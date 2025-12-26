Платные дороги Москвы в 2026-м году: участки, стоимость проезда, способы оплаты

Обычно платные дороги ассоциируются с федеральными трассами, однако в России есть как минимум три исключения. В Санкт-Петербурге действует Западный скоростной диаметр, который в 2008 году стал первой внутригородской скоростной платной магистралью в России. А не так давно платные дороги появились внутри Москвы — в 2022 году заработал Московский скоростной диаметр (МСД), а через год был запущен проспект Багратиона (северный дублёр Кутузовского проспекта).

© М.Денисов/mos.ru

Платные дороги внутри города, как понятно из их географии, пока для России в новинку. На примере московских платных магистралей разберёмся, насколько они эффективны, когда и как есть смысл ими пользоваться, какой инфраструктурой располагают, какова стоимость проезда и её вариативность, какие имеются варианты оплаты, и что будет, если не оплатить проезд по платной дороге.

Платные дороги в Москве ввели для того, чтобы разгрузить столичные улицы от транзитного транспорта. В частности, для этого создавалась МСД — она призвана избавить город от транзитных машин, облегчить поездки на работу и домой для жителей Подмосковья, а также ускорить дорогу до аэропортов «Шереметьево» и «Домодедово» и Восточного вокзала. Проспект Багратиона задумывался как альтернатива для вечно загруженного Кутузовского проспекта.

Понять, что предложенная дорога платная, можно либо через навигатор, если им пользоваться в поездке, либо через дорожные знаки и информационные табло.

Все платные дороги Москвы и вообще платные магистрали в стране имеют знаки, оповещающие о начале платного отрезка, а также в обязательном порядке устанавливаются информационные щиты с указанием, как объехать платный участок по бесплатным дорогам.

Если водитель случайно заехал на платную дорогу, то проезд оплатить придётся, при условии, что автомобилист не подпадает под льготную категорию, для которой проезд является бесплатным.

Справка на получение прав в медицинской комиссии для водительского удостоверения

Если водитель попал на платную дорогу без денег, то ничего страшного в этом нет — правила пользования столичными платными магистралями позволяют без всяких штрафов внести нужную сумму после поездки. Ну а если этого не сделать, то будет штраф — об этом поговорим ниже.

© Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Московский скоростной диаметр (МСД)

МСД представляет собой 68-километровый отрезок, который проходит по Москве с севера на юг (от М-11 «Нева» на Санкт-Петербург до М-2 «Крым») с выходом на магистраль М-12 «Восток» (Москва – Нижний Новгород – Казань).

Дорога связывает между собой 10 крупнейших вылетных магистралей, столицу и область, имеет развязки с Садовым кольцом, Третьим транспортным кольцом и Московской кольцевой автодорогой. Фактически Московский скоростной диаметр соединил между собой Северо-Восточную хорду и Юго-Восточную хорду.

Как таковой инфраструктуры на МСД нет, поскольку он пролегает по городу — найти заправки, кафе и стоянки на маршруте легко на любом участке магистрали, если съехать с платной дороги на городские улицы. В состав МСД входят девять участков:

Бусиновская развязка – Дмитровское шоссе

Дмитровское шоссе – Ярославское шоссе

Ярославское шоссе – Щелковское шоссе

Щелковское шоссе – шоссе Энтузиастов

шоссе Энтузиастов – Зенинское шоссе

шоссе Энтузиастов – Волгоградский проспект

Волгоградский проспект – Каширское шоссе

Каширское шоссе – улица Подольских Курсантов

улица Подольских курсантов – Варшавское шоссе

После запуска дороги её популярность росла, что сказывалось на загрузке, снижая среднюю скорость движения. Чтобы избежать заторов, для спасения от которых и создавался МСД, с 15 февраля 2025 года ввели платный проезд.

Правда, это полумера. Во-первых, платный проезд действует только по будням, с понедельника по пятницу включительно. Во-вторых, плату взимают только в часы пик — утром придётся заплатить при движении с 07:00 до 11:00 часов, а вечером оплачиваются поездки с 16:00 до 20:00. В остальное время по будням, а также круглосуточно в выходные и праздничные дни проезд по Московскому скоростному диаметру бесплатный.

© Александр Миридонов/Коммерсантъ

Сколько стоит проезд по МСД

Впрочем, стоимость не так велика, чтобы отказываться от поездки по МСД. Каждый из девяти участков с 13 октября 2025 года обойдётся водителю в 10 рублей, так что полный путь в одну сторону в самые загруженные часы будет стоить всего 90 рублей.

Для кого проезд по МСД бесплатный

От оплаты Московского скоростного диаметра освобождены:

экстренные службы и почтовые автомобили

коммунальная техника

автобусы общественного транспорта

школьные автобусы

такси с лицензией Москвы и Московской области

А вот каршеринг должен оплачивать проезд как обычный автолюбитель, но только плату взимает оператор каршеринга, машиной которого пользуется водитель.

Почему машине полезна быстрая езда по шоссе

Как законно не платить за проезд по МСД

Но и рядовой автолюбитель может сэкономить на проезде, если будет знать принцип начисления платы. На Московском скоростном диаметре действует правило, которое подразумевает оплату только в том случае, если водитель въехал и выехал в платное время. Например, в 07:01 он заехал на МСД, а съехал в 10:59 — тогда проезд оплатить придётся.

Другое дело, если автомобиль попал на МСД в 06:55, а выехал в 07:30 или заехал МСД в 10:55, а выехал с него 11:30. В первом случае въезд, а во втором выезд приходятся на «бесплатное» время, а значит, что ничего платить не нужно.

Так что если нет необходимости непременно попадать на магистраль в тарифицируемые часы, то можно скэномить — достаточно лишь чуть-чуть скорректировать график своих поездок или подстраивать в рамках ПДД скорость так, чтобы укладываться либо по въезду, либо по выезду в «бесплатное» время.

© В.Новиков/mos.ru

Сколько стоит транзитный проезд по МСД

На Московском скоростном диаметре предусмотрен тариф для транзитного транспорта на МСД. Под транзитом подразумевается ситуация, когда автомобиль:

дважды пересёк границы ЦКАД (в любом месте) в течение 24 часов и проехал по МСД;

въехал на МСД и съехал с МСД в течение 2 часов.

Каждый полностью совершённый проезд ЦКАД-МСД-ЦКАД обойдётся в 950 рублей. На стоимость не влияют ни время суток, ни тип транспортного средства, ни количество транзитных проездов. При этом грузовикам, не имеющим пропуска, выезд на МСД запрещён.

Бесплатный транзитный проезд по МСД

Плата за транзитный проезд по Московскому скоростному диаметру не взимается со следующих категорий транспорта:

с номерами Москвы и Московской области;

наземного городской транспорта;

такси с лицензией Москвы и Московской области;

автобусов для регулярных перевозок по межрегиональным маршрутам;

школьных автобусов и автобусов для организованной перевозки группы детей;

спецтранспорта;

почтовых автомобилей.

Способы оплаты проезда по МСД

Все проведённые за сутки проезды по Московскому скоростному диаметру суммируются, после чего в течение пяти дней водитель получит единый счёт на оплату.

Оплатить проезд по МСД можно через:

приложение «Парковки России»,

сайт msd.mos.ru,

Госуслуги,

через банковское приложение. Например в разделе «Авто» приложения СберБанк Онлайн

Настроить уведомления о начислении счетов за авто в СберБанк Онлайн легко и просто. Вот пошаговая инструкция:

Войдите в приложение СберБанк Онлайн.

Перейдите в личный профиль или «Платежи» → «Дома и Авто» → Добавить Авто и заведите профиль вашего автомобиля в разделе.

Всё, вы будете получать уведомления о каждом новом штрафе и начислении за проезд по платным дорогам или эвакуации.

Приложение «Парковки России» и официальный сайт МСД позволяют оплатить транзитный проезд сразу же после совершения поездки. Кроме того, приложение «Парковки России» позволяет привязать банковскую карту, с которой в автоматическом режиме будут списываться деньги за проезд.

Когда лучше менять зимние шины на летние

Проспект Багратиона

Северный дублёр Кутузовского проспекта, известный как проспект Багратиона, является бессветофорной магистралью, проходящей по Москве от Третьего транспортного кольца до МКАД.

Длина основного участка составляет порядка 10 км, а общая протяжённость дороги со съездами, тремя эстакадами, путепроводом через Минскую улицу и мостом через Москву-реку составляет 22 км.

Проспект Багратиона пролегает от делового центра «Москва-Сити» и ТТК до развязки МКАД с Молодогвардейской улицей, откуда ведёт на Северный обход Одинцова в Московской области.

Сколько стоит проезд по проспекту Багратиона

Тарифы на проезд по проспекту Багратиона варьируются от класса транспортного средства, на который влияют длина и высота машины, а также от способа оплаты.

За легковушку придётся заплатить 690 рублей, а по транспондеру «Главная дорога» тот же маршрут обойдётся в 490 рублей.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Для кого проезд по проспекту Багратиона бесплатный

Ни для кого. Льгот и скидок для водителей не заявлено. Камеры, фиксирующие проезд, на проспекте Багратиона установлены в районе 6,6 км — избежать их не получится.

Более того, если по платной дороге доехать до «Москва-Сити», затем развернуться и поехать обратно также по проспекту Багратиона, то придётся заплатить дважды.

Способы оплаты проезда по проспекту Багратиона

Для оплаты проезда по проспекту Багратиона есть несколько способов. Все они подразумевают самостоятельный контроль водителя за своими поездками и своевременную проверку выставленных счетов. Впрочем, всё то же самое актуально и для МСД.

Для оплаты проезда по проспекту Багратиона доступны следующие варианты:

транспондер,

портал mos.ru,

сайт АО «Новое качество дорог» m-road.ru в разделе «Личный кабинет»,

мобильное приложение «Главная дорога»,

терминалы самообслуживания Сбербанка (в том числе наличными),

в разделе «Авто» приложения СберБанк Онлайн

Настроить уведомления о начислении счетов за авто в СберБанк Онлайн легко и просто. Вот пошаговая инструкция:

Войдите в приложение СберБанк Онлайн.

Перейдите в личный профиль или «Платежи» → «Дома и Авто» → Добавить Авто и заведите профиль вашего автомобиля в разделе.

Всё, вы будете получать уведомления о каждом новом штрафе и начислении за проезд по платным дорогам или эвакуации.

Штрафы за неоплаченный проезд по платной дороге

Если за пять дней после получения счёта его не оплатить, МАДИ (Московская административная дорожная инспекция) на основании ст. 10.13 КоАП Москвы «Несоблюдение порядка внесения платы за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам общего пользования, платным участкам автомобильных дорог общего пользования» выпишет штраф.

За легковой автомобиль физических лиц накажут на 3 000 рублей, юридических лиц — на 10 000 рублей. Для грузовиков и автобусов предусмотрен штраф в 5 000 рублей для физлиц и 15 000 рублей – для юрлиц.

Если после получения штрафа в течение 20 дней оплатить проезд, то штраф аннулируют.

Напомним, что за неоплату платного проезда в России предусмотрен штраф по ст. 12.21.4 «Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, платным участкам автомобильных дорог общего пользования федерального значения» КоАП России. Водителя легковушки оштрафуют на 1500 рублей, а за грузовик-нарушитель придётся раскошелиться на 5000 рублей.