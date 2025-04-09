Какие проверки машины после зимы следует сделать в первую очередь

Даже почти новая машина, не говоря уже об изрядно поездившей за свою жизнь, по окончании зимнего сезона может потребовать ремонта или внепланового обслуживания. Разбираем, состояние каких узлов и систем легкового авто следует проверить с особым вниманием.

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Зимние условия эксплуатации, строго говоря, могут плохо повлиять на многие части машины. Однако некоторые из них требуют более пристального внимания в процессе «весенней инспекции».

Кузов

Зима — время противогололёдных реагентов, тоннами льющихся на дорогу. Эта «химия» довольно агрессивна по отношению к металлу кузова. Весной, после тщательной мойки автомобиля, нужно внимательно осмотреть его на предмет сколов лакокрасочного покрытия. В этих местах вероятно появление очагов коррозии. Возможно, придётся заняться устранением появившихся дефектов — чтобы предотвратить расползание ржавчины.

Кроме того, следует загнать машину на подъёмник и проинспектировать состояние её днища. Если там есть новая ржавчина, следует провести антикоррозийную обработку.

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Подвеска

Зима — время плохих дорог даже в городе. Перепады температуры ускоренно разрушают асфальт. А образовавшиеся в нём ямы и выбоины выводят из строя подвеску даже новой машины. Весной имеет смысл провести её комплексную диагностику.

Проверить следует амортизаторы, сайлент-блоки, шаровые опоры и рычаги, а также подшипники в ступицах и стойках.

Обнаружив проблемные узлы, их сразу же следует менять на новые, не откладывая на потом. Чтобы не столкнуться с необходимостью уже срочного ремонта.

Рулевое управление

Всё сказанное о весенней проверке подвески авто справедливо и в отношении рулевого управления. Рулевые тяги и механизм их привода также нуждаются в инспекции.

Приводы трансмиссии

Зима не щадит и приводы. У большей части современных легковушек в трансмиссии применяются ШРУСы – «шарниры равных угловых скоростей». В конструкции этих узлов, как правило, имеются резиновые или пластиковые пыльники, защищающие механизм от попадания грязи.

Зимой, когда машинам порой приходится «на брюхе» ползать по снежным сугробам или льду, высока вероятность порвать такой пыльник. Что впоследствии грозит выходом из строя уже всего ШРУСа. Поэтому весной, в процессе проверки подвески, обязательно осматривают и пыльники ШРУСов.

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Тормозная система

После зимы следует уделить особое внимание тормозам. Например, в процессе весенней смены колес автовладелец может хорошо рассмотреть тормозные механизмы и оценить степень износа колодок. И озадачиться их заменой — при необходимости.

Климатическая система

В течение зимы мало кто из водителей включает климатическую систему «на охлаждение». Не работавший на протяжении нескольких месяцев кондиционер может преподнести неприятный сюрприз в виде улетучившегося хладагента. А радиатор его испарителя, обычно расположенный возле нижней части радиатора охлаждения мотора, имеет все шансы засориться летящей с дороги грязью. Что приводит к падению эффективности охлаждения салона в летнюю жару.

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Так что весной нужно проверить ещё и кондиционер. Параллельно рекомендуется продезинфицировать от микрофлоры воздуховоды системы вентиляции машины. Чтобы эта «живность» не издавала неприятный запах и не вызывала аллергию у пассажиров.

Ключевые узлы автомобиля для проверки весной: