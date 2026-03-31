Когда менять зимние шины на летние: требования закона и рекомендации экспертов

Смена зимних колёс на летние не столь жёстко привязана к переходу уличной температуры через нулевую отметку, как в случае осенней смены резины. Такая неопределенность сбивает с толку автомобилистов при планировании даты поездки на шиномонтаж. Объясняем и раскладываем по полочкам, как понять, что подходящий для «переобувки» момент наступил.

Замена зимних шин на летние шины: когда менять по закону

Российское законодательство не запрещает ездить летом на зимней резине при условии, что она не шипованная. Технический регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», которого придерживается наша страна не допускает езду на шипованных шинах в летние месяцы: с 1 июня по 31 августа.

На зимних фрикционных покрышках летом передвигаться можно без ограничений. Главное при этом соблюдать требования закона к максимально допустимому износу.

По общему правилу, остаточная глубина протектора не должна быть меньше 1,6 мм для летних шин. Для зимних же минимально допустимая глубина протектора установлена на отметке 4 мм.

Главное. Закон требует менять зимние шины весной в следующих условиях:

Если шина шипованная — не позднее 1 июня. Если шина нешипованная — при остаточной глубине протектора менее 4 мм.

Наказание за несвоевременную замену зимних шин на летние

В российском КоАП эксплуатация покрышек, не соответствующих сезону, регулируется частью 1 статьи 12.5. За «управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых … эксплуатация транспортного средства запрещена» полагается предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

При какой температуре менять зимнюю резину на летнюю

Производители шин рекомендуют менять зимнюю резину на летнюю после того, как на улице установится устойчивая температура выше 5-7 градусов тепла по Цельсию. При более низких температурах летняя резина теряет сцепные свойства и не очень эффективно работает при контакте с дорожным покрытием.

«В общем случае рекомендация сезонного периода смены шин учитывает в первую очередь среднесуточную температуру окружающей среды: весной при значении +7°С в течение 3-х дней подряд можно уже задумываться о смене зимних шин на летние. Когда меняют колеса весной, необходимо обращать внимание и на перепады температур – внезапная оттепель может также резко отступить, и если температура уйдет в минусовые значения, преждевременно установленные летние шины будут неэффективны и опасны» Олег Марков Технический эксперт холдинга «Кордиант»

Замена зимней резины на летнюю технически сложная процедура, требующая специализированного оборудования и квалификации. Мы не рекомендуем делать это самостоятельно, даже если у вас два комплекта дисков не требуется перебортировать шины. Ведь после долго хранения колёса все равно необходимо отбалансировать. Так что гораздо надёжнее и безопаснее довериться профессиональным специалистам.

Что будет если вовремя не поменять зимнюю резину на летнюю

Езда на зимней нешипованной резине, хотя и не запрещается законом, сопряжена с целым рядом негативных последствий.

Увеличение тормозного пути машины

При высокой температуре более мягкая (по сравнению с летними покрышками) зимняя резина хуже тормозит.

Специалисты утверждают, что летом тормозной путь машины летом на зимней резине может увеличиться на длину 1-3 корпусов машины.

В дорожной ситуации, требующей экстренного торможения, это обстоятельство может привести к фатальным последствиям.

Ускоренный износ резины

Состав резины, применяемой в зимних шинах, подбирают так, чтобы он сохранял эластичность и благодаря этому хорошо цеплялся за дорогу даже при сильных морозах.

При высоких же температурах — выше 10 градусов по Цельсию — такая резина становится излишне мягкой и существенно снижает стойкость к механическому истиранию. По летней жаре можно уже за пару месяцев полностью износить даже новую зимнюю покрышку.

Ухудшение управляемости машины

Избыточная мягкость зимней резины в теплую погоду делает реакции автомобиля на руление заметно более «смазанными», менее четкими.

Бывает, что на разогретой зимней резине машина «плавает» по дороге — не держит траекторию, даже при движении по прямой. В поворотах, особенно скоростных, этот эффект ещё более опасен. Он может спровоцировать внезапное неконтролируемое скольжение авто и даже аварию.

Высокий уровень шума

Конструкция большинства зимних покрышек подразумевает более выраженный рисунок протектора. Зимой машине приходится ездить по снегу и снежной каше. Более рельефная резина в таких условиях предпочтительна, поскольку лучше самоочищается. Расплачиваться за это приходится повышенным шумом от зимних покрышек на ходу.

Большинство летних колёс (если не говорить о специализированной внедорожной резине) обладают менее рельефным рисунком протектора. При прочих равных условиях, менее гладкое зимнее колесо шумит заметно сильнее летнего.

Увеличенный расход топлива

Избыточная «мягкость» зимней резины летом повышает её сопротивление качению. Из-за этого двигателю приходится тратить больше энергии для поддержания требуемой скорости.

Разные исследования говорят, что при температурах выше 10 градусов Цельсия средний расход топлива автомобилем может подскочить на 5-10%.

Резюме

Можно ли летом ездить на нешипованной зимней резине?

Да, закон этого не запрещает. Но следует помнить, что летом зимние колеса очень быстро изнашиваются и сильно уступают по своим рабочим свойствам летней резине.

Что будет, если ездить летом на шипах?

За езду летом на шипованной резине полагается штраф в размере 500 рублей. Кроме того, в теплую и сухую погоду такие покрышки гораздо быстрее изнашиваются и теряют шипы.

Что делать, если после смены резины резко похолодало?

Если резкое похолодание случилось весной, когда вы уже поменяли зимнюю резину на летнюю, самым разумным решением будет отказаться от поездок на авто. Весенние заморозки, как правило, кратковременны. Безопаснее для себя и окружающих будет дождаться скорого возврата тепла.

