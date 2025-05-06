7 причин шума при торможении — и не все они в тормозах

Почему скрипят тормоза: норма или неисправность
Скрип или свист при торможении — частая жалоба автовладельцев. При этом неприятный, раздражающий звук может появиться даже у нового автомобиля с полностью исправной тормозной системой. Разбираемся, откуда берётся шум и когда он требует вмешательства.
Что вызывает шум в тормозах
Любой слышимый звук — это вибрация, возникающая с частотой от 20 до 20 000 Гц, воспринимаемой человеческим ухом. Скрип и свист — это высокочастотные звуки (от ~7 000 Гц и выше), часто возникающие в процессе торможения из-за резонансных колебаний элементов тормозной системы.
Переходя от теории к практике, стоит взглянуть, какие элементы автомобиля участвуют в процессе торможения. Именно их взаимодействие может становиться причиной акустических эффектов.
Тормозной узел у колеса включает:
- тормозные колодки;
- тормозной диск;
- суппорты (гидравлические механизмы, прижимающие колодки к диску).
Каждый из этих компонентов имеет собственную резонансную частоту. Если во время торможения возникают вибрации в этом диапазоне — появляется слышимый шум.
Как возникают колебания при торможении
Когда водитель нажимает на педаль тормоза, колодки прижимаются к тормозному диску и начинают его замедлять. Контакт сопровождается микровибрациями — условными «отскоками – прижатиями», возникающими на микроуровне из-за колебаний в зоне трения. Они обусловлены неравномерным трением и механическими особенностями деталей.
Если частота этих вибраций совпадает с резонансной частотой одного из компонентов (диска, колодки или суппорта), появляется звуковой резонанс — скрип или свист.
Это может происходить даже в полностью исправной системе и не всегда указывает на поломку.
Когда скрип тормозов — это норма
Скрип может быть вызван особенностями тормозных компонентов:
- Формой фрикционной накладки. Наличие канавок и пропилов помогает изменить резонансную частоту и снизить шум.
- Составом накладки. Некоторые материалы (например, полуметаллические) шумят сильнее.
- Конструкцией диска. Наличие вентиляционных отверстий, прорезей или «неоднородностей» помогает снизить шум и улучшает охлаждение.
Если тормоза скрипят, но эффективность торможения не страдает — это может быть особенностью конкретных компонентов, с которой готов мириться далеко не каждый автовладелец.
Скрип у новых тормозных колодок
Часто скрип возникает после замены колодок. Возможные причины:
- Защитное покрытие. Новые колодки могут быть покрыты заводской плёнкой, которая не предназначена для фрикционного контакта. Пока она не сотрётся, возможно появление скрипа.
- Притирка. Рабочая поверхность старого тормозного диска со временем приобретает индивидуальный профиль из-за попадания абразива. Новые колодки должны притереться к этому рельефу — в этот период возможен скрип.
Обычно процесс притирки занимает от 200 до 500 км пробега.
Отдельно стоит сказать о новых тормозных дисках. Их производители наносят антикоррозийное покрытие — не на рабочую поверхность, а на ступичную часть и торцы. Это покрытие не должно контактировать с колодками, но если монтаж произведён с нарушениями, оно может способствовать появлению шума.
Когда скрип указывает на проблему: список причин
- Деформация тормозного диска. При сильном нагреве (длительное торможение, агрессивная езда) диск может деформироваться. Особенно — если сразу после нагрева он резко охлаждается (например, после «финиша» в холодной луже). В результате возникает биение, ухудшается контакт с колодкой и появляются посторонние звуки.
- Некачественные или неподходящие колодки. Дешёвые компоненты без шумоподавляющих слоёв (shim-пластин) или с грубым фрикционным материалом часто вызывают скрип. Некоторые составы изначально склонны к вибрациям и шуму.
- Механический индикатор износа. Некоторые модели колодок снабжены металлическими пластинами, которые начинают издавать характерный скрежет при достижении минимального остатка накладки. Это сигнал к срочной замене.
- Загрязнение тормозной системы. Попадание песка, мелких камней или металлической стружки между колодкой и диском может вызвать характерный скрежет или писк.
Во время регулярного технического обслуживания специалисты обязательно проверяют тормозную систему: оценивают степень износа колодок и дисков, а также наличие загрязнений или посторонних частиц.
Убедитесь, что причина шума — в тормозах
Скрежет и посторонние звуки при движении не всегда связаны с тормозами. Возможны и другие причины:
- износ подшипника ступицы;
- люфт шаровых опор или рулевых наконечников;
- повреждение пыльников и попадание грязи в шарниры;
- подклинивание суппорта или направляющих.
Рекомендуется провести диагностику в сервисе, если источник шума неочевиден.
Что делать, если скрипят тормоза: советы водителям
- Подождите обкатки новых колодок или дисков (200–500 км).
- Если шум сохраняется, рассмотрите замену на малошумные компоненты.
- Проверяйте тормозные диски на деформации и биение.
- Не перегревайте тормоза при спусках — используйте торможение двигателем.
- Избегайте установки дешёвых колодок сомнительного качества.
- Регулярно проходите техническое обслуживание с проверкой тормозной системы.
- Убедитесь, что скрип вызван именно тормозами, а не подвеской или подшипниками.
Главное
- Скрип тормозов не всегда означает неисправность. Это может быть особенностью колодок или материалов.
- После замены тормозных компонентов скрип — нормальное явление, которое исчезает после притирки.
- Если шум длится долго, сопровождается вибрацией или ухудшением торможения — стоит проверить состояние дисков и колодок.
- Использование компонентов с шумоподавляющими решениями — эффективный способ борьбы с проблемой.
- Регулярное ТО с осмотром тормозной системы помогает выявить причины шума на ранней стадии.