Почему менять антифриз в моторе лучше именно весной

Охлаждающая жидкость в двигателе, как и любой «расходник» требует периодической замены. Разбираем, почему новый антифриз лучше заливать весной.

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Говоря о сроках замены антифриза в моторе, следует учитывать, что однозначных мнений на этот счёт нет. Поскольку разные совершенно официальные источники — автопроизводители и компании-поставщики охлаждающей жидкости — имеют по этому вопросу разные позиции.

Что говорят производители антифризов

Существует несколько разновидностей охлаждающих жидкостей для автомобильных моторов. Антифризы отличаются как по составу «основы» (этиленгликоль, пропиленгликоль, либо глицерин), так и по набору присадок (карбоксилатные составы, силикатные составы, «гибридные» и разнообразные комбинации). В зависимости от типа антифриза рекомендуемый срок его замены составляет от двух до восьми лет эксплуатации автомобиля.

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Что говорят автопроизводители

Любопытно, но некоторые компании-изготовители машин на протяжении как минимум последнего десятилетия устанавливают бессрочное применение заводского антифриза. Причём это касается как европейских, так и азиатских автобрендов. При этом их конкуренты и соседи по «географии рекомендуют менять охлаждающую жидкость в моторах кто через два года эксплуатации, кто через пять, а кто — через 10 лет. Причем, отметим особо, что речь идёт о машинах разных марок, но одних годов выпуска!

Так как часто нужно менять антифриз?

С одной стороны, мнение представителей «антифризной» отрасли можно понять. Они заинтересованы в поддержании спроса на свою продукцию и потому рекомендуют менять охлаждающую жидкость в моторах почаще.

С другой стороны, рекомендации некоторых автопроизводителей вообще не менять антифриз можно объяснить маркетинговым лукавством. Нет замен ОЖ — нет «лишних» финансовых затрат у автовладельца.

Это снижает стоимость владения машиной, что преподносится как преимущество.

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Истина же лежит где-то посередине. И автовладелец должен ориентироваться в первую очередь на свой здравый смысл и рекомендации тех работников СТО, мнению которых он доверяет.

В общем случае, если у вас машина с «олдскульным» двигателем с чугунным блоком цилиндров — меняйте антифриз каждые 2 года. Для большинства машин возрастом 10 лет и младше (с алюминиевым мотором) менять охлаждающую жидкость чаще, чем раз в 5 лет, смысла не имеет.

А у совсем современных легковушек, заправленных на заводе новейшими «гибридными» ОЖ, срок замены «охлаждайки» превышает 8 лет!

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Когда нужно менять антифриз досрочно

Раньше установленного времени ОЖ меняют в случае, если её пакет присадок сработался слишком быстро.

Так бывает либо когда мотор долго трудился в тяжёлых условиях, либо при его поломке: при попадании моторного масла или выхлопных газов в систему охлаждения.

Визуальные «сигналы» о необходимой замене ОЖ

Понять, что антифриз требует замены, можно, открыв крышку заливной горловины системы охлаждения и оценив цвет жидкости в ней. Нормальный, работоспособный антифриз выгладит как прозрачная жидкость того или иного цвета — красного либо зеленого, синего, фиолетового или ещё какого-то цвета. Главное, чтобы он был таким же, как и в только что открытой канистре.

В каких случаях обязательно нужно менять моторное масло весной

Охлаждающая жидкость требует замены если она:

Имеет ржавый либо бурый цвет.

Мутная, с присутствием взвеси.

На поверхности присутствует пена.

Загустела, перестал по консистенции напоминать воду.

Присутствует масляная эмульсия

Приобрела чёрный цвет.

Пахнет горелым.

Почему антифриз лучше менять весной

Если приближается, но ещё не наступил плановый срок замены антифриза, имеет смысл приурочить эту операцию к весеннему сезону.

Во-первых, это удобнее осуществить одновременно с другими весенними манипуляциями с машиной на СТО: например, с диагностикой подвески, заменой масла в моторе, обслуживанием климатической системы и т.п.

Кроме того, летом, в жаркий сезон, на систему охлаждения мотора ложится повышенная нагрузка. В связи с этим имеет смысл подготовить ее к испытаниям жарой, «освежив» антифриз.