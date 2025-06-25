Как понять, что катализатор машины вышел из строя и что с этим делать

Каталитический нейтрализатор выхлопных газов — в просторечии «катализатор» — может выйти из строя даже на вполне свежей машине. Подробно разбираем этот кейс: от возможных причин поломки до способов решения проблемы.

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Автомобильный катализатор — часть выхлопной системы каждого современного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Его задача — превращать недогоревшие в цилиндрах вредные вещества в химически относительно инертные воду, азот и углекислый газ.

Внутри катализатора находится керамический либо металлический блок, состоящий из множества мелких сот. Через них проходят горячие выхлопные газы из двигателя. На поверхностях этих сот нанесен слой, содержащий редкоземельные металлы — платину, палладий, родий и прочие.

Они-то и выполняют функции химических катализаторов, превращая вредные составляющие выхлопных газов в безопасные для человека и природы соединения, упоминавшиеся выше.

Из-за чего может выйти из строя катализатор

Заправка некачественным или неподходящим топливом. При этом происходит нарушение процессов горения в цилиндрах. В результате образуется большое количество сажи, засоряющей соты катализатора.

При этом происходит нарушение процессов горения в цилиндрах. В результате образуется большое количество сажи, засоряющей соты катализатора. Сбой электронной системы управления двигателем. Например, когда глючит или вышел из строя один из её датчиков. В этом случае также может образовываться повышенное количество копоти. Кроме того, бывает, что еще недогоревшая топливовоздушная смесь попадает в катализатор и перегревает его. От этого соты порой плавятся и могут даже полностью перекрыть проход выхлопным газам.

Например, когда глючит или вышел из строя один из её датчиков. В этом случае также может образовываться повышенное количество копоти. Кроме того, бывает, что еще недогоревшая топливовоздушная смесь попадает в катализатор и перегревает его. От этого соты порой плавятся и могут даже полностью перекрыть проход выхлопным газам. Механические повреждения катализатора. Разумеется, при проектировании катализаторов учитывается, что они работают в условиях постоянной и интенсивной вибрации — это же всё-таки деталь транспортного средства. Тем не менее, езда по совсем уж плохим дорогам или встреча с особо мощной выбоиной может привести к появлению трещин и сколов на блоке сот катализатора.

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Как проявляется выход из строя катализатора

Машина хуже заводится. А на холостых оборотах норовит заглохнуть.

Падает максимальная скорость.

Ухудшается разгонная динамика.

Увеличивается расход топлива.

Машина гораздо хуже реагирует на нажатие педали газа.

Меняется звук выхлопа. Он может стать как более глухим, так и намного более громким, чем обычно.

Мотор перегревается.

На панели приборов загораются значки неисправности двигателя.

Что делать, когда катализатор вышел из строя

Заменить его на точно такой же новый. Это, разумеется, наилучший выход. Однако он же и самый затратный с точки зрения финансов. Оригинальные блоки катализатора стоят порой десятки тысяч, а для некоторых моделей авто — более сотни тысяч рублей. Заменить на «не родной», приобретя, например, подходящий по размерам универсальный каталитический блок. Стоимость последнего относительно невелика — в пределах 5 000–15 000 рублей. В принципе, это вполне приемлемое решение. Правда, остаётся открытым вопрос реальной, а не заявленной производителем экологической эффективности такого решения. Самый дешёвый вариант — удалить катализатор полностью, заменив его участком стальной трубы. Параллельно придётся озаботиться установкой специального электронного блока-обманки для штатного датчика содержания кислорода в выпускном коллекторе — для так называемого «лямбда-зонда». В отсутствие катализатора и обманки показания кислородного датчика не дадут нормально работать электронному блоку управления мотором.

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Вариант с ампутацией катализатора наиболее бюджетный. СТО, которое занимается такими работами, скорее всего, даже доплатит клиенту-автовладельцу за его старый «каталик».

Содержащиеся в нем редкоземельные металлы стоят немало. Утилизация нерабочего автомобильного катализатора — дело очень прибыльное.

С другой стороны, надо отдавать себе отчёт, что удаление катализатора является самостоятельным вмешательством в конструкцию автомобиля. Что, в принципе, не допускается законом. Однако на практике никто эту область эксплуатации автотранспорта специально не контролирует. Хотя «выбитый катализатор» ничего хорошего для экологии не несёт.

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