Чего нельзя делать с новой машиной на первых 5 000 км пробега

Считается, что все современные автомобили можно полноценно эксплуатировать в режиме «сел и поехал» сразу от ворот автосалона. Как и у большинства правил, у этого тоже есть некоторые исключения. Рассказываем об особенностях эксплуатации новенькой машины.

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Подозреваю, что большинство владельцев современных машин даже и не слышали о такой древней процедуре как обкатка нового авто. Хотя она в какой-то мере актуальна и по сей день.

Что такое обкатка машины

Это явление было крайне распространено для продукции советского автопрома. Со стабильностью параметров обработки деталей, а также с качеством сборки узлов и агрегатов легковушек той эпохи наблюдались порой серьёзные проблемы.

Чтобы новая машина в будущем меньше доставляла проблем, а также не ломалась, нужно было её обкатать на первых тысячах километров пробега. Так подвижные части всех её механизмов (в том числе и двигателя) «притирались» друг к другу, «вставали на место» шарниры подвески и т.д. и т.п.

Нужна ли обкатка современным автомобилям

Современные автомобили создаются с помощью высокоточного оборудования и в условиях жёсткого контроля качества на каждом этапе производства. Это справедливо как для отдельных деталей, так и для всей машины целиком. Так что взаимная притирка деталей для новых моделей не требуется — поскольку всё в них и так стоит на своём месте с заложенной конструкторами точностью. Получается, сел в машину и поехал? Да, но с некоторыми оговорками!

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Особенности эксплуатации новой машины

Любой механизм со временем изнашивается. Узлы и агрегаты в машине тоже. Даже в самой современной. Трущиеся поверхности, даже при наличии смазки, неизбежно стачиваются, усталостные напряжения накапливаются, пластик и резина стареют — и всё в таком духе.

Конструкторы учитывают это и закладывают в свои изделия способность безотказно работать при наличии определённой степени износа тех или иных деталей — от нулевого до максимально допустимого. В некоторых случаях это означает, что основные агрегаты машины в целом лучше работают где-то между вышеозначенными крайностями.

Следовательно, начинать эксплуатировать машину в полную силу стоит не с самого момента её приобретения, а дав ей предварительно чуть-чуть, хотя бы самую малость, поизноситься. То есть даже современную новую машину какое-то время стоит обкатывать. Если, конечно, её хозяина интересует долгое и максимально беспроблемное владение автомобилем.

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Как рекомендуется обкатывать современную новую машину

Мнений разных автоэкспертов относительно сроков обкатки новенькой легковушки много. Суммируя их, скажу, что автовладельцу, считающему обкатку свежего ТС не лишённой смысла, стоит ориентироваться на пробег в районе 5 000 км. Его гарантированно должно хватить для завершения процесса. По большому счёту обкатка сводится к выполнению рекомендаций о том, чего не стоит делать с машиной в первые несколько тысяч километров пробега.

Не следует постоянно ездить в режиме «газ в пол», когда стрелка тахометра норовит прилипнуть к красной зоне. Это не очень хорошо не только для двигателя. Любые автоматические КП — хоть робот, хоть вариатор, хоть классический автомат — подобного обращения не любят. Стоит по возможности избегать длительного движения на почти холостом ходу двигателя с малой скоростью. Например, в дорожных заторах. Любая автоматическая трансмиссия в таком режиме постоянно переключается между 1-й и 2-й передачами, изнашивая именно их механизмы. А некоторые вариаторные КП склонны довольно быстро перегреваться при движении в пробке. Моторы при движении на холостых испытывают порой недостаток смазки. Что серьёзно сокращает их остаточный ресурс. Не рекомендуется также буксировать другие ТС и тяжёлые прицепы. А также подолгу буксовать в грязи или на льду. Ни мотору, ни трансмиссии подобные режимы на пользу не идут. Идеально, когда первые тысячи километров пробега машина проходит по шоссе на скоростях 80–120 км/ч с минимальной загрузкой салона и багажника. При этом двигатель работает в диапазоне 2000–3000 об/мин, а переключения передач КП происходят спокойно, плавно и относительно нечасто.

Выводы