Замена тормозной жидкости автомобиля своими руками: как полностью слить и залить «тормозуху» в машине

Со временем жидкость теряет свои свойства, что может привести к неисправности тормозов и довольно серьёзным последствиям. Мы расскажем, зачем и как часто необходимо проводить процедуру замены тормозной жидкости.

© iStock.com

Что такое тормозная жидкость

Тормозной жидкостью заполняют гидравлическую тормозную систему автомобиля. Основная её задача — передать тормозное усилие от педали на исполнительные механизмы, а также смазывать внутренние элементы тормозной системы (трубки, шланги, резиновые уплотнители).

Необходимо, чтобы тормозная жидкость работала в широком температурном диапазоне — от суровых морозов до высоких температур. Недопустимо её замерзание или закипание. В некоторые виды тормозной жидкости добавляют присадки для достижения определённых показателей.

Зачем нужно менять тормозную жидкость

Со временем смазывающая функция жидкости ухудшается. Это становится причиной коррозии внутренних элементов, неравномерного износа дисков, колодок и других проблем. Если это происходит, у водителей возникают вопросы, как поменять тормозную жидкость, какую марку выбрать и где её менять.

© Wachira Wacharapathom/iStock.com

Как часто нужно менять жидкость

Автоэксперты советуют обновлять тормозную жидкость в среднем раз в два-три года. Одним из вариантов может быть ее замена через каждые 40-50 тысяч километров пробега.

Оперативно меняют жидкость в таких случаях:

при покупке автомобиля с пробегом

если при осмотре расширительного бачка обнаружился осадок или сильное загрязнение состава

если ухудшилась работа тормозов

Как выбрать тормозную жидкость

Существует три основных типа тормозной жидкости:

масляно-спиртовая

гликолевая

силиконовая

Обычно производитель указывает в спецификации автомобиля, какими именно свойствами должна обладать тормозная жидкость. Информация часто дублируется на расширительном бачке автомобиля. Маркировка содержит аббревиатуру DOT и цифру, обозначающую класс тормозной жидкости.

Недопустимо смешивать тормозную жидкость разных типов — это может испортить элементы тормозной системы и стать причиной протечек.

Жидкости с маркировкой DOT-1 и DOT-2 уже выходят из употребления, а DOT-3 и DOT-4, выполненные на базе полиэтиленгликоля, стали более популярны. Обратите внимание, что тормозная жидкость DOT-5 на силиконовой базе и DOT-5.1 (улучшенная версия DOT-4) имеют различный состав. Каждый тип жидкости имеет свойственную ему окраску.

Когда нужно менять масло в АКПП: через сколько и на каком пробеге делают замену масла в автоматической коробке передач автомобиля

Как проверить состав тормозной жидкости

Проверить тормозную жидкость можно, опустив в неё тестовую полоску либо щуп специального прибора. Впрочем, процедура проверки старой жидкости слишком спорная. В случае возникновения сомнений проще поменять жидкость, чем покупать дорогой прибор для её тестирования.

Как подготовиться к замене жидкости

Перед работой с тормозной жидкостью необходимо надеть перчатки. Расположение бачка, в который нужно заливать тормозную жидкость, зависит от конкретной модели автомобиля. Чаще всего он находится под капотом со стороны водителя.

© NongAsimo/iStock.com

Бачок представляет собой пластиковую ёмкость, на колпачок которой нанесены знаки: восклицательный знак в треугольнике, изображение диска с колодками и спецификация тормозной жидкости в виде «DOT + цифра».

Удобнее всего выполнять эти работы, предварительно установив автомобиль на эстакаду либо воспользовавшись смотровой ямой. После этого необходимо заглушить мотор и установить специальные опоры. Недопустимо использовать ручник. При необходимости с машины снимаются колёса, после чего убираются крепёжные болты и полимерная крышка с клапана.

Можно ли менять жидкость самостоятельно

Начинающие водители часто спрашивают на профильных форумах, как одному поменять тормозную жидкость. Возможно ли это или следует обратиться к специалистам?

Функционал замены тормозной жидкости относительно прост.

Требуется откачать состав шприцем из расширительного бачка, затем залить новую жидкость в бачок основного цилиндра до максимальной отметки. После этого надо открыть один из суппортов и слить старую жидкость. Предварительно стоит надеть шланг на штуцер слива и опустить его в свободную ёмкость (банку или бутылку). Следите, чтобы шланг не висел в воздухе — иначе при дальнейшей прокачке его может засосать в систему. Заключительный шаг — нагнетание рабочего давления в тормозной системе.

Обеспечить нужное количество атмосфер можно за счёт создания давления в расширительном бачке, что потребует создания своими руками или покупки в магазине специального переходника. С его помощью насос подключается к бачку, а потом уже можно получить в системе рабочее давление в одну атмосферу.

Без дополнительного оборудования давление в тормозной системе можно создать с помощью тормозной педали. Сев за руль, или попросив сделать это помощника, необходимо давить на педаль, пока из сливного шланга не начнёт поступать свежая тормозная жидкость. После этого можно закрыть сливное отверстие и продолжить прокачку.

Почему менять антифриз в моторе лучше именно весной

Процесс требует соблюдения требований техники безопасности, так что если уверенности в своих силах и навыках нет — лучше обратиться к профессионалам.

© Anna Reshetnikova/iStock.com

Если в машине установлена тормозная система с интегральной АБС, лучше поменять жидкость на станции техобслуживания. Кроме того, без помощи специалистов не обойтись, если в авто установлена система стабилизации ESP и электронные усилители торможения BAS (в таком случае выполнять замену тормозной жидкости следует выполнять под давлением).

Теперь самое важное

Замена тормозной жидкости — неотъемлемая часть регулярного технического обслуживания автомобиля. Своевременная замена предотвращает коррозию тормозной системы и поддерживает её эффективность.

Хотя эту процедуру можно выполнить самостоятельно, следуя чётким инструкциям и рекомендациям производителя, важно учитывать уровень своих навыков. Во многих случаях лучшим решением будет обращение к специалисту, ведь от правильной замены тормозной жидкости зависит надёжное торможение и ваша безопасность.