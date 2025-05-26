Почему автомобильные шины стираются раньше времени и как с этим бороться

Покрышки, по сути своей, «расходник» — часть машины, требующая периодической замены. Как масло в моторе или тормозные колодки. Однако мало кого из автовладельцев порадует открытие, что ещё почти новые колёса уже сильно износились и требуют смены. Рассказываем, почему порой шины изнашиваются в ускоренном темпе и как этого избежать.

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Неподходящее давление

Пожалуй, одна из самых распространённых причин ускоренного стирания протектора шины либо неравномерного его износа связана с величиной давления воздухе в колесе.

Когда оно слишком высокое, пятно контакта колеса с дорогой уменьшается и сужается к центральной части протектора. Она при этом и изнашивается. При пониженном давлении покрышка «сплющивается». В этом случае с дорогой начинает соприкасаться не только протектор, но иной раз даже часть боковин шины! В этом случае повышенный износ наблюдается по краям протектора с переходом на боковую часть.

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Визуально обнаружить перекачанное или подспущенное колесо не всегда возможно. Надежнее ориентироваться на точные цифры.

Автопроизводители всегда указывают рекомендованное давление в колёсах для каждого авто. Эта информация, как правило, размещается на специальных табличках на кузове ТС.

Они крепятся либо в проёме водительской двери, либо на внутренней поверхности лючка топливного бака.

Ориентируясь на эти данные, следует регулярно контролировать текущее давление в покрышках. При необходимости корректировать его до рекомендованных величин. Так мы избежим неравномерного и ускоренного износа колёс.

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Перегруз машины

Форма покрышек напрямую зависит от степени загрузки автомобиля. Чем больше его вес, тем сильнее «сплющиваются» покрышки. Иногда так случается, что масса поклажи и пассажиров в машине приближается к максимально допустимому значению или даже переваливает за него.

В таких условиях покрышки принимают форму как в описанном выше случае слишком малого давления. Поэтому перед отправкой в путь на тяжело гружёном авто следует повысить давление в колёсах, чтобы они держали правильную форму. В табличных рекомендациях производителя, как правило, указывается величина давления и для такой ситуации.

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Проблемы с подвеской

В процессе эксплуатации машины детали подвески изнашиваются. А при езде по очень плохим дорогам или после встречи с серьёзными выбоинами рычаги, тяги, шарниры и сайлентблоки могут резко выходить из строя. В результате может меняться положение колеса машины относительно кузова и направления движения машины.

Наиболее распространённый случай такого рода — неправильный «сход-развал». Это когда при движении ТС прямо плоскость колеса по той или иной причине перестаёт быть параллельной этому направлению (неправильное схождение колеса). Либо когда угол отклонения колеса от вертикали перестаёт соответствовать оптимальному, заложенному конструктивно (неправильный «развал» колеса). И в том, и в другом случае при движении покрышка будет усиленно стираться какой-то одной своей частью.

Чтобы избежать подобной неприятности, следует время от времени контролировать состояние подвески. И при необходимости менять изношенные детали, а также проверять и регулировать «сход-развал».

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Проблемы с тормозами

Неприятности с тормозной системой также приводят к ускоренному и неравномерному выходу колёс из строя.

Например, когда один из тормозных суппортов выходит из строя, он может начать постоянно и незаметно для водителя подтормаживать колесо.

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При этом оно будет вращаться медленнее всех остальных. Что вызовет преждевременное «облысение» его протектора.

Таким образом, чтобы сберечь колёса, следует следить ещё и за тормозной системой авто.

Проблемы с дисками и шиномонтажом

Покрышки устанавливаются на диски. Соответственно, если у диска есть какие-то проблемы (деформации, трещины, выступающие сварные швы и т.п.), резина может занять на нём неоптимальное положение, либо сама деформироваться. Что впоследствии порой приводит к неравномерному износу.

Кроме того, если работник шиномонтажной мастерской допустит ошибку при установке покрышки на диск, это может обернуться для колеса скрытыми повреждениями, биениями и прочими неприятностями. Которые в состоянии вывести шину из строя.

Чтобы не столкнуться с подобной ситуацией, автовладельцу следует тщательно подходить к выбору шиномонтажной мастерской. Для этого нужно заранее изучить всю доступную информацию о квалификации работников и качестве её оборудования.

Чтобы колеса не изнашивались неравномерно и раньше времени следует следить: