Как правильно заменить аккумулятор в машине: снятие и установка АКБ в автомобиле

Замена аккумуляторной батареи (АКБ) автомобиля относится к задачам, с которыми может столкнуться каждый владелец машины. АКБ — жизненно важный компонент любого транспортного средства, она обеспечивает питание для запуска двигателя и поддерживает работу различных электронных систем.

© BELL KA PANG/Shutterstock

В среднем время службы аккумуляторной батареи составляет до семи лет: когда этот срок на исходе, машина начинает плохо заводиться и возникают сбои в работе электроприборов. В этом руководстве мы рассмотрим пошаговый процесс замены АКБ и расскажем, с какими рисками сталкивается мастер во время этой работы.

Когда нужно менять аккумулятор на машине?

Для замены батареи автомобиля нужно обладать некоторыми специальными навыками, иметь необходимые инструменты и знать алгоритм действий. О необходимости заменить аккумулятор может говорить одна или сразу несколько проблем.

В число причин, указывающих на необходимость замены АКБ, входят:

трудности с запуском двигателя в морозную и жаркую погоду;

быстрая разрядка батареи при прослушивании музыки;

неприятный запах, исходящий от аккумулятора (часто его сравнивают с запахом тухлых яиц);

сообщение на панели приборов о срочной необходимости заменить батарею.

© Eakrin Rasadonyindee/Shutterstock

Как выбрать новый аккумулятор для автомобиля?

При выборе новой АКБ особое внимание следует уделить:

размерам батареи,

линейным параметрам отсека для установки,

ёмкости,

значению токов.

Ёмкость аккумулятора следует выбирать в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля.

Как не стоит оклеивать плёнкой кузов машины

Что требуется для замены аккумулятора в автомобиле

Чтобы сменить аккумуляторную батарею, мастеру потребуется:

правильно подобранная новая батарея;

накидной или рожковый гаечный ключ 10 мм;

рабочие перчатки, чтобы защитить руки;

металлический скребок или щетка для очистки окисленных клемм;

защитная смазка для клемм, которая предотвратит окисление и утечку тока;

ветошь, наждачная бумага, защитная накладка на крыло.

Прежде чем снять аккумулятор, необходимо отключить зажигание и обязательно вытащить ключ из замка. Кроме того, потребуется выключить все электроприборы, закрыть окна, двери и багажник.

Если у АКБ есть защитная крышка, её необходимо снять. С корпуса батареи также потребуется убрать грязь с помощью мягкой щётки.

© Natalia Kokhanova/Shutterstock

Правильное отключение клемм от аккумуляторной батареи

Во время работы первой отключают «-» — минусовую клемму (массу), к которой обычно идет чёрный провод. Если мастер первой отключит «+» клемму и случайно коснётся ключом силового агрегата или корпуса ТС, то произойдет короткое замыкание. В результате могут оплавиться провода и даже сработать подушки безопасности.

Демонтаж крепления АКБ

Процесс демонтажа оборудования будет одинаков и для бензиновых, и для дизельных моторов с турбонаддувом и без него. Мастеру требуется ослабить гайку, удерживающую «-» клемму, аккуратно снять деталь с токопроводящего вывода, после чего зафиксировать чеёрный провод. Далее нужно будет повторить манипуляцию с другим контактом. При этом последними откручиваются крепежи моноблока.

Почему следует с осторожностью относиться к дополнительной шумоизоляции машины

Извлечение аккумуляторной батареи

Корпус аккумулятора извлекается со штатного слота лишь после удаления креплений. АКБ необходимо удерживать за ручку либо выемки в корпусе. Держать батарею нужно строго в вертикальном положении — чтобы не вытек электролит.

Чистка клемм и посадочного места

Если клеммы «прикипели», следует пройтись по ним жёсткой неметаллической щёткой и обработать контакты смазкой WD 40. После этого нужно поддеть клемму снизу плоской отверткой и покачать из стороны в сторону, пока деталь не снимется.

Установка нового аккумулятора

Перед установкой новой батареи мастер смазывает затяжные винты, а также удаляет загрязнения с поддона и резиновой прокладки, где находится аппарат. Кроме того, ему необходимо проверить изоляцию проводов и очистить зажимы от ржавчины. Автоэксперты подчеркивают, что нельзя нарушать порядок подключения клемм аккумулятора автомобиля при замене устройства.

Подключать АКБ следует в порядке обратном снятию. Батарею устанавливают в специальный слот и закрепляют штатными крепежами. Далее подсоединяют «+» клемму, затягивают гайку, повторяют действие с «-» клеммой.

© Natalia Kokhanova/Shutterstock

Правильное подключение клемм к аккумулятору

При установке «+» клеммы мастер не должен допустить соприкосновения слесарного инструмента или клеммы с металлическими деталями автомобиля. Если нарушить это правило, последует короткое замыкание, которое приведет к повреждению АКБ, проводки и выходу электрики из строя. Иногда это приводит к возгоранию горюче-смазочных материалов на деталях подкапотного пространства.

Отчего пачкаются колёсные диски и как с этим бороться

Что может пойти не так при смене АКБ на авто?

Водитель, решивший заменить аккумулятор автомобиля самостоятельно, может столкнуться с непредвиденными трудностями, связанными с отключением электропитания. Сигнализация может принять этот процесс за угон машины и заблокировать двери. Перед началом работ мастер всегда предварительно отключает автономное питание сигнализации, вытаскивает ключ из зажигания, а затем уже занимается сменой батареи.

При этом бортовой компьютер авто должен всегда иметь доступ к электропитанию. Конструкция многих машин предусматривает его независимое питание. Если владелец не уверен, что в его автомобиле это так, ему стоит обратиться на станцию технического обслуживания для замены АКБ. В противном случае придется заново восстанавливать все настройки конфигурации компьютера.

Что делать со старой АКБ?

Старую батарею нельзя выбрасывать в обычный мусорный контейнер. Её можно сдать в специализированный пункт приёма завода-изготовителя по программе утилизации и купить новый аккумулятор со скидкой. Иногда старые АКБ принимают специализированные магазины.

© BELL KA PANG/Shutterstock

Итоги и выводы

Чтобы избежать непредвиденных ситуаций на дороге, необходимо следить за состоянием АКБ и других важных элементов машины, обеспечивающих её работоспособность. Замена аккумуляторной батареи на автомобиле — процесс, требующий специальных знаний, внимания к деталям и соблюдения мер безопасности. Ошибка может привести к короткому замыканию, поэтому безопаснее всего доверить замену АКБ мастеру-профессионалу.