Справка на получение прав в медицинской комиссии для водительского удостоверения

Впервые оформить водительское удостоверение после обучения в автошколе, обменять «права» по истечении срока их действия или для открытия новой категории, а тем более вернуть в/у после лишения в России невозможно без медицинской справки. Рассказываем, кому какая справка нужна и как её получить в ходе водительской медкомиссии.

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Что такое справка для получения прав

Необходимость медицинской проверки всем водителям, как будущим, так и действующим, прописана в федеральном законе №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». Ст. 23 «Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения» описывает, в каких ситуациях автомобилисты обязаны проходить медицинское освидетельствование, а ст. 23.1 «Медицинские противопоказания, медицинские показания и медицинские ограничения к управлению транспортными средствами» определяет ситуации, когда человек либо вообще не может садиться за руль, либо может это делать при соблюдении ряда условий.

Медкомиссия для водителей подразделяется на:

обязательное медицинское освидетельствование кандидатов в водители;

обязательное медицинское освидетельствование водителей в связи с заменой водительского удостоверения после истечения срока его действия, либо в связи с возвратом водительского удостоверения после истечения срока лишения права на управление транспортными средствами;

внеочередное обязательное медицинское освидетельствование водителей, при проведении обязательного периодического медицинского осмотра которых выявлены признаки заболеваний, являющихся медицинскими противопоказаниями либо ранее не выявлявшимися медицинскими показаниями или медицинскими ограничениями к управлению транспортными средствами и подтверждённых по результатам последующих обследования и лечения.

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Таким образом, медицинская справка подтверждает, что у водителя нет противопоказаний для управления транспортными средствами, что на дороге он будет безопасен для самого себя, его пассажиров, а также всех окружающих.

Медкомиссия на водительские права обязательна для всех, кто управляет транспортными средствами на дорогах общего пользования (документы для допуска выдаёт ГИБДД), а также находится за рулём самоходных машин (тракторы, бульдозеры, экскаваторы, сельскохозяйственная техника — для этого необходимо получить удостоверение тракториста-машиниста в Гостехнадзоре).

Как выглядит образец водительской справки и какие документы нужны для получения справки на права

Форма документа, который водитель получит после успешного прохождения медкомиссии, закреплена в приказе Минздрава России №1092н «Об утверждении порядка проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств» — приложение №3 так и называется: «Медицинское заключение о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами».

Справка называется «форма №003-В/у» — именно это обозначение можно встретить в медицинских заведениях. Все документы, независимо от места их выдачи, должны иметь вид, соответствующий образцу.

Для получения медсправки на права от кандидата в водители или водителя требуется только документ, удостоверяющий личность, — для граждан России это паспорт. Если медкомиссия проводится не по месту прописки, то понадобится временная регистрация — она необходима жителям России, если они проходят медосмотр в другом городе, а также гражданам других государств. Это единственные документы, которые обязательны для оформления меддопуска к управлению транспортными средствами.

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При этом требование для военнобязанных мужчин в возрасте 18-30 лет иметь при себе приписное свидетельство или военный билет незаконно — врачи через эти документы могут проверить наличие в анамнезе контузий или травм головы, однако предоставлять эти бумаги на медицинской комиссии никто не обязан и их отсутствие не может служить поводом для отказа в проведении осмотра.

Где и как получить справку для вождения

Медицинский осмотр для получения справки №003-В/у можно пройти в любой медицинской организации, имеющей лицензию на проведение подобных осмотров.

При желании можно обратиться в муниципальную поликлинику, а если хочется сделать документ побыстрее — стоит посетить частный медицинский центр. Абсолютное большинство подобных организаций имеют лицензии на выдачу справок для получения водительского удостоверения, поскольку это одна из самых востребованных услуг.

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Перед визитом в поликлинику или медцентр необходимо иметь на руках справки от нарколога и психиатра. Заключения этих специалистов можно получить только в государственных медицинских учреждениях по месту прописки или временной регистрации водителя — после прохождения осмотра у нарколога и психиатра с их справками о том, что их обладатель не стоит на учёте, можно отправляться уже и в частную клинику, чтобы пройти оставшихся докторов и получить готовый документ.

Если медицинский центр, в котором проходит обследование, не имеет лицензии на проведение соответствующих медосмотров, то выданная им справка будет недействительна. Придётся повторно проходить всех специалистов, так что лучше заранее узнать в приглянувшемся вам центре, могут ли они проводить подобные обследования и выдавать документы для водителей.

Стоимость водительской справки и продолжительность посещения врачей и оформления документа отличаются от региона к региону, от города к городу, от медицинского учреждения к медицинскому учреждению.

Никаких утверждённых на федеральном уровне прайс-листов для подобных обследований и тем более сроков проведения медкомиссии просто не существует. Обычно цена справки обратно пропорциональна скорости её оформления — в государственной больнице обследование обойдётся дешевле, но и займёт больше времени, чем прохождение осмотра и получение заключения в частной клинике.

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Каких врачей нужно посещать на медкомиссии

Список специалистов, которые должны осмотреть кандидата в водители или водителя, делится на две группы — обязательные для всех категорий и дополнительные врачи, которые проверяют желающих сесть за руль грузовиков и автобусов (включая тех, что с прицепом), трамваев и троллейбусов.

Для справки на водительские права категорий А, А1, В, В1, ВЕ, М (мотоциклы, легковые автомобили, включая те, что с прицепом, трициклы, квадрициклы и мопеды) водителя обязаны осмотреть:

Психиатр.

Нарколог.

Офтальмолог.

Невролог (если направит терапевт).

Терапевт или врач общей практики (семейный врач).

При наличии оснований, психиатр или невролог могут дополнительно направить на электроэнцефалограмму (ЭЭГ), а кроме того, нарколог может потребовать сдачи анализов мочи и крови на наркотики и хроническое употребление алкоголя.

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Для справки на водительские права категорий С, C1, CE, D, D1, DE, D1E, Tm, Tb (грузовики и автобусы, включая те, что с прицепом, трамваи и троллейбусы) водителя обязаны осмотреть:

Психиатр.

Нарколог.

Офтальмолог.

Оториноларинголог.

Невролог (обязательно прохождение ЭЭГ).

Терапевт или врач общей практики (семейный врач).

Как и в случае с другими категориями, возможно дополнительное обследование в виде сдачи анализов. Для тех, кто был лишён прав за употребление алкоголя или наркотиков за рулём, а также отказался от проведения медосвидетельствования, — анализы мочи и крови являются обязательной частью медкомиссии при оформлении справки. Точно так же, независимо от категории прав, любой врач, при наличии у него оснований, может отправить на дополнительные проверки и приём к другим специалистам.

Бланк справки выдаёт первый специалист (невролог, офтальмолог или отоларинголог), к которому надо прийти с заключениями от психиатра и нарколога, а завершает медкомиссию всегда терапевт или врач общей практики, который фиксирует решения предыдущих врачей и окончательно оформляет готовую справку, предоставить которую можно в автошколу и ГИБДД.

Медсправка на права действует в течение 12 месяцев со дня её выдачи и действительна она в любом городе России, независимо от места её выдачи.

Отказаться от дополнительных обследований, равно как и от посещения конкретного врача или прохождения медкомиссии целиком нельзя — в таком случае справку не выдадут. При этом в медицинском центре отказать в проведении медкомиссии и приёме у специалистов не могут — это, как указано в законе «О безопасности дорожного движения», платная услуга, которая после заключения договора на оказание медицинских услуг и его оплаты должна быть оказана клиенту.

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На основании постановления Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. №1604 «О перечнях медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к управлению транспортным средством» кандидату в водители или водителю может быть отказано в получении прав, если состояние его здоровья не позволяет быть за рулём. В том же документе прописаны диагнозы, которые обязывают водителя использовать транспортные средства с ручным управлением / с автоматической трансмиссией / с акустической парковочной системой.

Отметки о медицинских показаниях

Как и медицинская справка, водительские удостоверения в России имеют общий для всей страны формат. Закреплён он приказом МВД России от 13.05.2009 №365 «О введении в действие водительского удостоверения», в котором прописан и порядок заполнения раздела 14 (нижнего поля на обратной стороне прав).

Согласно документу, там «указываются общие ограничения в действии удостоверения в отношении всех категорий и подкатегорий транспортных средств, информация о стаже управления транспортными средствами (указывается год наиболее ранней даты получения права на управление транспортными средствами), а также информация, касающаяся владельца удостоверения», а «общие ограничения в действии водительского удостоверения в отношении всех категорий и подкатегорий транспортных средств, являющиеся медицинскими показаниями к управлению транспортным средством» указываются в кодированном виде.

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Коды медицинских показаний к управлению транспортным средством в разделе 14 водительского удостоверения означают следующее:

MC — медицинские показания к управлению транспортным средством с ручным управлением;

AT — медицинские показания к управлению транспортным средством с автоматической трансмиссией;

APS — медицинские показания к управлению транспортным средством, оборудованным акустической парковочной системой;

GCL — медицинские показания к управлению транспортным средством с использованием водителем транспортного средства медицинских изделий для коррекции зрения;

HA/CF — медицинские показания к управлению транспортным средством с использованием водителем транспортного средства медицинских изделий для компенсации потери слуха.

Таким образом, если в правах указано AT, то водитель имеет право ездить только на машине с «автоматом», а когда в разделе 14 стоит код GCL — человек за рулём обязан быть в очках или линзах.

Игнорировать эти отметки не стоит — если врач постановил ездить в очках или со слуховым аппаратом, то управление транспортным средством без них будет квалифицироваться по ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», что грозит штрафом от 5 000 до 15 000 рублей, а при повторном нарушении — штрафом от 50 000 до 100 000 рублей либо обязательными работами на срок от 150 до 200 часов.