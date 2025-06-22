Транспортный налог в 2025 году: сколько, когда и как оплатить

В нынешнем году всем автовладельцам необходимо оплатить транспортный налог за год до 1 декабря. В этой статье мы рассказываем, как ФНС рассчитывает его сумму и какие существуют льготы.

© Vunishka/Shutterstock

Что такое транспортный налог

Транспортному налогу посвящена глава 28 Налогового кодекса РФ, в которой прописаны все нюансы. Как ясно из названия, этот вида обязательных платежей охватывает транспортные средства — не только наземные, но и водные и воздушные. Несмотря на столь широкий перечень транспортных средств, которые облагаются налогом, в рамках этого материала мы ограничимся более узкой с точки зрения закона и максимально широкой с точки зрения охвата категорией — легковыми автомобилями, принадлежащими физическим лицам.

Согласно статье 358 Налогового кодекса, «автомобили легковые, специально оборудованные для использования инвалидами, а также автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные (приобретённые) через органы социальной защиты населения в установленном законом порядке» освобождены от уплаты транспортного налога.

Как проверить снятие автомобиля с учёта ГИБДД: проверка постановки машины на регистрацию покупателем

Кто должен платить транспортный налог

Группы населения

Транспортный налог оплачивают почти все владельцы транспортных средств — об исключения речь пойдёт дальше — причём как физические лица, так и юридические. Для последних установлены особые ставки и может даже действовать особый порядок взимания платежей.

В частности, юрлица должны оплатить нужную сумму до 28 февраля года, следующего за отчётным — то есть за 2025 год транспортный налог юридические лица оплачивают не позднее 28 февраля 2026 года.

Транспортный налог относится к категории региональных платежей, то есть все средства поступают в бюджет того субъекта Российской Федерации, где зарегистрирован собственник автомобиля.

Именно по этой причине в некоторых регионах могут быть собственные схемы взимания платежей — по отчётным периодам, которые совпадают с кварталами. При таком варианте юрлица должны в порядке авансовых платежей вносить средства на оплату транспортного налога, а в начале следующего года оплачивать недостающую сумму в соответствии с уведомлением от налоговой. Сроки оплаты те же — 28-е число того месяца, который следует за отчётным периодом.

© Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

Транспортные средства

Транспортным налогом облагаются в России не только легковые и грузовые автомобили, но и любой транспорт из списка ниже. В него входят:

Автомобили

Мотоциклы

Мотороллеры

Автобусы

Самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу

Самолёты

Вертолёты

Теплоходы

Яхты

Парусные суда

Катера

Снегоходы

Мотосани

Моторные лодки

Гидроциклы

Несамоходные (буксируемые суда)

Другие водные и воздушные транспортные средства

Как рассчитывается налог на машину в 2025-м году

Расчётом суммы транспортного налога для физлиц в России занимается Федеральная налоговая служба, которая оперирует несколькими показателями:

Налоговая база Налоговая ставка Период владения автомобилем Регион регистрации собственника автомобиля Повышающий коэффициент

Налоговая база определена всё тем же Налоговым кодексом, где в статье 359 указано, что для автомобилей налоговой базой является «мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах» — эти характеристики указаны в свидетельстве о регистрации транспортного средства.

В статье 361 прописано, что «налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации соответственно в зависимости от мощности двигателя». Базовыми ставками для страны для легковушек заявлены:

До 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно — 2,5 руб

Свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно — 3,5 руб

Свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно — 5 руб

Свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно — 7,5 руб

Свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) — 15 руб

При этом в той же статье отмечено, что налоговые ставки могут быть увеличены или уменьшены региональными властями, но не более чем в десять раз. При этом нельзя снижать ставки на легковушки мощностью до 150 л.с. включительно. Могут вводиться льготы в зависимости от года выпуска автомобилей и их экологического класса. Например, в Москве от транспортного налога освобождены электромобили.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Период владения автомобилем исчисляется месяцами по формуле «количество полных месяцев владения / 12 месяцев» — полным считается месяц, если автомобиль поставлен на учёт до 15-го числа включительно или снят с учёта после 15-го числа.

Из периода владения с 2024 года исключается период, когда автомобиль находится в розыске по угону. Хотя законом предусмотрена автоматическая передача информации об угнанных транспортных средствах в ФНС, собственнику лучше самостоятельно предоставить в налоговую справку из МВД или судебное решение. После этого с первого числа месяца начала розыска угнанной машины до окончания месяца возврата автомобиля владельцу начисление транспортного налога будет приостановлено.

Регион регистрации напрямую влияет на сумму транспортного налога, поскольку ставки отличаются в каждом субъекте страны.

Как снять машину с учёта: инструкция прекращения учёта автомобиля или другого транспортного средства

За один и тот же автомобиль в разных частях России его владельцы платят в бюджет разные суммы. Например:

Ставка для легковых автомобилей в 2025 году в Москве составляет:

До 100 л.с. включительно — 13 руб

Свыше 100 л.с. до 120 л.с. включительно — 28 руб

Свыше 125 л.с. до 150 л.с. включительно — 35 руб

Свыше 150 л.с. до 200 л.с. включительно — 50 руб

Свыше 200 л.с. до 225 л.с. включительно — 72 руб

Свыше 225 л.с. до 250 л.с. включительно — 75 руб

Свыше 250 л.с. — 150 руб

А в Московской области ставка для легковых автомобилей за тот же год имеет следующий вид:

До 100 л.с. включительно — 10 руб

Свыше 100 л.с. до 150 л.с. включительно — 34 руб

Свыше 150 л.с. до 200 л.с. включительно — 49 руб

Свыше 200 л.с. до 250 л.с. включительно — 75 руб

Свыше 250 л.с. — 150 руб

В Санкт-Петербурге налоговая ставка и вовсе следующая:

До 100 л.с. включительно — 24 руб

Свыше 100 л.с. до 150 л.с. включительно — 35 руб

Свыше 150 л.с. до 200 л.с. включительно — 50 руб

Свыше 200 л.с. до 250 л.с. включительно — 75 руб

Свыше 250 л.с. — 150 руб

Свердловская область имеет такие ставки транспортного налога:

До 100 л.с. включительно — 10 руб

Свыше 100 л.с. до 150 л.с. включительно — 14 руб

Свыше 150 л.с. до 200 л.с. включительно — 34 руб

Свыше 200 л.с. до 250 л.с. включительно — 51,6 руб

Свыше 250 л.с. — 103,2 руб

© ArtEvent ET/Shutterstock

Физические лица

Физические лица получают от налоговой инспекции готовую квитанцию с уже рассчитанным на основании имеющихся у властей данных о зарегистрированном на конкретного гражданина транспортного средства, после чего собственнику необходимо только оплатить указанную в документе сумму.

Юридические лица

Юридические лица такой опции лишены — они должны самостоятельно всё считать, используя приведённую выше схему. Та сумма, которая получится в ходе расчётов, делится в течение года на четыре платежа. Три вносятся заблаговременно по авансовой схеме, а четвёртый — после получения уведомления от налоговой с той суммой, которую требуется доплатить.

«Налог на роскошь»

В каждом субъекте Российской Федерации отличаются не только налоговые ставки для легковых автомобилей, но и может варьироваться «тарифная сетка», различаясь градацией мощности. Узнать ставки можно на сайте ФНС в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам», где приведена актуальная информация для каждого региона.

Что касается повышающего коэффициента, то он также называется «налогом на роскошь» и затрагивает легковушки средней стоимостью от 10 до 15 млн рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, и машины средней стоимостью от 15 млн рублей, выпущенных не более 20 лет назад.

Для этих транспортных средств приказом Минпромторга России предусмотрен повышающий коэффициент 3, на который умножается сумма транспортного налога.

«Налог на роскошь» действует по всей стране, но под него подпадают только те машины, которые указаны в перечне Минпромторга — он обновляется ежегодно и публикуется до 31 марта каждого года.

© Haggardous50000/Shutterstock

Если конкретная модификация (не марка, не модель, а именно модификация!) автомобиля есть в этом списке — транспортный налог вырастет втрое, а если машины там нет — повышающий коэффициент не применяется.

Новый владелец не поставил проданную машину на учёт: что делать, если покупатель не регистрирует автомобиль на себя

Как сэкономить на транспортном налоге

Уменьшить транспортный налог можно двумя основными способами — пересесть на менее мощный автомобиль или прописаться в регионе (транспортный налог по новой ставке будет начисляться с 1 числа месяца, следующего за месяцем переезда), где ниже налоговая ставка.

Согласно статье 83 Налогового кодекса, местом нахождения транспортных средств признается место жительства собственника — транспортный налог начисляется и платится по месту регистрации владельца машины. А ещё можно изучить нормативные документы своего субъекта, чтобы отыскать там возможности для льгот — например, сменить машину с двигателем внутреннего сгорания на электромобиль.

© Dusan Petkovic/Shutterstock

Льготы для налога на авто

Законодательством предусмотрены федеральные и региональные льготы на транспортный налог.

Фактически общим для всей страны является одно исключение — полностью от уплаты транспортного налога освобождены легковые автомобили, специально оборудованные для использования инвалидами, а также легковушки с двигателем до 100 лошадиных сил, полученные через органы социальной защиты населения в установленном законом порядке.

Все остальные льготы носят региональный характер и в каждом субъекте Российской Федерации свои. Обычно либо полностью освобождаются от уплаты, либо имеют существенную скидку Герои Советского Союза и России, ветераны труда, инвалиды I и II группы, инвалиды боевых действий и Великой Отечественной войны, кавалеры ордена Славы трёх степеней, многодетные семьи.

Где-то могут действовать дополнительные условия — например, льгота на одно транспортное средство или скидка на налог для машины определённой мощности, а где-то может быть освобождение от налога для владельцев электрокаров.

Но в каждом конкретном случае это надо проверять в местных законах. Проще всего это сделать через официальный сайт ФНС, где на вкладке «Налоговый калькулятор — Расчёт транспортного налога» необходимо выбрать регион России, год (в 2024 году надо выбирать 2023-й, поскольку транспортный налог начисляется за предыдущий год), указать количество месяцев владения, вид транспортного средства и мощность его двигателя, после чего появится вкладка «Имею ли я право на льготу?».

Если вы попадаете в любую из упомянутых категорий, поставьте в соответствующем пункте галочку и получите расчёт с учётом льготы. Если в полученном извещении сумма будет отличаться от той, что вы насчитали в онлайн-калькуляторе, потребуется обратиться в налоговую по месту прописки. Но в большинстве случаев ФНС всё учитывает автоматически.

© Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

По вопросам льгот Федеральная налоговая служба рекомендует в первую очередь обращаться в отделения налоговой или Многофункциональные центры предоставления госуслуг (МФЦ) для очного приёма, а для онлайн-взаимодействия с ФНС проще всего использовать либо «Личный кабинет налогоплательщика», либо подтверждённый аккаунт на портале «Госуслуги».

Документы, подтверждающие право на получение льготы, с 2018 года налогоплательщики могут не предоставлять.

Когда нужно платить налог за автомобиль

Физические лица

Обычно оплатить транспортный налог собственник автомобиля должен до 1 декабря, а уведомления с квитанциями ФНС начинает рассылать с 15 августа. Самое позднее, когда может прийти уведомление о налоге — 30 рабочих дней до даты оплаты, то есть 1 ноября. Квитанции распространяются «аналоговым» способом (заказным письмом через почту России) или электронными методами (в личный кабинет на «Госуслугах» или на сайте ФНС).

Юридические лица

Юрлица знают, какая схема взимания транспортного налога действует в их регионе, поэтому, самостоятельно рассчитав сумму платежа, компания либо вносит его один раз в год, либо делит на четыре авансовых взноса. Всё решается в каждом конкретном случае, зависящем от местонахождения юридического лица, облагаемого транспортным налогом.

Как уплатить транспортный налог

Госуслуги с помощью уникального идентификатора начислений (УИН) из 20-25 цифр

«Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС

Городские порталы (например, официальный портал мэра и правительства Москвы mos.ru)

В банке по УИН, штрих-коду, QR-коду или по бумажной квитанции

Через банковское приложение

С 1 января 2023 года в России действует единый налоговый счёт (ЕНС), на который можно заранее, рассчитав транспортный налог через онлайн-калькулятор, внести необходимую сумму, чтобы затем налог автоматически списался с ЕНС.

В ситуации, когда автомобиль продан, а транспортный налог продолжает начисляться, в этом виновен новый собственник машины — по закону, он обязан в течение 10 дней с момента покупки обратиться в ГИБДД и перерегистрировать транспортное средство на себя. Через 10 дней после подачи этого заявления Госавтоинспекция сообщает в ФНС о смене собственника, так что налоговая прекращает начислять транспортный налог на бывшего владельца.

Если прошло более 10 дней с момента продажи машины, а она всё ещё числится за предыдущим собственником, ему стоит подать заявление о снятии автомобиля с учёта, подкрепив его договором купли-продажи, а затем обратиться в налоговую для объяснения ситуации и перерасчёта.

© Баранов Владимир/Globallook Press

Штрафы за неуплату налога на ТС

Если не оплатить транспортный налог до 2 декабря, то с 3 декабря начнут начисляться пени в размере 1/300 ключевой ставки Центробанка (с 20 июня 2025 года — 20%, т.е. 0,06% в день) за каждый день просрочки, но не более суммы неуплаченного налога. В случае, если долг не будет погашен в течение трёх месяцев, то 1 марта следующего года ФНС отправит налогоплательщику требование об оплате налога и пени, которое нужно погасить в течение 8 дней.

Если проигнорировать и это, дело поступит в суд — сумму задолженности спишут со счёта неплательщика просто на основе судебного решения. В особо запущенном случае долги могут быть переданы судебным приставам, что приведёт к дополнительным тратам — ФССП взыщет ещё и исполнительский сбор (7% от суммы долга, но не менее 1 000 руб).

Если вышло так, что налоговая не знает об автомобиле в вашей собственности, вы должны самостоятельно уведомить ФНС. В противном случае, когда ситуация прояснится, налогоплательщику выставят долг по налогу, пени и ещё вкатят штраф в 20% от неуплаченной суммы налога, а то и все 40%, если будет доказано, что человек сознательно не сообщал о своём транспортном средстве налоговикам.

При этом срок давности по транспортному налогу для физических лиц составляет 3 года — только за этот период могут быть взысканы налоги, пени и штрафы.

Как проверить задолженность по транспортному налогу

Уведомления о необходимости оплатить транспортный налог могут появляться в банковских приложениях, если вы активировали соответствующую опцию. Злостным неплательщикам придётся проверять сайт Федеральной службы судебных приставов, если налоговая уже передала долг для принудительного взыскания.

Если вы не получили квитанцию, то это не освобождает вас от необходимости платить налог на транспорт. Если вы собственник автомобиля и не получили никаких квитанций, обратитесь в налоговую инспекцию или МФЦ лично, а также проверьте ещё раз личные кабинеты на сайтах и пробейте себя по ИНН через разделы с задолженностями.