Как правильно использовать и обслуживать автомобильный кондиционер

Автомобильный кондиционер обеспечивает комфорт в салоне и предотвращает запотевание стёкол в любое время года. Но, как и любой механизм, он требует регулярного ухода и правильной эксплуатации. Собрали всю важную информацию, советы и рекомендации для водителей.

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Как работает автомобильный кондиционер

Автомобильный кондиционер работает аналогично бытовому холодильнику. Главный элемент системы — компрессор, приводимый в движение двигателем или электромотором автомобиля. Он сжимает хладагент (фреон, чаще всего R-134a или R-1234yf), который при этом нагревается. В конденсаторе газ охлаждается воздухом и переходит в жидкое состояние. Затем жидкий фреон испаряется в испарителе, расположенном в салоне, забирая тепло из воздуха и охлаждая его.

Кроме снижения температуры, кондиционер также уменьшает влажность воздуха, что полезно и зимой, когда температура выше 5 ºС. В холодную погоду кондиционер помогает предотвратить запотевание окон. Если температура воздуха ниже 5 ºС, компрессор автоматически отключается, чтобы предотвратить обмерзание испарителя.

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Рекомендации по эксплуатации кондиционера в авто

Соблюдайте следующие советы для эффективного и безопасного использования кондиционера:

Оптимальная температура в салоне — до 25 ºС . Не держите максимально низкую температуру очень долго.

. Не держите максимально низкую температуру очень долго. Не направляйте холодный воздух непосредственно на тело, чтобы избежать простуды.

Для быстрого охлаждения салона кратковременно используйте режим рециркуляции воздуха на максимальной мощности.

В жаркую погоду перед началом движения проветрите автомобиль, открыв двери и окна.

Регулярно включайте кондиционер — даже зимой, если позволяет температура — не менее чем на 10 минут. Это поможет сохранить систему исправной и предотвратит скопление грязи на испарителе.

Это поможет сохранить систему исправной и предотвратит скопление грязи на испарителе. За несколько минут до окончания поездки выключите охлаждение и оставьте вентилятор включённым, чтобы удалить остаточную влагу и предотвратить развитие бактерий и грибков.

Регулярно проверяйте и очищайте воздухозаборники от листьев и другого мусора, что позволит избежать снижения производительности системы.

При появлении неприятного запаха необходима дезинфекция испарителя и очистка сливной линии конденсата.

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Как кондиционер влияет на расход топлива и безопасность

Работа кондиционера увеличивает расход топлива автомобиля. Согласно исследованиям немецкого автоклуба ADAC, интенсивное охлаждение в городских условиях увеличивает расход топлива на 2,5–4 литра на 100 км. В стандартном режиме поддержание комфортной температуры в городе приводит к дополнительному расходу 1–2 литра на 100 км. На трассе поддержание комфортной температуры увеличивает расход на 0,2–0,7 литра на 100 км.

Средний показатель дополнительного расхода на кондиционирование в течение года составляет примерно от 0,5 до 1,0 литра на 100 км.

Не стоит чрезмерно экономить на использовании кондиционера. Повышенная температура в салоне (27 ºС и выше) приводит к снижению концентрации внимания водителя, увеличению времени реакции и повышению риска ДТП примерно на 20%.

Это всё равно что сесть за руль с концентрацией алкоголя в крови 0,5 промилле.

Техническое обслуживание кондиционера

Производители рекомендуют проводить техническое обслуживание кондиционера каждые 2–3 года или при снижении его эффективности. По нашему опыту, не стоит дожидаться момента, когда кондиционер полностью перестанет охлаждать воздух в салоне.

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За год система может терять от 8 до 10% хладагента, что составляет от 60 до 130 граммов газа в зависимости от его общего объёма (500–1500 граммов). Вместе с фреоном теряется и масло, необходимое для смазки компрессора, что может привести к его поломке.

Поэтому важно проходить регулярную диагностику в специализированном автосервисе, где проверят герметичность, заправят систему хладагентом и маслом. Средняя стоимость такой услуги составляет 4–6 тысяч рублей.

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