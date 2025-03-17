Как помыть двигатель, чтобы ничего не испортить в автомобиле

Несмотря на наличие уплотнителей капота и пыльников, закрывающих двигатель снизу, моторный отсек неизбежно пачкается. Зимой кроме обычной дорожной грязи в подкапотное пространство обильно просачиваются и химически активные реагенты, способные вызвать коррозию тех или иных элементов. Поэтому чистота под капотом — не просто вопрос эстетики, но и зачастую залог здоровья установленных в моторном отсеке деталей и механизмов. Тёплые весенние дни — самое время, чтобы навести здесь порядок. Рассказываем, как это сделать правильно и экономно.

© hirun/iStock.com

Так ли обязательно мыть мотор?

Как мы уже говорили выше, несмотря на защиту и уплотнители, в моторный отсек так или иначе проникают грязь и влага. Пыль и брызги попадают на двигатель, его навесное оборудование, провода и различные электронные блоки. И в моменте это ничем им не угрожает.

Все детали исправного автомобиля, в том числе и те, что расположены под капотом, рассчитаны на самые разные условия эксплуатации. Поэтому мы можем ездить даже в очень сильный ливень или мощный снегопад без опасения что-то сломать в машине.

Что же касается попавшей в моторный отсек грязи, то с доступных частей — кромки капота с внутренней стороны, клапанной крышки, корпуса воздушного фильтра и поверхности аккумулятора её просто можно убрать тряпкой в процессе очередной мойки. Ничем не вредят мотору и масляные запотевания на блоке или головке цилиндров. Двигатель из-за них не перегреется. В этом плане гораздо важнее хотя бы раз в пять лет или через 100 тысяч км мыть кассеты радиаторов. Но это тема отдельного разговора.

Однако бывает так, что владельцы годами открывают капот только для контроля уровня масла и долива омывающей жидкости. В результате в моторном отсеке может скопиться столько нечистот, в том числе химически вредных, что даже металлические детали начинают корродировать.

Турбина на автомобильном двигателе: для чего нужна и как её обслуживать, чтобы она прожила долго

В таком случае подкапотное пространство весьма желательно помыть. Не помешает навести лоск и перед продажей — возможно, всесторонне опрятный вид машины поможет выручить за неё сумму побольше.

В остальных ситуациях можно ограничиваться легкой периодической чисткой подкапотки влажной тряпкой или салфетками и не тратить время и деньги на более серьёзные моющие процедуры.

© Bhakpong/iStock.com

Мойка мотора — очень ответственная операция, которую можно доверить только специалистам?

Под капотом современной машины так много деталей и блоков, что многие владельцы предпочитают лишний раз к ним не прикасаться, а уж пролить на них воду или незамерзайку — вообще табу.

Решив помыть двигатель на обычной мойке, такие люди часто задают мойщику вопрос — кто починит их автомобиль, если он потом не заведётся? И часто получают ответ: «мы не даём никаких гарантий, а если вы опасаетесь неприятных последствий, обращайтесь на официальный сервис».

Совет вроде бы дельный, но отдельно мыть двигатель на авторизованных станциях берутся не всегда. Не потому, что боятся что-то сломать, а просто не хотят занимать моечный пост ради не самой прибыльной для них операции и поэтому предлагают совместить чистку моторного отсека с техническим обслуживанием. Двигатель при этом моют за дополнительные деньги — в зависимости от бренда официалы за это берут не менее полутора тысяч рублей.

Можно ли использовать масло 5W-40 вместо 5W-30

При этом на обычной мойке вам бы отмыли мотор не хуже, но за вдвое меньшую сумму — не такая уж это сложная и опасная для двигателя операция. И ещё больше можно сэкономить, если сделать это самостоятельно на мойке самообслуживания.

© hirun/iStock.com

Как самому помыть двигатель автомобиля

Имейте в виду, что прикасаться к горячим частям мотора опасно, поэтому перед мойкой дайте ему остыть хотя бы 15 – 20 минут.

Все находящиеся под капотом электронные блоки и электрические разъёмы закрыты крышками и снабжены уплотнителями, защищающими контакты от попадания влаги даже под сильным напором.

Тем не менее не стоит лишний раз лить воду на генератор, аккумуляторную батарею, приводные ремни, а также в воздухозаборные решётки системы отопления и вентиляции салона. Всё это необходимо плотно закрыть пакетами. Последние желательно хорошенько зафиксировать, чтобы их не сорвало напором воды.

Для того, чтобы растворить плотные грязевые отложения или запотевания масла можно приобрести в автомагазине специальные моющие составы. Они прямо так и называются — «Очиститель двигателя». Импортные средства стоят от тысячи рублей, не менее эффективные отечественные аналоги вдвое, а то и втрое дешевле. А можно и вовсе не тратить деньги на специальную химию, а для растворения грязи в моторном отсеке воспользоваться обычной пеной для мойки кузова. Чтобы облить двигатель и капот изнутри хватит совсем небольшого количества моющего состава.

После этого дайте пене «поработать» 3 – 5 минут, и можно её смывать. Если есть возможность, снизьте напор воды из распылителя и не направляйте струю на детали и особенно на электрические разъёмы и провода с близкого расстояния.

Так же важно не направлять струю в одно место, а постоянно перемещать факел распыла воды из стороны в сторону. После этой операции не забудьте освободить от пакетов прикрытые ими детали.

Для ускорения просушки клапанную крышку мотора и всё, до чего можно дотянуться вокруг него, можно протереть тряпкой или продуть сжатым воздухом. Наиболее же эффективно моторный отсек и термоизоляционная накладка внутри капота высохнут на ходу от тепла самого двигателя и набегающего потока воздуха.

Можно ли смешивать антифризы разных цветов: мифы и реальность

Теперь самое важное: