функциям, таким как аудиосистема и климат-контроль, через большой центральный экран, отвлекает, как и элементы управления на рулевом колесе. Однако в целом эта экологичная модель и практична, и интересна», — заключают эксперты.
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Лучший компактный пикап — Ford Maverick/Ford Maverick Hybrid
«Maverick — это весёлый, экономичный небольшой грузовичок, который одинаково хорошо подходит для поездок в хозяйственный магазин, на работу или на выходные с друзьями. Для своих размеров салон обладает приличным пассажирским пространством и является довольно комфортным», — считают журналисты.
Отдельно отмечено, что гибридная модификация с передним приводом располагает ещё и очень экономичной силовой установкой. В целом же Ford Maverick имеет достаточно изысканные по меркам пикапов ездовые повадки, а компактные габариты облегчают парковку в повседневной эксплуатации.