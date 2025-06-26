Сюрпризы докатки, о которых следует знать всякому водителю

Более компактной альтернативой полноценному запасному колесу — так называемой «докаткой» — в последнее время комплектуется большинство новых автомобилей. Однако об особенностях её использования осведомлены далеко не все обладатели таких машин. По этой причине первый опыт применения докатки может преподнести целый ряд неприятных сюрпризов.

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Что такое докатка

Докатка — запасное колесо, смонтированное на облегчённом стальном штампованном диске. Покрышка докатки имеет очень малую ширину и высоту.

Это сделано, чтобы максимально уменьшить её габариты — ради сокращения занимаемого ею места в багажнике машины.

Сюрприз №1

Сейчас штатное колесо даже бюджетной машины — легкосплавный диск. Такие диски обладают довольно большой толщиной. Что требует болтов соответствующей длины для их крепления к ступице. А докатка имеет стальной штампованный диск. Он намного тоньше любого легкосплавного. Поэтому для установки докатки на ступицу требуются болты гораздо меньшей длины, чем в случае легкосплавного диска.

Автопроизводитель обычно комплектует докатку набором болтов, но они имеют свойство куда-то теряться в процессе эксплуатации машины. И в случае прокола колеса оказывается, что докатка-то есть, а вот прикрутить её нечем. По этой причине перед покупкой подержанной легковушки с докаткой всегда проверяйте наличие в ней болтов для её крепления.

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Сюрприз №2

Автопроизводитель предоставляет докатку того же размера, что и колёса, рекомендованные им для этой конкретной модели. То есть, если для машины рекомендован размер R16, то и докатка в ней будет R16. Многие автовладельцы устанавливают на свои машины колёса диаметром побольше, совершенно справедливо полагая, что так оно красивее смотрится. Например, R17 или даже R18 вместо рекомендованного R16.

Пробив где-то на дороге такую покрышку, автовладелец меняет пострадавшее колесо на докатку. И до шиномонтажной мастерской машина едет на разноразмерных колёсах — скажем, трёх R17 и одном R16. Скорость вращения одного (с докаткой которое) будет выше, чем у остальных.

Электронные мозги систем стабилизации, помощи водителю и т.п. могут не понять, что происходит с машиной и реагировать неадекватно. Водитель в такой ситуации должен быть готов к «сумасшествию» электроники и вести авто крайне осторожно.

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Сюрприз №3

Докатку, в силу её конструктивной неполноценности по сравнению с нормальным колесом (назовем это так), положено ставить на заднюю ось. Которая, во-первых, не управляема, и, во-вторых, у большинства моноприводных авто не является ведущей.

То есть, если вы пробили переднее колесо, то сначала придётся переставить на переднюю ось одно из задних колёс, а затем поставить на его место докатку. Если у вас в распоряжении один единственный штатный домкрат, придётся им поднимать одну сторону машины целиком. Чтобы в воздухе оказались одновременно оба колеса — и пробитое переднее, и целое заднее.

Бывает, что домкрат недостаточно мощный или в середине кузова нет «пятки» для установки домкрата. В этом случае придётся организовывать что-то вроде дополнительной подпорки. Чтобы половина машины могла висеть в воздухе в процессе манипуляций с колёсами и докаткой.

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