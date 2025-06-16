Как не испортить зимние шины летним хранением

Весенняя кампания сезонной замены шин обычно заканчивается задолго до начала лета. Но до самой осени актуальным остаётся другой вопрос: как правильно хранить колёса в тёплое время года? Так, чтобы резина не теряла своих свойств? Рассказываем, как правильно организовать хранение покрышек.

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Негативные факторы, влияющие на материал автомобильных колёс

Ультрафиолетовое излучение.

Ультрафиолет разрушает химические связи в молекулах полимерных материалов и резины. Летнему солнцу свойственна высокая интенсивность ультрафиолетовых лучей.

Результатом их воздействия на покрышки становятся снижение эластичности и склонность резины к растрескиванию.

Повышенная температура.

Она тоже не способствует сохранности мягкой зимней шины. Длительный перегрев «старит» резину.

Повышенная влажность.

Постоянная сырость способствует окислительным процессам не только резины, но и силового каркаса колеса — металлического корда в толще покрышки.

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Готовим колёса к хранению

Кто-то из автовладельцев сдаёт шины на лето в специализирующиеся на этой услуге компании, кто-то имеет возможность хранить их у себя в гараже, на даче, на балконе квартиры и т.п. В любом случае покрышки следует подготовить к хранению:

Их требуется отмыть от зимней грязи и противогололёдных реагентов. Лучше всего — с помощью обычной воды и щётки. Дополнительную моющую химию если и стоит использовать, то по минимуму.

Непосредственно перед укладкой на хранение с колёс следует снять полиэтиленовые транспортировочные чехлы — чтобы в них не образовывался водяной конденсат.

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Выбираем место летнего хранения покрышек

Оптимальное место хранения колёс должно быть тёмным, прохладным и сухим. Сырой подвал или пропекаемый солнцем балкон многоэтажки — не самые лучшие адреса летней прописки покрышек. Оптимальным температурным интервалом для резины считается диапазон от +5 до +20 °C.

Ультрафиолет в принципе не должен попадать на поверхность колеса. Если доступны лишь неидеальные локации, нужно предпринять дополнительные меры для защиты от ультрафиолета, перегрева и сырости. Например, на балконе накрыть (но только не герметично!) колёса какой-нибудь зеркальной пленкой. А в случае влажного подвала озаботиться его регулярным проветриванием.

Лучше всего колёса будут себя чувствовать в каменном гараже, кладовке и им подобных хорошо проветриваемых помещениях. При этом должно быть гарантировано полное отсутствие контакта колёс с бензином, маслами, красками, химическими растворителями и тому подобными веществами. Причём следует сделать так, чтобы резина не контактировала даже с парами этой химии.

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Как правильно сложить покрышки для хранения

Задача правильного размещения колёс — избежать деформации резины.

Лучше всего покрышки хранятся, будучи смонтированными на дисках. Идеально, если есть возможность подвесить их за диск. Но это не всегда возможно. Допускается хранение шин на дисках, сложенных в стопку. При этом колёса должны быть как следует накачаны.

Идеально, если есть возможность подвесить их за диск. Но это не всегда возможно. Допускается хранение шин на дисках, сложенных в стопку. При этом колёса должны быть как следует накачаны. Наибольшему риску деформации покрышки подвергаются в случае хранения без дисков. Считается, что лучшим вариантом для них будет располагаться в вертикальной плоскости, стоя. При этом, как мы понимаем, вес всего колеса будет давить на оказавшуюся внизу часть покрышки. Чтобы избежать её деформации по этой причине, время от времени колесо нужно переставлять на другую сторону. Например, на четверть оборота ежемесячно. Благодаря этой нехитрой, но важной операции осенью (по окончании периода хранения) наше колесо будет иметь круглую, а не сплюснутую с одного края форму.

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