Сигнальные лампы на приборной панели: что они означают и как на них реагировать
Сигнальные лампы на приборной панели — это условный язык, на котором машина общается с нами. Они различаются по цвету и значению. Давайте разберём все возможные сообщения от ламп и действия, которые следует предпринять.
Красные лампы — опасность! Остановитесь!
Красный цвет сигнализирует о критической неисправности, которая может привести к серьёзной поломке или опасности для водителя и пассажиров.
- Check Engine (значок двигателя)
Что означает? Неисправность в двигателе или системе выпуска отработавших газов. Возможные причины: проблемы с датчиками, топливной системой, катализатором, пропуски зажигания.
Что делать? Если лампа мигает — двигатель может быть повреждён, нужно срочно остановиться и заглушить мотор.
- Маслёнка (Low Oil Pressure, красная)
Что означает? Давление масла критически низкое — двигатель работает без смазки!
Что делать? Немедленно остановиться и заглушить мотор! Есть реальная опасность, что дальнейшая работа двигателя приведёт к его разрушению.
- Температура охлаждающей жидкости (красный термометр)
Что означает? Перегрев двигателя.
Что делать? Остановиться, заглушить двигатель, дать ему остыть. Проверить работу вентилятора, уровень антифриза — возможны утечки.
- Аккумулятор (красная батарея)
Что означает? Проблема с зарядкой АКБ (возможно, неисправен генератор, оборвался приводной ремень, плохой контакт в клеммах).
Что делать? Проверить ремень генератора и клеммы аккумулятора. Если лампа горит при работающем двигателе — значит, генератор не заряжает батарею, машина скоро заглохнет.
- Тормозная система (красный восклицательный знак в круге или надпись «BRAKE»)
Что означает? Низкий уровень тормозной жидкости; неисправность ABS или тормозных механизмов.
Что делать? Проверить уровень тормозной жидкости, состояние тормозных трубок и суппортов. Ехать с такой лампой опасно!
- Ручной тормоз (красная буква «P» в круге)
Что означает? Ручник активирован. Если он опущен, а лампа горит — возможен критический износ тормозных колодок или неисправен контролирующий их датчик.
Что делать? Проверить колодки и датчик.
- Подушка безопасности (AIRBAG / SRS)
Что означает? Неисправны подушки безопасности — могут не сработать при аварии.
Что делать? Проверить контакты под сиденьями, но лучше сразу в сервис.
- Давление в шинах (TPMS, красный)
Что означает? Сильное падение давления в шинах (прокол, повреждение).
Что делать? Остановиться и проверить колёса.
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Жёлтые (оранжевые) лампы — предупреждение! Требуется проверка
Эти индикаторы говорят о некритичных неисправностях, но игнорировать их нельзя.
- Check Engine (жёлтый)
Что означает? Ошибка в работе двигателя (например, неисправность датчика кислорода).
Что делать? Можно ехать, но лучше поскорее провести диагностику.
- ABS (Anti-lock Braking System)
Что означает? Неисправность антиблокировочной системы. Обычные тормоза работают, но ABS не сработает при резком торможении.
Что делать? Проверить датчики ABS, но ехать можно.
- ESP / ESC (система стабилизации)
Что означает? Система стабилизации отключена или неисправна.
Что делать? Проверить кнопку отключения ESP, если лампа не гаснет, нужна диагностика.
- Низкий уровень масла (жёлтая маслёнка)
Что означает? Уровень масла на минимально допустимом уровне.
Что делать? Долить масло как можно скорее.
- Свечи накала (спиральки)
Что означает? Неисправность свечей накала (зимой двигатель может не завестись).
Что делать? Проверить контакты на свечах накала, если целы, провести диагностику.
- Сажевый фильтр (DPF, дизель)
Что означает? Фильтр забит, требуется его регенерация.
Что делать? Проехать на машине с высокими оборотами или сделать принудительную очистку.
- Ключ не в системе (значок с изображением ключа пуска мотора)
Что означает? Машина не видит ключ.
Что делать? Заменить батарейку в ключе, если не помогло — тогда на сервис. Можно продолжить движение — в инструкции по эксплуатации изложены алгоритмы, как завести автомобиль в такой ситуации.
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Синие и Зелёные лампы — информационные
- Дальний свет (синий)
Просто напоминание, что включены фары дальнего света.
- Габариты / фары (зелёный)
Индикатор включённого света фар/габаритных огней.
- Термометр (синий)
Уведомление, что двигатель исправен, но охлаждающая жидкость не прогрета до рабочей температуры.
- Круиз-контроль (зелёный)
Система активна.
- Eco-режим (зелёный)
Машина работает в экономичном режиме.
Вывод
Если загорелась красная лампа — лучше остановиться и разобраться, иначе ремонт может стать очень дорогим. Жёлтые сигналы требуют диагностики, но не всегда срочной. А синие и зеленые просто информируют о работе систем.