Все зарядки для электромобилей в Москве стали платными: что изменится для владельцев

Столичный оператор зарядных станций «Энергия Москвы» объявил о введении платы за использование своих электрозарядных станций. Разбираемся, как это решение повлияет на рынок подобных услуг и остались ли в России бесплатные точки зарядки.

© Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Ранее сеть «Энергия Москвы» работала в пилотном режиме, позволяя владельцам электромобилей заряжаться бесплатно на большинстве своих станций. Платные терминалы появлялись постепенно и преимущественно на загруженных центральных улицах. Однако теперь все станции — платные, а стоимость услуги составляет 15 рублей за кВт·ч на медленных зарядках и 20 рублей за кВт·ч на быстрых.

По словам Руслана Тарасова, главного редактора портала об электромобильности EV Start, подобное решение «вряд ли пойдёт на пользу простым электромобилистам». При этом эксперт отмечает и несовершенство концепции сети «Энергии Москвы»: медленные зарядки муниципального оператора были размещены неэффективно — по одной на несколько кварталов, а не на парковках жилых домов, что было бы логичнее.

«Теперь вообще нет смысла заряжаться от 22-киловаттных станций. Думаю, их ждёт демонтаж», — прогнозирует эксперт.

Безусловно нововведение ударит и по таксистам на электромобилях. Многие их них пользовались бесплатными городскими зарядками, хоть это и не было массовым явлением.

© Денис Воронин/Агентство «Москва»

«К тому же, если человек строит бизнес на электротакси, он должен заранее просчитывать моменты оперативной зарядки своих машин, что очевидно не могла обеспечить "Энергия Москвы" в полной мере. Многие крупные коммерческие операторы предлагают специальные тарифы для таксопарков, нужно просто грамотно выстроить логистику зарядки», — отмечает Тарасов.

Впрочем, в решении «Энергии Москвы» Тарасов видит и положительный эффект: «Надеюсь, отключение бесплатного доступа к зарядкам "Энергии Москвы" простимулирует участников рынка развивать зарядные услуги там, где они реально востребованы — на придомовых парковках».

Новые тарифы — не самые высокие на рынке

По словам Тарасова, средние цены у коммерческих операторов сейчас варьируются от 10 рублей за киловатт-час на медленных станциях до 15–20 рублей на мощных. Поэтому в сравнении с ними новые тарифы «Энергии Москвы» не должны навредить независимому зарядному бизнесу.

«Большинство операторов восприняли новость положительно», — отмечает наш собеседник. В то же время эксперт сомневается в росте цен на зарядку, если только сами сетевые компании не повысят тарифы для операторов.

Разницу в цене между медленными и быстрыми зарядками эксперт объясняет просто:

«Быстрые станции — это совсем другой уровень инвестиций. Чем больше мощность, тем дороже её выделение, то бишь цена покупки у энергетической компании. В итоге ввод в эксплуатацию мощной станции оказывается в десять, а то и в двадцать раз дороже медленной. Соответственно, и окупаются быстрые электрозарядные станции дольше, и тарифы на них выше».

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Бесплатные зарядки ещё остались, но что будет дальше

Очевидно, что с завершением пилотного проекта «Энергия Москвы» количество бесплатных станций резко сократилось, однако они всё ещё есть. По словам нашего собеседника, бесплатными зарядными станциями располагают некоторые автодилеры, отели, торговые и офисные центры для привлечения клиентов.

По данным аналитического агентства «Автостат» на конец 2024 года в России насчитывалось 7 410 публичных зарядных станций для электромобилей, в Москве — не более 3 500. Сейчас общее количество зарядных (не только публичных) станций по стране эксперт оценивает в 10–12 тысяч.

«Государство поддерживает отрасль субсидиями, но есть проблемы с подключением — то мощности не хватает, то земельные вопросы не решены. Порой даже в своём дворе поставить зарядку — целая эпопея», — сокрушается Тарасов.

При этом около года назад власти Москвы объявляли, что к 2030 году планируют расширить сеть зарядных станций до 30 тысяч, так как ожидают увеличения парка электромобилей в городе от 100 до 300 тысяч единиц.

Что касается развития зарядной инфраструктуры в целом по стране, то в настоящее время ежемесячно появляется порядка 150–200 станций. Многие из них сделаны в Китае, но растёт и отечественное производство.

«У нас уже больше десятка своих производителей электрозарядных станций. При этом на рынке преобладают китайские разъёмы GB/T DC, ставка на терминалы с японскими коннекторами CHAdeMO себя не оправдала. В целом в городах-миллионниках и большинстве областных центров уже нет проблем с зарядкой электромобилей. Однако на трассах пока не хватает действительно мощных зарядок — те, что есть, часто не выдают заявленные 150–180 киловатт из-за проблем с электросетями», — объясняет Тарасов.

© Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Кроме того, эксперт считает, что нововведения со стороны московского оператора могут стимулировать частный бизнес развивать зарядную инфраструктуру там, где она действительно нужна — у домов, в торговых центрах, на парковках. «В конце концов, электромобили — это будущее, и инфраструктура должна развиваться осмысленно, а не как попало» — подытоживает Тарасов.

Как бы то ни было, владельцам электрокаров придётся привыкать к новым реалиям — бесплатное электричество на дорогах становится такой же редкостью, как и бесплатный бензин.