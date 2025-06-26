Сигнальные лампы на приборной панели: что они означают и как на них реагировать

Андрей Колтун

Сигнальные лампы на приборной панели — это условный язык, на котором машина общается с нами. Они различаются по цвету и значению. Давайте разберём все возможные сообщения от ламп и действия, которые следует предпринять.

Сигнальные лампы на приборной панели: что они означают и как на них реагировать
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Красные лампы — опасность! Остановитесь!

Красный цвет сигнализирует о критической неисправности, которая может привести к серьёзной поломке или опасности для водителя и пассажиров.
  • Check Engine (значок двигателя)

Что означает? Неисправность в двигателе или системе выпуска отработавших газов. Возможные причины: проблемы с датчиками, топливной системой, катализатором, пропуски зажигания.

Что делать? Если лампа мигает — двигатель может быть повреждён, нужно срочно остановиться и заглушить мотор.

  • Маслёнка (Low Oil Pressure, красная)

Что означает? Давление масла критически низкое — двигатель работает без смазки!

Что делать? Немедленно остановиться и заглушить мотор! Есть реальная опасность, что дальнейшая работа двигателя приведёт к его разрушению.

  • Температура охлаждающей жидкости (красный термометр)

Что означает? Перегрев двигателя.

Что делать? Остановиться, заглушить двигатель, дать ему остыть. Проверить работу вентилятора, уровень антифриза — возможны утечки.

  • Аккумулятор (красная батарея)

Что означает? Проблема с зарядкой АКБ (возможно, неисправен генератор, оборвался приводной ремень, плохой контакт в клеммах).

Что делать? Проверить ремень генератора и клеммы аккумулятора. Если лампа горит при работающем двигателе — значит, генератор не заряжает батарею, машина скоро заглохнет.

  • Тормозная система (красный восклицательный знак в круге или надпись «BRAKE»)

Что означает? Низкий уровень тормозной жидкости; неисправность ABS или тормозных механизмов.

Что делать? Проверить уровень тормозной жидкости, состояние тормозных трубок и суппортов. Ехать с такой лампой опасно!

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  • Ручной тормоз (красная буква «P» в круге)

Что означает? Ручник активирован. Если он опущен, а лампа горит — возможен критический износ тормозных колодок или неисправен контролирующий их датчик.

Что делать? Проверить колодки и датчик.

  • Подушка безопасности (AIRBAG / SRS)

Что означает? Неисправны подушки безопасности — могут не сработать при аварии.

Что делать? Проверить контакты под сиденьями, но лучше сразу в сервис.

  • Давление в шинах (TPMS, красный)

Что означает? Сильное падение давления в шинах (прокол, повреждение).

Что делать? Остановиться и проверить колёса.

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Жёлтые (оранжевые) лампы — предупреждение! Требуется проверка

Эти индикаторы говорят о некритичных неисправностях, но игнорировать их нельзя.
  • Check Engine (жёлтый)

Что означает? Ошибка в работе двигателя (например, неисправность датчика кислорода).

Что делать? Можно ехать, но лучше поскорее провести диагностику.

  • ABS (Anti-lock Braking System)

Что означает? Неисправность антиблокировочной системы. Обычные тормоза работают, но ABS не сработает при резком торможении.

Что делать? Проверить датчики ABS, но ехать можно.

  • ESP / ESC (система стабилизации)

Что означает? Система стабилизации отключена или неисправна.

Что делать? Проверить кнопку отключения ESP, если лампа не гаснет, нужна диагностика.

  • Низкий уровень масла (жёлтая маслёнка)

Что означает? Уровень масла на минимально допустимом уровне.

Что делать? Долить масло как можно скорее.

  • Свечи накала (спиральки)

Что означает? Неисправность свечей накала (зимой двигатель может не завестись).

Что делать? Проверить контакты на свечах накала, если целы, провести диагностику.

  • Сажевый фильтр (DPF, дизель)

Что означает? Фильтр забит, требуется его регенерация.

Что делать? Проехать на машине с высокими оборотами или сделать принудительную очистку.

  • Ключ не в системе (значок с изображением ключа пуска мотора)

Что означает? Машина не видит ключ.

Что делать? Заменить батарейку в ключе, если не помогло — тогда на сервис. Можно продолжить движение — в инструкции по эксплуатации изложены алгоритмы, как завести автомобиль в такой ситуации.

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Синие и Зелёные лампы — информационные

  • Дальний свет (синий)

Просто напоминание, что включены фары дальнего света.

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  • Габариты / фары (зелёный)

Индикатор включённого света фар/габаритных огней.

  • Термометр (синий)

Уведомление, что двигатель исправен, но охлаждающая жидкость не прогрета до рабочей температуры.

  • Круиз-контроль (зелёный)

Система активна.

  • Eco-режим (зелёный)

Машина работает в экономичном режиме.

Вывод

Если загорелась красная лампа — лучше остановиться и разобраться, иначе ремонт может стать очень дорогим. Жёлтые сигналы требуют диагностики, но не всегда срочной. А синие и зеленые просто информируют о работе систем.