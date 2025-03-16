Когда лучше менять зимние шины на летние

Смена зимних колёс на летние не так жёстко привязана к переходу уличной температуры через нулевую отметку, как в случае осенней смены резины. Это вызывает у автовладельцев больше вопросов при планировании даты поездки на шиномонтаж. Рассказываем, как чётко определиться с моментом смены колёс весной.

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Что говорит закон о смене зимней резины на летнюю

Российское законодательство не запрещает ездить летом на зимней резине при условии, что она не шипованная.

На территории нашей страны действует технический регламент Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств».

Он запрещает эксплуатацию шипованных шин летом с июня по август включительно. Зимние шины-«липучки» в этот период использовать можно. При этом следует помнить, что запрещается ездить на легковой машине с колёсами, изношенными сильнее допустимого. Для летних шин остаточная глубина протектора должна быть больше 1,6 мм, а для зимних — более 4 мм.

Важно: закон требует менять зимние шины весной в следующих условиях:

Если шина шипованная — не позднее 1 июня. Если шина нешипованная — при остаточной глубине протектора менее 4 мм.

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Что будет за нарушение требований ПДД по смене зимних шин на летние

За езду на шинах не по сезону водителя могут наказать по части 1 статьи 12.5 КоАП. За управление ТС с неисправностями, при которых его эксплуатация запрещена, автомобилисту могут вынести предупреждение или оформить штраф в 500 рублей.

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Что будет с машиной, если не менять зимнюю резину весной

Езда на зимней нешипованной резине, хотя и не запрещается законом, сопряжена с целым рядом негативных последствий.

Увеличение тормозного пути машины

При высокой температуре более мягкая (по сравнению с летними покрышками) зимняя резина хуже тормозит.

Специалисты утверждают, что летом тормозной путь машины летом на зимней резине может увеличиться на длину 1-3 корпусов машины.

В дорожной ситуации, требующей экстренного торможения, это обстоятельство может привести к фатальным последствиям.

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Ускоренный износ покрышек

Состав резины, применяемой в зимних шинах, подбирают так, чтобы он сохранял эластичность и благодаря этому хорошо цеплялся за дорогу даже при сильных морозах.

При высоких же температурах — выше 10 градусов по Цельсию — такая резина становится излишне мягкой и существенно снижает стойкость к механическому истиранию. По летней жаре можно уже за пару месяцев полностью износить даже новую зимнюю покрышку.

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Ухудшение управляемости машины

Избыточная мягкость зимней резины в теплую погоду делает реакции автомобиля на руление заметно более «смазанными», менее четкими.

Бывает, что на разогретой зимней резине машина «плавает» по дороге — не держит траекторию, даже при движении по прямой. В поворотах, особенно скоростных, этот эффект ещё более опасен. Он может спровоцировать внезапное неконтролируемое скольжение авто и даже аварию.

Высокий уровень шума

Конструкция большинства зимних покрышек подразумевает более выраженный рисунок протектора. Зимой машине приходится ездить по снегу и снежной каше. Более рельефная резина в таких условиях предпочтительна, поскольку лучше самоочищается. Расплачиваться за это приходится повышенным шумом от зимних покрышек на ходу.

Большинство летних колёс (если не говорить о специализированной внедорожной резине) обладают менее рельефным рисунком протектора. При прочих равных условиях, менее гладкое зимнее колесо шумит заметно сильнее летнего.

Увеличенный расход топлива

Избыточная «мягкость» зимней резины летом повышает её сопротивление качению. Из-за этого двигателю приходится тратить больше энергии для поддержания требуемой скорости.

Разные исследования говорят, что при температурах выше 10 градусов Цельсия средний расход топлива автомобилем может подскочить на 5-10%.

Когда правильно менять зимнюю резину на летнюю

Тёплая погода — не для зимних покрышек. Однако весной после продолжительных оттепелей возможны заморозки и даже сильные снегопады. Производители шин рекомендуют «переобувать» машину в летние покрышки, когда температура за окном превысит 5-7 градусов тепла.

Практика показывает, что летняя резина приемлемо работает, даже если на улице хотя бы чуть выше ноля.

Дело в том, что на даже в такую погоду покрышки на ходу нагреваются до тех самых +5, +7 градусов по Цельсию. Гораздо более критично для летней резины наличие снега и льда на дороге в периоды похолоданий. Использовать на таком скользком покрытии летние колёса попросту опасно.

Как менять шины весной

Заменить зимнюю резину на летнюю можно как самостоятельно, так и при помощи специалистов. Удобнее всего сделать это с помощью СберАвто, где можно легко выбрать и записаться в ближайший сервис для шиномонтажа.

СберАвто — это часть экосистемы для автолюбителей от Сбера. Экосистема берёт на себя все рутинные задачи, связанные с автомобилями, чтобы у человека оставалось больше времени на важные дела.

Если есть желание поменять колёса своими силами, то стоит прислушаться к экспертам СберАвто, которые рассказали, как правильно и бережно менять шины.

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