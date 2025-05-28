Нужно ли переходить летом на более вязкое моторное масло

Внушительная часть автовладельцев считает, что в летнюю жару автомобильному мотору лучше работается на более вязком масле. Подробно объясняем, так ли это и почему.

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На первый взгляд всё в этом вопросе ясней ясного. Что мы имеем? Лето. Жара. Многие даже далёкие от технических тонкостей автовладельцы знают, что чем выше температура, тем более жидким становится моторное масло. В какой-то момент оно может стать даже избыточно жидким для эффективной смазки трущихся частей силового агрегата.

Слишком жидкая смазка плохо держится на металле. В связи с чем возникает «сухое» трение. А это означает повышенный износ и все вызываемые им неприятности для мотора. Вывод: в жаркую погоду мотору нужно масло погуще! Всё логично, не правда ли? Чтобы исчерпывающе ответить на этот вопрос, придётся вспомнить хотя бы общие сведения о свойствах моторных смазок и об их маркировке.

Какими бывают масла с точки зрения вязкости и температуры

В современных автомобильных моторах используются смазки с разными вязкостными характеристиками — например, 10W-40, 0W-20, 5W-30, 0W-30, 5W-40.

Эти цифры на канистрах с маслом дают нам представление о его свойствах в соответствии с классификацией, разработанной SAE (Society of Automotive Engineers — «Американской ассоциацией автомобильных инженеров). Она принята во всём мире. В данном случае циферки, стоящие возле латинской буквы W, нас не касаются. Они характеризуют низкотемпературную вязкость продукта (W — от английского слова winter, «зима»).

В этой статье мы рассматриваем летнюю характеристику масел — высокотемпературную вязкость. О ней нам говорит число, стоящее после тире в маркировке по SAE. Чем оно выше, тем большую вязкость масло демонстрирует при высоких температурах. В русле логики «чем жарче, тем нужно гуще» можно сделать вывод, что на летний период в мотор машины полезно заливать масло с индексом высокотемпературной вязкости 30 или, ещё лучше, 40. Однако не всё тут настолько просто.

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Что происходит с мотором летом

Рассуждая о повышенной температуре двигателя летом, большинство автовладельцев упускают из виду лежащее на поверхности обстоятельство. Дело в том, что оптимальная рабочая температура исправного двигателя определяется его конструкцией. А не погодой за окном. Электронные «мозги» мотора поддерживают её вне зависимости от температуры на улице.

Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на приборную доску своего автомобиля и найти там «показометр» температуры двигателя. Что летом, что зимой его стрелочка (или индикация на цифровой панели приборов) всегда находится в одном и том же положении. Хоть за окном -30 по Цельсию, хоть +40 по шкале того же самого Цельсия. Подчеркну ещё раз: это утверждение справедливо в случае исправного мотора и его системы охлаждения.

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Так лить или не лить?

В общем, мы пришли к выводу, что идея летом лить в мотор «масло погуще» абсолютно бессмысленна. Нет, разумеется, «хозяин–барин» и автовладелец может заправлять двигатель смазкой той вязкости, которая ему больше нравится. Главное, чтобы она соответствовала требованиям, обозначенным производителем движка.

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Написано в инструкции по эксплуатации, что для конкретного двигателя допускается использование масел (ну, например!) 0W-20, 5W-30 и 5W-40.

Никаких проблем: зимой в моторе пусть работает 0W-20, а на летний период хозяин машины (ради собственного психологического спокойствия) заменит его на 5W-40. Ну и прекрасно! Всё с мотором будет хорошо при использовании летом что одного смазочного материала, что другого — если автопроизводитель разрешает применять оба.

Вывод

Переводить в летний период мотор на более густое масло можно. При условии, что смазка с такой вязкостью допускается инструкцией по эксплуатации машины. А можно и не забивать себе мозг идеей «летнего масла». Мотору от этого, как говорится, ни горячо, ни холодно.