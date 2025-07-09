Стоит ли «чистить» двигатель, заливая в него бензин АИ-98 вместо АИ-95 или АИ-92

В среде автовладельцев существует мнение, что время от времени машину следует заправлять бензином с повышенным октановым числом. Подробно разбираемся, есть ли в этом смысл и каков он.

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Подавляющее большинство современных легковушек с бензиновыми моторами рассчитаны на заправку топливом с определённым октановым числом. Автопроизводители чаще всего рекомендуют заправлять свои машины топливом с октановым числом «не ниже 92» или (гораздо реже) «не ниже 95». Редкие дорогие спортивные модели требуют заправки топливом с октановым числом не ниже 98. Но в данном материале речь идёт не о них, а о массовых легковых авто.

Что такое «октановое число»

Не вдаваясь глубоко в технические подробности работы ДВС, скажем, что октановое число характеризует стойкость топлива к детонации. То есть к взрыву в камере сгорания мотора. Взрывы разрушают двигатель, поэтому топливо обязано сгорать в нём не мгновенно (взрывом), а медленнее, плавнее.

Чем выше октановое число, тем медленнее горит бензин в камере сгорания и тем менее вероятна его детонация — взрывы, то есть. Чем выше степень сжатия в цилиндрах двигателя — тем более вероятна детонация. И потому для сильно форсированных агрегатов требуется бензин с высоким октановым числом.

Зачем льют в бензобак АИ-98 вместо АИ-95 или АИ-92

Не только некоторые автовладельцы, но даже порой работники автотехцентров рекомендуют хотя бы время от времени заправлять обычные легковые машины высокооктановым топливом. Целей у этого действия две:

Прочистить систему впрыска высокооктановым топливом. Улучшить динамику автомобиля на высокооктановом топливе.

К чему на самом деле приводит применение АИ-98

Использованием АИ-98 вместо АИ-95 или АИ-92 ничего промыть в моторе невозможно. Дело в том, что нужное октановое число бензина на нефтеперерабатывающем заводе получают, добавляя в него определённое количество присадок. В АИ-98 их просто больше, чем в АИ-95 или АИ-92 — только и всего. Промыть систему питания двигателя и «прочистить» камеру сгорания с клапанами вместе можно. Но для этого следует добавлять в топливо специальные моющие компоненты. А не те, что повышают его октановое число.

Версия о том, что машина едет лучше на более высокооктановом горючем по сравнению с рекомендованным производителем, — плод самовнушения части автовладельцев. Или плод сомнительной логики — раз на высокооктановом бензине ездят спорткары, значит и моя ласточка от питания АИ-98 резко полетит. На самом же деле удельная энергоёмкость что АИ-98, что АИ-92, что АИ-95 — практически одинакова. Так что чудес с повышением мощности мотора благодаря высокооктановому горючему ждать не стоит.

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Какова польза от применения АИ-98 вместо АИ-95 или АИ-92?

Для пожилого, заметно изношенного мотора кое-какая польза от АИ-98 есть. На этом бензине двигатель работает чуть более ровно и плавно — при прочих равных условиях. Более равномерное горение топлива отчасти нивелирует негативные моменты, связанные с износом механизма ГРМ и элементов поршневой группы. Разумеется, двигатель при этом не молодеет. Но ему становится чуть «полегче жить».

Есть ли вред от использования АИ-98 вместо АИ-95 или АИ-92?

Некоторые автовладельцы убеждены, что применение более высокооктанового топлива приводит к «прогоранию клапанов», поскольку оно горит дольше, а значит может «прожечь» выпускные клапаны. Но это заблуждение.

Во-первых, «прогорание» клапанов чисто теоретически возможно лишь тогда, когда машина длительное время (десятки тысяч километров пробега) работает на высокооктановом горючем. В нашем же случае речь идет о разовом использовании АИ-98, а не постоянных заправках этим бензином.

Во-вторых, напомним, что и в России, и по всему миру многие десятилетия успешно эксплуатируются сотни тысяч автомобилей на газомоторном топливе. Октановое число которого — 100 единиц. Однако ни о каких массовых «прогораниях клапанов» у двигателей, работающих на газу, до сих пор данных не появилось.

Единственный реальный вред от применения АИ-98 вместо АИ-95 или АИ-92 — финансовый. Поскольку высокооктановый бензин стоит примерно на 30% дороже АИ-95.

Выводы