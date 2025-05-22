Отчего пачкаются колёсные диски и как с этим бороться

Легкосплавные диски, помимо прочих полезных свойств, ещё придают машине симпатичный вид. Поэтому автовладельца, как правило, совсем не радует, когда на их поверхности появляется тёмный налёт — словно кто-то обсыпал колёса чёрным порошком. Рассказываем, откуда берётся эта грязь и что в такое ситуации делать хозяину машины.

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«Испачканные» колёсные диски — это не про последствия преодоления какой-нибудь грязюки. Налипшую глину легко убирает струя воды обычной воды. Другое дело — тёмный налёт, появляющийся порой на «литье» даже у машин, ни разу не съезжавших с асфальта. Причина этого неприятного явления связана с тормозными колодками.

В процессе торможения фрикционная накладка колодки скользит по поверхности тормозного диска и постепенно стачивается об него. Из-за возникающего при этом трения колодки разогреваются до нескольких сотен градусов по Цельсию. Продукты износа колодок в виде раскалённых микрочастиц фрикционной накладки и тормозного диска разлетаются по сторонам и частично оседают на колёсных дисках.

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Выглядит это как несмываемый водой сажеобразный налёт. Сверкающая поверхность «литья» теряет от этого свой изначальный вид. Следует заметить, что в данном случае с автомобилем ничего криминального, с технической точки зрения, не происходит. «Пыль», летящая с тормозных колодок, — это абсолютно нормально, так и должно быть. Но эстетика-то страдает!

Чем удалить налёт с дисков

Для ликвидации «колодочной» пыли с дисков производители автокосметики предлагают массу препаратов на любой вкус и кошелёк. Однако, следует помнить, что эта «химия» может иметь совершенно разный состав. Большинство средств для очистки легкосплавных колёс прекрасно справляются с возложенной на них задачей. Но далеко не все они безопасны для «литья».

Очистители дисков могут иметь щелочную, кислотную, либо химически нейтральную основу. Чтобы не навредить нашим колёсам следует внимательно читать описание каждого конкретного препарата. Дело в том, что как кислотные, так и щелочные препараты растворяют что угодно, прилипшее к колесу. Но при этом могут способствовать его коррозии.

Кислотные — понятно почему. Кислоты, как всем известно на бытовом уровне, «разъедают» металл. В том числе и металл диска, провоцируя появление на нём очагов коррозии. А щелочные очистители смывают с него не только загрязнения, но и защитное покрытие — оно изначально имеется у всех легкосплавных колёс. Без этой предохранительной плёнки металл не только становится подвержен всё той же коррозии, но, к тому же, и ещё быстрее пачкается. Таким образом, нас в данном случае устраивают исключительно химически-нейтральные шампуни для легкосплавных дисков. Поскольку они ничего не портят.

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Как удалять налёт с дисков

Если налёт от колодок на дисках не особо-то и заметен, достаточно просто заезжать периодически на автомойку. И мыть там диски тем же шампунем, что и кузов. Либо проводить аналогичную банную процедуру для авто самостоятельно. В первом приближении этого будет достаточно для профилактики загрязнения литых дисков.

Когда же налёт на поверхности металла колёс уже явно заметен, услугами автомойки для его удаления стоит пользоваться с осторожностью. Поскольку мы не можем точно знать, каким препаратом на ней пользуются: кислотным, щелочным или нейтральным?! Мойщикам же важен мгновенный результат — чистота. А долговременные последствия в виде очагов коррозии на «литье» их не интересуют.

Поэтому в случае явного загрязнения дисков продуктами износа колодок их имеет смысл очищать самостоятельно, используя проверенное средство с нейтральной кислотно-щелочной реакцией.

Делается это просто. Обработали препаратом диски, подождали несколько минут, смыли все это струей воды. При необходимости — повторяем процедуру.

Главное — ни в коем случае не пытаться оттирать загрязнение! Чтобы не поцарапать поверхность металла.

Как защитить диски от загрязнения

Покрыть чистые диски тем или иным защитным составом. Речь идёт не о нанесении полироля как на кузов машины — хотя и это тоже не возбраняется, было бы желание. Имеется в виду обработка металла колеса специальным защитным покрытием. Такие средства продаются обычно в баллончиках-распылителях. Они сильно затрудняют процесс прилипания продуктов износа колодки к диску. Такое покрытие делает его поверхность гораздо более скользкой. Использовать колодки другого типа. Основная «вина» за загрязнение дисков лежит на присутствующих в составе фрикционной накладки колодки малюсеньких кусочках железной микропроволоки. Черный налёт на диске — это сложная смесь окислов железа. Однако большинство мировых производителей тормозных систем уже давно освоили массовый выпуск колодок, в которых железо отсутствует. Вместо него там применяются органические волокна и специфическая керамика. Такие колодки, как правило, стоят подороже «железосодержащих». Но зато диски не пачкают.

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