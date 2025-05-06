Цепь или ремень ГРМ: в чём отличия, что лучше выбрать, как обслуживать

В бензиновом или дизельном четырёхтактном двигателе ремни и цепи газораспределительного механизма (ГРМ) выполняют одну и ту же важную функцию. Они приводят в движение распределительный вал, чтобы в нужный момент открывать и закрывать впускные и выпускные клапаны. Только в этом случае мотор будет работать оптимально, с полной производительностью и в соответствии с установленными нормами выбросов. Однако и ремень, и цепь имеют свой ресурс, требуют регулярных проверок, а в большинстве случаев ещё и замены.

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Плюсы и минусы ремня ГРМ в эксплуатации

Ремням ГРМ не требуется отдельный герметичный корпус. Они работают тише цепей, а в механизме их привода используются простые и недорогие натяжные ролики.

Такие приводы более гибкие, поэтому их часто применяют не только для синхронизации вращения коленчатого и распределительного валов. В ремённый ГРМ могут интегрировать масляные и водяные насосы, а также, при использовании двухсторонних зубчатых ремней, приводы балансирных валов.

Чаще всего зубчатые ремни используют на рядных бензиновых и дизельных двигателях небольшого рабочего объёма. Однако существуют и V-образные моторы с ремнями, например, у Audi, Porsche или Ferrari.

Цепь ГРМ: ресурс, обслуживание и скрытые риски

В отличие от ремней, цепи ГРМ считаются необслуживаемыми. Тем не менее при пробеге более 100 000 километров необходимо проверять величину растяжения цепи, а также состояние натяжителей, направляющих и звездочек валов.

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Срок службы цепей и ремней ГРМ

Даже небольшие отклонения в фазах газораспределения могут привести к неустойчивой работе двигателя. Поэтому ремень или цепь ГРМ должны оставаться целыми и не растягиваться на протяжении десятков или сотен тысяч километров. Считается, что большинство цепей не требуют обслуживания, однако существуют и долговечные ремни ГРМ, рассчитанные на срок службы до 300 000 километров.

Однако для ремённых передач большой ресурс часто оказывается завышенным. Резина стареет даже в автомобилях с небольшим пробегом, поэтому производители указывают интервал замены ремней не только в километрах, но и в годах, например, каждые 100 тысяч километров или раз в пять лет.

Иногда, оценивая сервисную историю автомобилей, производители сокращают рекомендуемые интервалы замены. Например, BMW уменьшила срок службы ремня ГРМ двигателя M40 до 40 000 километров.

Ремень ГРМ в масляной ванне: достоинства и недостатки технологии

Отдельный случай представляют собой зубчатые ремни, работающие в масляной ванне, подобно цепям. В 2008 году Ford внедрил эту технологию в трехцилиндровые двигатели EcoBoost. Позже к этому решению присоединились Peugeot, Citroën и Opel.

Однако такие моторы крайне требовательны к качеству масла, использовать можно только одобренные производителем продукты. Применение неподходящих масел может привести к разрушению ремней.

Например, в 2023 году группа Stellantis отозвала в Германии более 74 000 машин с бензиновыми двигателями объёмом 1,2 литра из-за риска попадания частиц резины в вакуумный насос усилителя тормозов.

Чем опасны повреждения цепи или ремня ГРМ

При растяжении привода ГРМ нарушается синхронизация валов, и производительность двигателя снижается. Мотор может работать неустойчиво, заглохнуть или вообще не завестись. Поэтому существуют строгие ограничения на допустимое растяжение ремней и цепей. При превышении этих допусков обязательна немедленная замена.

Изношенная цепь может перескочить или порваться, что приводит к столкновению поршней с клапанами и серьёзным повреждениям двигателя. Это же касается и ремней, за исключением специальных двигателей «свободного хода», которые сейчас практически не производят.

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Что делать, чтобы избежать повреждения ремня и цепи ГРМ

Во-первых, если вы приобрели автомобиль с пробегом более 60 тысяч километров или с меньшим, но не уверены в корректности цифр на одометре, обязательно проверьте состояние привода. На ремне не должно быть видимых трещин и следов расслоения. Если конструкция не предусматривает работу ремня в масляной ванне, ремень должен быть сухим, без следов масла или других технических жидкостей.

Цепь необходимо проверить на предмет растяжения, а также оценить состояние звездочек и направляющих. Лучше, если этот осмотр проведёт квалифицированный специалист.

Во-вторых, не стоит слепо доверять заявлениям о «вечном» ресурсе приводов. Лучше своевременно менять их согласно рекомендациям производителя или опыту владельцев, информацию о котором можно найти в сервисной книжке или на форумах по вашей модели.

Наконец, обращайте внимание на посторонние звуки при запуске и работе двигателя. Если вы слышите дребезжание, грохот, скрипы или писк, продолжающиеся дольше нескольких секунд, немедленно обратитесь в автосервис.

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Стоимость замены цепи и ремня ГРМ

Стоимость замены цепи зависит от конструкции двигателя и может составлять от 100 тысяч рублей на моторе V6. Если требуется демонтаж двигателя, сумма увеличится на 20 – 30 тысяч рублей.

Замена ремня ГРМ обходится дешевле — от 15 тысяч рублей на простом двигателе, например 1,4 CZDA от VW. При сложностях демонтажа стоимость может значительно вырасти.

Главное

Ремень и цепь ГРМ выполняют одинаковые функции, но имеют разные преимущества и недостатки. Ремень работает тише, а цепь обычно долговечнее. Независимо от выбора привода, важны регулярные проверки и своевременная замена, чтобы избежать серьёзных повреждений двигателя и дорогих ремонтов.