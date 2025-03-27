Почему менять антифриз в моторе лучше именно весной
Охлаждающая жидкость в двигателе, как и любой «расходник» требует периодической замены. Разбираем, почему новый антифриз лучше заливать весной.
Говоря о сроках замены антифриза в моторе, следует учитывать, что однозначных мнений на этот счёт нет. Поскольку разные совершенно официальные источники — автопроизводители и компании-поставщики охлаждающей жидкости — имеют по этому вопросу разные позиции.
Что говорят производители антифризов
Существует несколько разновидностей охлаждающих жидкостей для автомобильных моторов. Антифризы отличаются как по составу «основы» (этиленгликоль, пропиленгликоль, либо глицерин), так и по набору присадок (карбоксилатные составы, силикатные составы, «гибридные» и разнообразные комбинации). В зависимости от типа антифриза рекомендуемый срок его замены составляет от двух до восьми лет эксплуатации автомобиля.
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Что говорят автопроизводители
Любопытно, но некоторые компании-изготовители машин на протяжении как минимум последнего десятилетия устанавливают бессрочное применение заводского антифриза. Причём это касается как европейских, так и азиатских автобрендов. При этом их конкуренты и соседи по «географии рекомендуют менять охлаждающую жидкость в моторах кто через два года эксплуатации, кто через пять, а кто — через 10 лет. Причем, отметим особо, что речь идёт о машинах разных марок, но одних годов выпуска!
Так как часто нужно менять антифриз?
С одной стороны, мнение представителей «антифризной» отрасли можно понять. Они заинтересованы в поддержании спроса на свою продукцию и потому рекомендуют менять охлаждающую жидкость в моторах почаще.
С другой стороны, рекомендации некоторых автопроизводителей вообще не менять антифриз можно объяснить маркетинговым лукавством. Нет замен ОЖ — нет «лишних» финансовых затрат у автовладельца.
Это снижает стоимость владения машиной, что преподносится как преимущество.
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Истина же лежит где-то посередине. И автовладелец должен ориентироваться в первую очередь на свой здравый смысл и рекомендации тех работников СТО, мнению которых он доверяет.
В общем случае, если у вас машина с «олдскульным» двигателем с чугунным блоком цилиндров — меняйте антифриз каждые 2 года. Для большинства машин возрастом 10 лет и младше (с алюминиевым мотором) менять охлаждающую жидкость чаще, чем раз в 5 лет, смысла не имеет.
А у совсем современных легковушек, заправленных на заводе новейшими «гибридными» ОЖ, срок замены «охлаждайки» превышает 8 лет!
Когда нужно менять антифриз досрочно
Раньше установленного времени ОЖ меняют в случае, если её пакет присадок сработался слишком быстро.
Так бывает либо когда мотор долго трудился в тяжёлых условиях, либо при его поломке: при попадании моторного масла или выхлопных газов в систему охлаждения.
Визуальные «сигналы» о необходимой замене ОЖ
Понять, что антифриз требует замены, можно, открыв крышку заливной горловины системы охлаждения и оценив цвет жидкости в ней. Нормальный, работоспособный антифриз выгладит как прозрачная жидкость того или иного цвета — красного либо зеленого, синего, фиолетового или ещё какого-то цвета. Главное, чтобы он был таким же, как и в только что открытой канистре.
В каких случаях обязательно нужно менять моторное масло весной
Охлаждающая жидкость требует замены если она:
- Имеет ржавый либо бурый цвет.
- Мутная, с присутствием взвеси.
- На поверхности присутствует пена.
- Загустела, перестал по консистенции напоминать воду.
- Присутствует масляная эмульсия
- Приобрела чёрный цвет.
- Пахнет горелым.
Почему антифриз лучше менять весной
Если приближается, но ещё не наступил плановый срок замены антифриза, имеет смысл приурочить эту операцию к весеннему сезону.
Во-первых, это удобнее осуществить одновременно с другими весенними манипуляциями с машиной на СТО: например, с диагностикой подвески, заменой масла в моторе, обслуживанием климатической системы и т.п.
Кроме того, летом, в жаркий сезон, на систему охлаждения мотора ложится повышенная нагрузка. В связи с этим имеет смысл подготовить ее к испытаниям жарой, «освежив» антифриз.