Почему тёплая погода опасна для автомобильного аккумулятора

Большинство водителей считают, что зима — самый сложный период для автомобильного аккумулятора. Однако в тёплое время года батарея подвергается не меньшим, а иногда и большим нагрузкам. Разберёмся, почему жара сокращает срок службы аккумулятора и как можно продлить его работу.

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Как температура влияет на аккумулятор: химия и последствия

Холод действительно затрудняет работу аккумулятора: химические реакции замедляются, пусковая мощность падает. Летом всё наоборот — реакции ускоряются. Это кажется плюсом, но у такого ускорения есть и обратная сторона.

Автомобильный стартерный аккумулятор работает за счёт электрохимических реакций между свинцовыми электродами и раствором серной кислоты (электролитом). Повышение температуры ускоряет эти реакции, но также приводит к испарению воды из электролита и повышенному образованию газа.

Принцип работы типичного автомобильного стартерного свинцово-кислотного аккумулятора прост. Его положительная клемма подключена к электроду из диоксида свинца, а отрицательная к другом электроду, состоящему из чистого пористого свинца. Оба электрода погружены в электролит — раствор серной кислоты.

Когда аккумулятор отдаёт электричество, на положительном электроде из оксида свинца образуется металлический свинец. А на отрицательном металлический свинец, взаимодействуя с серной кислотой электролита, превращается в сульфат свинца. При зарядке аккумулятора оба этих химических процесса на электродах идут в обратном направлении. Чем теплее, тем такие химические реакции идут легче.

Казалось бы — всё хорошо. Если бы не два момента.

Во-первых, чем теплее, тем активнее идёт процесс испарения воды, являющейся неотъемлемой частью электролита. Во-вторых, с ускорением химических реакций большее количество ионов водорода (они там тоже присутствуют в электролите) превращаются в атомы водорода. Которые вместе с водяным паром улетучиваются из раствора.

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В конструкции необслуживаемых автомобильных аккумуляторов (а их сейчас большинство на рынке) для улавливания и безопасного отвода образующегося водорода и водяных паров предусмотрены специальные приспособления. Благодаря им, автовладелец избавлен от необходимости контролировать состояние батареи. Поэтому он чаще всего и не подозревает об усилении в тёплое время года происходящих в ней негативных процессов.

Основные риски при эксплуатации АКБ в жару

1. Падение уровня электролита

Вода в составе электролита испаряется быстрее при высоких температурах, особенно если автомобиль долго стоит под солнцем. Даже в необслуживаемых аккумуляторах это приводит к снижению ёмкости и перегреву внутренних элементов.

2. Ускоренная сульфатация

При высокой температуре активнее образуется сульфат свинца — твёрдый налёт, оседающий на электродах. Он затрудняет прохождение тока, препятствует зарядке и вредит внутренней структуре батареи. Это процесс необратим и существенно снижает срок службы аккумулятора.

3. Перегрев от двигателя

Весной и летом подкапотное пространство сильно нагревается — особенно во время пробок и длительной работы двигателя на холостом ходу. В результате аккумулятор работает в условиях повышенного теплового стресса, даже если температура окружающей среды невысока.

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Чем теплее — тем хуже

Таким образом, становится понятно, почему чем теплее за окном, тем быстрее изнашивается аккумулятор.

Следует иметь в виду, что батарея нагревается не только от окружающего воздуха. Вспомните, как раскаляется капот автомобиля, постоявшего какое-то время на летнем солнышке. Под ним, там, где находится аккумулятор, гораздо жарче чем просто рядом с машиной.

Кроме того, мотор машины на летней жаре зачастую сам близок к перегреву. Его система охлаждения работает «на полную катушку». При этом аккумулятор вынужден «купаться» в раскалённом воздухе, идущем от двигателя и радиатора его системы охлаждения.

Интенсивность химических реакций в «банках» батареи при этом достигает максимальных значений. Что, как мы выяснили выше, означает ускоренный износ, сокращение ёмкости и общего срока службы аккумулятора. Таким образом, мы видим, что теплое время года — самый тяжёлый для него период.

Как температура влияет на срок службы аккумулятора:

При 25 °C — срок службы соответствует 100% номинального ресурса.

При 35 °C — срок службы снижается примерно до 80%.

При 45 °C — остаётся около 60% от заявленного ресурса.

При 55 °C — срок службы сокращается примерно до 40%.

Данные основаны на исследованиях SAE и Battery Council International.

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Как продлить срок службы аккумулятора

Вот несколько практических рекомендаций, которые помогут защитить аккумулятор весной и летом:

Избегайте стоянки под прямыми солнечными лучами. Паркуйтесь в тени или на подземной парковке. Сократите время работы двигателя на холостом ходу. Особенно в пробках — это снижает эффективность вентиляции под капотом. Проверьте исправность системы охлаждения. Перегрев двигателя усиливает нагрев аккумулятора. Контролируйте состояние электросистемы. Перезаряд или нестабильное напряжение могут привести к повышенному газовыделению. Используйте термозащиту. Для некоторых автомобилей доступны специальные термочехлы или щитки для АКБ.

Резюме

Тёплое время года может быть не менее опасным для автомобильного аккумулятора, чем зима. Высокие температуры ускоряют процессы, разрушающие внутренние элементы батареи. Чтобы избежать преждевременной замены АКБ, важно учитывать особенности летней эксплуатации и соблюдать простые меры профилактики.

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