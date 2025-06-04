Почему следует с осторожностью относиться к дополнительной шумоизоляции машины

К установке дополнительной шумоизоляции на автомобиль довольно часто прибегают новоиспечённые автовладельцы. Причём это касается как новых, так и подержанных машин. Подробно рассказываем о возможных минусах этой операции.

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Услуги дополнительной шумоизоляции салона легкового автомобиля всегда были востребованы российскими автовладельцами. С массовым приходом на российский рынок китайских легковушек интерес автовладельцев к такого рода дооборудованию личного авто только вырос. Дело в том, что большинство «китайцев», как оказалось, не могут похвастаться тишиной в салоне на ходу.

Если ты привык к умеренному шуму в салоне «немца», сложно смириться с постоянным гулом шин типичного китайского кроссовера. В общем, идея организовать ему дополнительную «шумку» явно напрашивается. Но следует отдавать себе отчёт, что тишина в салоне может иметь ряд неприятных для автомобилиста побочных эффектов. И речь тут идёт отнюдь не о затратах на услуги мастеров–установщиков шумоизолирующего покрытия.

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Дополнительный вес

Шумоизоляция салона сводится к процедуре покрытия его внутренних поверхностей слоем специального шумопоглощающего материала. Который обладает собственным весом.

Полная шумоизоляция автомобиля, включающая оклейку колёсных арок, прибавляет к собственной массе легковушки порядка 30–100 килограммов веса — в зависимости от размеров и модели ТС.

Для ориентира скажем, что седан типа Toyota Camry или, скажем, Geely Preface после шумоизоляции потяжелеет примерно на 60 килограмм. Словно в машине навсегда поселился дополнительный пассажир. И этот вес она будет возить с собой постоянно, непрерывно тратя дополнительное горючее. Этот факт автовладельцу следует учитывать заранее.

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Кроме того, надо понимать, что дополнительные шумоизолирующие маты устанавливаются в двери авто. Из-за этого боковая дверь типичного кроссовера вроде Chery Tiggo 7 или Haval H7 может потяжелеть на 2,5–3 килограмма. И не факт, что не рассчитанные изначально на такую нагрузку дверные петли выдержат её. Кто гарантирует, что двери авто через год–другой после дополнительной шумоизоляции не провиснут?

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Вероятность некачественной установки

Шумоизолирующий материал приклеивается непосредственно к кузовным панелям машины — после предварительной разборки салона, разумеется. В этом деле обязательно соблюдать технологию — чтобы покрытие надёжно держалось на своём месте и не отслаивалось от кузова. Известны случаи, когда, например, шумоизолирующий мат в колёсных арках со временем местами отлипает от металла.

При этом образуются полости, которым свойственно заполняться влагой. Во-первых, её вес ускоряет дальнейшее отслаивание «шумки». Во-вторых, постоянное скопление влаги провоцирует появление очагов коррозии. Поэтому, собираясь дополнительно шумоизолировать машину, важно тщательно подойти к выбору СТО. Квалификация мастеров-исполнителей должна быть на высоте, а отзывы об их работе исключительно положительные.

Сложности диагностики технических проблем

Отсутствие в салоне машины шумов снаружи может сыграть с автовладельцем нехорошую шутку. Дело в том, что о возникновении достаточно большого перечня поломок автомобиля мы узнаем по появлению посторонних шумов, издаваемых им.

Поскрипывания сайлентблоков и амортизаторных стоек, стуки рычагов, свист, жужжание ступичных подшипников на ходу — всё это сообщает автовладельцу: следует обратиться к сервисменам для лечения проблем с ходовой частью.

Если не сделать этого вовремя — на стадии «что-то стучит-гремит» — имеются все шансы через какое-то время столкнуться уже с гораздо более масштабными (и боле дорогостоящими в устранении) неприятностями.

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Ведь один единственный разболтавшийся рычаг со временем разбивает соседние узлы подвески. А загудевший ступичный подшипник через некоторое время просто развалится или заклинит. Какими печальными последствиями может обернуться мгновенный клин колеса на ходу, отдельно разъяснять, полагаю, не требуется.

Мощная «шумка» может скрыть предсмертный свист того или иного подшипника в ременном приводе ГРМ, стартера/генератора или ещё какого-то навесного оборудования двигателя. Если автовладелец об этом не узнает вовремя, возникает риск неожиданного заклинивания или разрушения «заголосившего» узла с последующим обрывом ремня. В случае с приводом ГРМ, следствием обрыва порой становится необходимость капремонта двигателя!

Выводы

Из-за дополнительной шумоизоляции машины возможно: