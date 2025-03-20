Почему весной в машине может появиться неприятный запах и как от него избавиться

Даже в достаточно «свежих» машинах, не говоря уже о пожилых ТС, с наступлением тёплой погоды порой что-то в салоне начинает очень сильно раздражать обоняние. Рассказываем о причинах возникновения этой неприятности и способах решения «ароматной» проблемы.

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Тот или иной неприятный запах в салоне машины может появляться из-за довольно обширного списка причин.

В этом материале мы не станем рассматривать технические, свидетельствующие о той или иной поломке в автомобиле. Сосредоточимся на «сезонной» природе запаха, связанной с биологической активностью в недрах машины.

По весне в салоне иной раз начинает пахнуть из-за размножившихся грибков и бактериальных колоний. Эта «живность» обычно выбирает в качестве ареала обитания либо мягкую обивку салона, либо систему кондиционирования и вентиляции. Именно весной этот «зоопарк» начинает отвратительно пахнуть по простой причине.

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Зимой машина периодически промораживалась, когда проводила достаточно много времени на стоянке под открытым небом. Отрицательные температуры угнетали развитие микроорганизмов и они вели себя пристойно. Весной от морозов остаются лишь воспоминания — в тепле бактерии с грибками получают возможность размножаться и начинают досаждать владельцу автомобиля.

Чистим обивку салона

В материалах отделки салона микроорганизмы заводятся, когда в каком-то месте она пребывает в постоянно увлажнённом состоянии. Например, под ковриками, если вода или снег с обуви постоянно туда попадают.

Интернет полон домашних лайфхаков по уничтожению «живности» в обивке салона авто. В них применяются сода, уксус и прочее. Однако мы рекомендуем всё же воспользоваться услугами профессионалов.

Ликвидировать бактерии или грибки можно, проведя обработку салона специальным дезинфицирующим паром или с помощью процедуры озонирования. Цены на такого рода услуги в детейлинг-центрах начинаются примерно от 2000 рублей за обработку компактных моделей машин. Чем больше объём внутреннего пространства ТС — тем дороже обработка.

Разбираемся с кондиционером и «климатом»

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Ещё один очаг заражения машины пахучими микроорганизмами – система вентиляции и кондиционирования. Тут, кстати, они приживаются гораздо чаще, чем в обивке. Грибковые и бактериальные колонии порой облюбовывают внутренние поверхности воздуховодов, а также салонный фильтр.

Так что первое, что придётся сделать автовладельцу, почуявшему неприятные «ароматы» — срочно заменить воздушный фильтр на новый. В некоторых случаях этого бывает достаточно для устранения запаха.

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Однако надо отдавать себе отчёт: если зараза оказалась на старом фильтре, со временем она обживётся и на новом. Ведь с внутренних поверхностей системы вентиляции она никуда не делась. Следовательно, в любом случае рекомендуется продезинфицировать всю систему вентиляции.

Варианты очистки воздуховодов в машине

Народными средствами нужного результата не достичь, поскольку без определённых приспособлений специализированную «химию» в укромные уголки воздуховодов не доставить. Вариантов два: либо обратиться к услугам всё тех же детейлинг-центров, либо приобрести тот или иной препарат и использовать его самостоятельно. В любом случае это будет либо аэрозоль, либо либо пена, которую следует запустить в воздуховоды. Порой встречаются и препараты в виде специальных дымовых шашек.

Доверяем профессионалам

При обращении к услугам детейлинг-центра будет достаточно оставить машину в руках его сотрудников, заплатить несколько тысяч рублей и через пару-тройку часов получить своё ТС с очищенной от посторонней жизни системой воздуховодов.

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Справляемся своими силами

Очистка воздуховодов своими силами имеет ряд нюансов, но обычно в разы выгоднее, чем услуги профессионалов. Заметим также, что при этом придётся самостоятельно демонтировать салонный воздушный фильтр.

Аэрозольная обработка. Широк выбор препаратов для самостоятельной очистки системы кондиционирования, предлагаемых в виде аэрозольных баллончиков.

Некоторые из них следует пшикать в дефлекторы воздуховодов в надежде, что состав доберётся туда, куда следует. С этой целью они порой комплектуются специальным шлангом-насадкой. Его следует максимально глубоко пропихивать сквозь дефлекторы и только после этого закачивать туда аэрозоль. По окончании обработки машину проветривают.

Встречаются аэрозоли, применяемые иначе. При работающем двигателе машины кондиционер переводится в режим рециркуляции. Все двери и окна закрываются. Баллончик устанавливается под воздуховодом в ногах переднего пассажира. «Гашетка» баллончика нажимается и фиксируется в открытом состоянии, а автовладелец быстренько выскакивает из авто и захлопывает за собой дверь. Состав всасывается в систему вентиляции и принимается за работу по её очистке. Спустя указанное в инструкции к препарату время автовладелец открывает все двери машины и проветривает салон.

Обработка пеной. Более эффективным средством уничтожения бактерий, грибков и спор в системе вентиляции считаются пенные средства. Баллон комплектуется шлангом. С его помощью все воздуховоды заполняются убийственной для микроорганизмов пеной. После этого достаточно выждать указанный на упаковке средства период времени. Пена подействует и опадёт, а её остатки стекут под машину через дренаж кондиционера.

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Выводы