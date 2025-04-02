Как правильно заводить машину после долгой стоянки

Некоторые автовладельцы по разным причинам стараются меньше ездить зимой. Из-за этого их машины порой подолгу простаивают без движения. Подробно рассказываем, как не испортить даже новую машину после длительного периода, проведённого без движения.

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Автомобили порой стоят на стоянке по несколько месяцев подряд. Причины бывают разные. Кто-то из их владельцев опасается ездить зимой, когда на дорогах снег, лёд и скользко. Кто-то всю зиму «чилит» в тёплых странах и возвращается домой лишь в тёплое время года. У кого-то работа – череда длительных командировок. Бывает, что люди вынуждены отказываться от руля по состоянию здоровья. Как бы то ни было, но подход «сел, завёл, поехал» для простоявшей по-настоящему долго легковушки не годится.

Общий осмотр

Как правило долго простоявшая машина внешне выглядит непрезентабельно из-за покрывающей её грязи или пыли (если она стояла на закрытой парковке). Чистота в данном случае нас не интересует – лишь бы самому не испачкаться.

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Выясняем следующие моменты:

Открываются ли двери (ранней весной они могут оказаться примёрзшими) Открывается ли капот (после долгого простоя может «закиснуть» привод замка) Открывается ли лючок топливного бака (его тросик тоже может закапризничать)

Осматриваем асфальт под машиной на предмет вытекающих жидкостей. Если пятна есть, до запуска двигателя обязательно нужно разобраться с причиной их появления.

Возможно, лучше будет сразу вызвать эвакуатор и отправить машину в сервис, чтобы не усугубить поломку пуском мотора.

Что нужно сделать с аккумулятором весной, чтобы он не подвёл летом

Бережём аккумулятор

За время долгой стоянки батарея как минимум сильно разрядилась. Можно попытаться завести двигатель на остатках электричества в ней, но такая нагрузка может вывести её из строя.

Поэтому, прежде чем запускать двигатель, рекомендуется подзарядить аккумулятор. Это можно сделать, например, «прикурив» его от другого ТС. Или подключив пускозарядное устройство.

Хотя, конечно, самый надёжный (но и самый трудозатратный) вариант — снять аккумулятор и зарядить его как следует от домашней сети через специальное зарядное устройство. А потом, вернуть на машину, разумеется.

Внимание — на топливо

За время длительной стоянки, особенно если она наложилась на осень-зиму или зиму-весну, в топливном баке машины очень вероятно появление воды. Она возникает при конденсации водяных паров из воздуха.

Чтобы влага не наделала неприятностей в двигателе и системе его питания, рекомендуется уменьшить её концентрацию в горючем. Для этого в бак следует залить литров10-20 «свежего» топлива.

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А когда мы имеем дело с бензиновой машиной, то перед этим в бак стоит вылить как минимум пол-литра чистого изопропилового спирта — чтобы он связал воду и растворил её в бензине. После чего эта смесь сможет в конце концов «улететь в трубу» в моторе.

Почему менять антифриз в моторе лучше именно весной

Масло — не испортить

Когда мы имеем дело с машиной, в моторе которой находится неидеально новое масло, перед включением двигателя имеет смысл как можно сильнее раскачать её кузов.

«Пожилая» смазка может иметь склонность к расслаиванию на фракции, которые по отдельности смазывают трущиеся части плохо. Поэтому перед пуском движка содержимое картера мотора рекомендуется взболтать, по возможности перемешав его – на случай расслоения.

После запуска

Успешно завелись? Трогаться с места не торопимся. Пусть двигатель «помолотит» какое-то время на холостых оборотах и прогреется до рабочей температуры.

Если за время долгой стоянки потеряла герметичность какая-нибудь прокладка или шланг, пусть эта неприятность проявится не где-нибудь в дороге, на ходу.

Лучше обнаружить неисправность на неподвижной машине, имея возможность тотчас заглушить мотор, минимизировав тем самым неприятные последствия.

Не «тормозим» с тормозами

Убедившись, что со всеми системами работающей машины всё в порядке, аккуратно трогаемся.

И на ходу аккуратно проверяем тормоза нажатиями на педаль – сначала плавным при неспешном движении, а затем резкими, уже на приличной скорости, но в безопасных условиях.

Делать это надо на прямой, сухой и свободной от других машин дороге. Это нужно для того, чтобы убедиться — тормозные шланги после долгого простоя не потеряли герметичность, тормозные механизмы сохранили свою подвижность, а тормозная жидкость не «напилась» влаги из воздуха.

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В каких случаях обязательно нужно менять моторное масло весной

При запуске машины, долго простоявшей без движения (в том числе и весной), следует: