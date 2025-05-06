7 причин шума при торможении — и не все они в тормозах

Скрип или свист при торможении — частая жалоба автовладельцев. При этом неприятный, раздражающий звук может появиться даже у нового автомобиля с полностью исправной тормозной системой. Разбираемся, откуда берётся шум и когда он требует вмешательства.

© Haggardous50000/Shutterstock

Что вызывает шум в тормозах

Любой слышимый звук — это вибрация, возникающая с частотой от 20 до 20 000 Гц, воспринимаемой человеческим ухом. Скрип и свист — это высокочастотные звуки (от ~7 000 Гц и выше), часто возникающие в процессе торможения из-за резонансных колебаний элементов тормозной системы.

Переходя от теории к практике, стоит взглянуть, какие элементы автомобиля участвуют в процессе торможения. Именно их взаимодействие может становиться причиной акустических эффектов.

Тормозной узел у колеса включает:

тормозные колодки;

тормозной диск;

суппорты (гидравлические механизмы, прижимающие колодки к диску).

Каждый из этих компонентов имеет собственную резонансную частоту. Если во время торможения возникают вибрации в этом диапазоне — появляется слышимый шум.

© Mamphotography/iStock.com

Как возникают колебания при торможении

Когда водитель нажимает на педаль тормоза, колодки прижимаются к тормозному диску и начинают его замедлять. Контакт сопровождается микровибрациями — условными «отскоками – прижатиями», возникающими на микроуровне из-за колебаний в зоне трения. Они обусловлены неравномерным трением и механическими особенностями деталей.

Если частота этих вибраций совпадает с резонансной частотой одного из компонентов (диска, колодки или суппорта), появляется звуковой резонанс — скрип или свист.

Это может происходить даже в полностью исправной системе и не всегда указывает на поломку.

Когда скрип тормозов — это норма

Скрип может быть вызван особенностями тормозных компонентов:

Формой фрикционной накладки . Наличие канавок и пропилов помогает изменить резонансную частоту и снизить шум.

. Наличие канавок и пропилов помогает изменить резонансную частоту и снизить шум. Составом накладки. Некоторые материалы (например, полуметаллические) шумят сильнее.

Некоторые материалы (например, полуметаллические) шумят сильнее. Конструкцией диска. Наличие вентиляционных отверстий, прорезей или «неоднородностей» помогает снизить шум и улучшает охлаждение.

Если тормоза скрипят, но эффективность торможения не страдает — это может быть особенностью конкретных компонентов, с которой готов мириться далеко не каждый автовладелец.

Скрип у новых тормозных колодок

Часто скрип возникает после замены колодок. Возможные причины:

Защитное покрытие. Новые колодки могут быть покрыты заводской плёнкой, которая не предназначена для фрикционного контакта. Пока она не сотрётся, возможно появление скрипа. Притирка. Рабочая поверхность старого тормозного диска со временем приобретает индивидуальный профиль из-за попадания абразива. Новые колодки должны притереться к этому рельефу — в этот период возможен скрип.

Обычно процесс притирки занимает от 200 до 500 км пробега.

Отдельно стоит сказать о новых тормозных дисках. Их производители наносят антикоррозийное покрытие — не на рабочую поверхность, а на ступичную часть и торцы. Это покрытие не должно контактировать с колодками, но если монтаж произведён с нарушениями, оно может способствовать появлению шума.

© Rattankun Thongbun/iStock.com

Когда скрип указывает на проблему: список причин

Деформация тормозного диска. При сильном нагреве (длительное торможение, агрессивная езда) диск может деформироваться. Особенно — если сразу после нагрева он резко охлаждается (например, после «финиша» в холодной луже). В результате возникает биение, ухудшается контакт с колодкой и появляются посторонние звуки. Некачественные или неподходящие колодки. Дешёвые компоненты без шумоподавляющих слоёв (shim-пластин) или с грубым фрикционным материалом часто вызывают скрип. Некоторые составы изначально склонны к вибрациям и шуму. Механический индикатор износа. Некоторые модели колодок снабжены металлическими пластинами, которые начинают издавать характерный скрежет при достижении минимального остатка накладки. Это сигнал к срочной замене. Загрязнение тормозной системы. Попадание песка, мелких камней или металлической стружки между колодкой и диском может вызвать характерный скрежет или писк.

Во время регулярного технического обслуживания специалисты обязательно проверяют тормозную систему: оценивают степень износа колодок и дисков, а также наличие загрязнений или посторонних частиц.

Как сэкономить на ТО

Убедитесь, что причина шума — в тормозах

Скрежет и посторонние звуки при движении не всегда связаны с тормозами. Возможны и другие причины:

износ подшипника ступицы;

люфт шаровых опор или рулевых наконечников;

повреждение пыльников и попадание грязи в шарниры;

подклинивание суппорта или направляющих.

Рекомендуется провести диагностику в сервисе, если источник шума неочевиден.

Что делать, если скрипят тормоза: советы водителям

Подождите обкатки новых колодок или дисков (200–500 км).

Если шум сохраняется, рассмотрите замену на малошумные компоненты.

Проверяйте тормозные диски на деформации и биение.

Не перегревайте тормоза при спусках — используйте торможение двигателем.

Избегайте установки дешёвых колодок сомнительного качества.

Регулярно проходите техническое обслуживание с проверкой тормозной системы.

Убедитесь, что скрип вызван именно тормозами, а не подвеской или подшипниками.

© Halfpoint/iStock.com

Главное