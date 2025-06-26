Сигнальные лампы на приборной панели: что они означают и как на них реагировать

Сигнальные лампы на приборной панели — это условный язык, на котором машина общается с нами. Они различаются по цвету и значению. Давайте разберём все возможные сообщения от ламп и действия, которые следует предпринять.

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Красные лампы — опасность! Остановитесь!

Красный цвет сигнализирует о критической неисправности, которая может привести к серьёзной поломке или опасности для водителя и пассажиров.

Check Engine (значок двигателя)

Что означает? Неисправность в двигателе или системе выпуска отработавших газов. Возможные причины: проблемы с датчиками, топливной системой, катализатором, пропуски зажигания.

Что делать? Если лампа мигает — двигатель может быть повреждён, нужно срочно остановиться и заглушить мотор.

Маслёнка (Low Oil Pressure, красная)

Что означает? Давление масла критически низкое — двигатель работает без смазки!

Что делать? Немедленно остановиться и заглушить мотор! Есть реальная опасность, что дальнейшая работа двигателя приведёт к его разрушению.

Температура охлаждающей жидкости (красный термометр)

Что означает? Перегрев двигателя.

Что делать? Остановиться, заглушить двигатель, дать ему остыть. Проверить работу вентилятора, уровень антифриза — возможны утечки.

Аккумулятор (красная батарея)

Что означает? Проблема с зарядкой АКБ (возможно, неисправен генератор, оборвался приводной ремень, плохой контакт в клеммах).

Что делать? Проверить ремень генератора и клеммы аккумулятора. Если лампа горит при работающем двигателе — значит, генератор не заряжает батарею, машина скоро заглохнет.

Тормозная система (красный восклицательный знак в круге или надпись «BRAKE»)

Что означает? Низкий уровень тормозной жидкости; неисправность ABS или тормозных механизмов.

Что делать? Проверить уровень тормозной жидкости, состояние тормозных трубок и суппортов. Ехать с такой лампой опасно!

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Ручной тормоз (красная буква «P» в круге)

Что означает? Ручник активирован. Если он опущен, а лампа горит — возможен критический износ тормозных колодок или неисправен контролирующий их датчик.

Что делать? Проверить колодки и датчик.

Подушка безопасности (AIRBAG / SRS)

Что означает? Неисправны подушки безопасности — могут не сработать при аварии.

Что делать? Проверить контакты под сиденьями, но лучше сразу в сервис.

Давление в шинах (TPMS, красный)

Что означает? Сильное падение давления в шинах (прокол, повреждение).

Что делать? Остановиться и проверить колёса.

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Жёлтые (оранжевые) лампы — предупреждение! Требуется проверка

Эти индикаторы говорят о некритичных неисправностях, но игнорировать их нельзя.

Check Engine (жёлтый)

Что означает? Ошибка в работе двигателя (например, неисправность датчика кислорода).

Что делать? Можно ехать, но лучше поскорее провести диагностику.

ABS (Anti-lock Braking System)

Что означает? Неисправность антиблокировочной системы. Обычные тормоза работают, но ABS не сработает при резком торможении.

Что делать? Проверить датчики ABS, но ехать можно.

ESP / ESC (система стабилизации)

Что означает? Система стабилизации отключена или неисправна.

Что делать? Проверить кнопку отключения ESP, если лампа не гаснет, нужна диагностика.

Низкий уровень масла (жёлтая маслёнка)

Что означает? Уровень масла на минимально допустимом уровне.

Что делать? Долить масло как можно скорее.

Свечи накала (спиральки)

Что означает? Неисправность свечей накала (зимой двигатель может не завестись).

Что делать? Проверить контакты на свечах накала, если целы, провести диагностику.

Сажевый фильтр (DPF, дизель)

Что означает? Фильтр забит, требуется его регенерация.

Что делать? Проехать на машине с высокими оборотами или сделать принудительную очистку.

Ключ не в системе (значок с изображением ключа пуска мотора)

Что означает? Машина не видит ключ.

Что делать? Заменить батарейку в ключе, если не помогло — тогда на сервис. Можно продолжить движение — в инструкции по эксплуатации изложены алгоритмы, как завести автомобиль в такой ситуации.

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Синие и Зелёные лампы — информационные

Дальний свет (синий)

Просто напоминание, что включены фары дальнего света.

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Габариты / фары (зелёный)

Индикатор включённого света фар/габаритных огней.

Термометр (синий)

Уведомление, что двигатель исправен, но охлаждающая жидкость не прогрета до рабочей температуры.

Круиз-контроль (зелёный)

Система активна.

Eco-режим (зелёный)

Машина работает в экономичном режиме.

Вывод

Если загорелась красная лампа — лучше остановиться и разобраться, иначе ремонт может стать очень дорогим. Жёлтые сигналы требуют диагностики, но не всегда срочной. А синие и зеленые просто информируют о работе систем.