В каких случаях обязательно нужно менять моторное масло весной

Среди части автовладельцев распространено мнение, что масло в двигателе в обязательном порядке следует менять именно весной. Подробно разбираем, в каких случаях действительно следует планировать замену моторной смазки на весенние месяцы.

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Прежде чем заводить разговор о весенней смене масла, следует обратиться к официальным рекомендациям компаний-автопроизводителей.

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Во многих руководствах по эксплуатации легковых машин как европейских, так и азиатских брендов чётко сказано: масло в двигателе требуется менять либо через определённое количество километров пробега (обычно от 10 000 до 15 000 км), либо один раз в 12 месяцев. В зависимости от того, какое из этих событий наступит раньше.

Итак, весной менять моторное масло необходимо как минимум в двух случаях:

Как раз весной машина «намотала» установленные производителем километры между заменами смазки в моторе. Предыдущая замена масла состоялась прошлой весной.

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Почему компании-автопроизводители требуют менять масло в двигателе ежегодно

Любая моторная смазка состоит из базового масла (так сказать, основы) и растворённых в нём многочисленных веществ-присадок. Доля последних порой достигает 25% объёма готового масла. Многие из них достаточно активны химически и способны вступать в реакцию с атмосферным кислородом.

Что со временем приводит к потере работоспособности всего пакета присадок в целом. Соответственно, масло перестает выполнять свои функции по защите двигателя от износа. Неприятно, что процесс окисления масла идёт даже когда мотор заглушён.

Поскольку атмосферный воздух так или иначе имеет доступ к картеру мотора и находящемуся там маслу. Специалисты-масленщики и двигателисты считают, что за год масло даже не в моторе, но и во вскрытой канистре теряет требуемые для защиты двигателя кондиции. Следовательно, менять его требуется не реже раза в год.

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Замена масла в соответствии с сезоном

Некоторые владельцы машин, уже сошедших с фирменной гарантии, меняют масло в моторе именно весной для облегчения его работы в жаркий период года. То есть осенью — на зимний период — они заливают в движок смазку с пониженной низкотемпературной вязкостью.

Например, что-то вроде масла 0W20. Цифра 0 перед буквой W в данном случае характеризует именно пониженную вязкость (высокую текучесть) при сильном морозе.

Смысл применения такого лубриканта — облегчение пуска силового агрегата и обеспечение защиты его деталей до момента прогрева.

Весной такую «зимнюю» смазку рекомендуется заменить на другую! На ту, которая обеспечивает повышенную высокотемпературную вязкость. Это полезно в летних условиях, когда двигатель сильнее подвержен риску перегрева.

Дело в том, что большинство масел с ростом температуры становятся более жидкими. И в какой-то момент слишком жидкая смазка перестаёт защищать поверхности трущихся деталей.

Поэтому для работы при высоких температурах используются специальные марки масел. Например, с маркировкой 5W40 или даже 10W40.

Чем больше цифра после буквы W, тем лучше такой продукт сопротивляется разжижению при нагреве.

Замена масла из-за проблем с двигателем

В зимний период у некоторых возрастных двигателей обостряются проблемы с герметичностью уплотнений. Это связано с увеличенными перепадами температур: например, от -20, а то и -30 градусов по Цельсию до 100 – 110 градусов выше нуля — нормальной рабочей температуры многих ДВС. А после остановки двигателя его температура опять падает до уличной. И так по несколько раз в день на протяжении всей зимы.

От таких температурных «качелей» уже изношенные уплотнительные элементы системы смазки двигателя демонстрируют порой повышенную склонность к потере герметичности и сопутствующим утечкам масла.

Бывает так, что к весне из мотора по чуть-чуть вытекло столько смазки, что имеет смысл уже не доливать её, а сразу заменить на новую.

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В каких случаях надо менять масло в двигателе весной