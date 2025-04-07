Почему порой спускают новые шины и как с этим бороться

Даже совершенно новая покрышка иной раз демонстрирует хроническое «недержание» воздуха. Подробно рассказываем, почему так происходит и как раз и навсегда разобраться с такой неприятностью.

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Пожалуй, многие автовладельцы сталкивались с ситуацией, когда колесо (или сразу несколько колёс) приходится периодически подкачивать. Потому что иначе – никак, постоянно спускают. В подобных случаях неопытные водители обычно подозревают, что резина обзавелась малюсеньким проколом, через который постепенно выходит воздух.

Более продвинутые автолюбители знают, что иногда при ударе о дорожную неровность диск теряет свою изначальную форму, что тоже может привести к потере герметичности колеса. Но что делать, если и диск идеален, и резина абсолютно новая, а колесо всё равно «травит» воздух?!

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Кто виноват? Вентиль!

Опытные автовладельцы знают, что покрышка может спускать из-за неприметной детальки — вентиля. Некоторые водители ещё называют ниппелем, «соском» и т.п. В общем, эта та самая штуковинка, к которой прикручивают шланг насоса, когда накачивают колесо.

Вентиль устанавливается на диск и «живёт» там бессменно, в отличие от сменяющихся каждый сезон покрышек. Проблема в том, что «тело» вентиля обычно сделано из резины, которая со временем стареет. Кроме того, в зимнее время «сосок» практически непрерывно подвергается воздействию агрессивных противогололёдных реагентов.

Из-за этого резина вентиля теряет эластичность, трескается и в итоге начинает «травить» воздух. И какую бы замечательную шину мы бы не монтировали на диск с состарившимся вентилем, всё равно она будет сдуваться.

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И что делать?

Если нет идей по поводу причин сдувания колеса — смотрим на вентиль. Убедиться в его неработоспособности просто. Рукой слегка отгибаем «сосок» в сторону и смотрим на состояние его резиновой трубочки. Скорее всего она будет покрыта мелкими трещинками. Вот через них-то воздух и уходит.

Лечение этой проблемы простое — замена негодного вентиля на новенький. Удобнее всего совместить эту процедуру с сезонной сменой покрышек.

Ведь замена ниппеля невозможна без полного демонтажа/монтажа резины на диск с последующей балансировкой колеса. Ещё один совет — менять вентили стоит сразу на всех четырёх колёсах, а не только тот, который травит воздух.

Дело в том, что в своё время вентили были одновременно установлены на всех колёсах и с тех пор трудились в равных условиях. Потеря герметичности одним из них означает, что и остальные три в этом смысле, как говорится, «на подходе». Значит имеет смысл поменять их всех оптом, чтобы не иметь через некоторое время проблем с самосдуванием уже другого колеса.

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Подводные камни в море новых вентилей

Как ни странно, но замена состарившегося вентиля на новый не гарантирует, что, к примеру через год падение давления в колесе не возобновится. Дело в том, что сейчас на рынке запчастей полно дешёвых китайских вентилей. Их делают из далеко не самой лучшей резины или из пластмассы.

Их основное преимущество – низкая цена, что привлекает снабженцев шиномонтажных мастерских. А вот о долговечности недорогого «Китая» говорить бывает уже сложно. Ещё один нюанс кроется в том, что автовладелец, приехавший обновить вентиль колеса в шиномонтажную мастерскую, может только гадать об истинном происхождении и качестве «обновки». Пластик или резина свежего вентиля могут прожить совсем недолго.

Рецепт на всю оставшуюся жизнь

Чтобы не играть в рулетку с надёжностью традиционных вентилей, можно сделать так, чтобы о такой проблеме не пришлось вспоминать вообще никогда. Решение называется металлический вентиль. В его конструкции нет резины, которая подвержена старению.

Такие вентили массово используют для оснащения колёс грузового транспорта. Они не стареют и могут держать куда более высокое давление в шине, ведь колёса грузовиков накачивают до 8,5-10 атмосфер. При том, что у легковушек штатное давление обычно не превышает 2,6-2,7 атмосфер.

Единственный минус «вечных» металлических вентилей — цена. Типичный резиновый или пластиковый «сосок» для легкового диска стоит в пределах 200 рублей, а металлический вентиль для того же колеса обойдется примерно в 1500 рублей. Но зато он, как говорится, на всю жизнь.

Кроме того, стальной вентиль смотрится на диске гораздо более стильно. Так что автовладельцу есть о чем поразмыслить, задумываясь о замене стандартного вентиля на металлический.

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Что делать если спускает новое колесо: