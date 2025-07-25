Как понять, что подвеска нуждается в ремонте и обслуживании: на что смотреть и к чему прислушиваться

Не нужно быть профессиональным автослесарем, чтобы вовремя понять, что с подвеской машины что-то не так и она требует ремонта. Рассказываем о самых характерных признаках неисправностей элементов подвески, которые можно отследить самостоятельно.

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На самом деле определить, а вернее диагностировать тип неисправности элементов подвески может практически любой, даже крайне далёкий от техники человек. Для этого достаточно знать, на что смотреть, к чему прислушиваться и на какие ощущения в процессе вождения обращать внимание.

Что можно увидеть

1. Состояние шин

Время от времени стоит обращать внимание на характер износа автомобильной резины. Насторожиться следует, если протектор изнашивается неравномерно. Да, так ещё бывает из-за слишком низкого либо слишком высокого давления в шинах. Но если оно в допустимых пределах, то неравномерный износ, скорее всего, связан с неправильной регулировкой развал-схождения колёс. Его периодически нужно проверять на СТО и устанавливать правильные значения.

2. Состояние амортизаторов

Периодически нужно заглядывать в колёсные арки и осматривать эти узлы подвески. Выход из строя демпфирующих элементов может, в том числе, проявляться в виде подтёков масла на их корпусе: это рабочая жидкость амортизатора. Потёкший амортизатор следует заменить на новый. При этом в обязательном порядке следует поменять и его «коллегу», стоящего по другую сторону. Дело в том, что если один амортизатор вышел из строя, то, скорее всего, второй уже на подходе.

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3. Положение кузова

Если мы видим, что колёса машины нормально накачаны, но при этом кузов явно перекошен, либо просто низко просел к асфальту, диагноз ясен: у одного или нескольких колес сразу накрылись упругие элементы подвески. К последним относятся пружины, рессоры, пневмобаллоны. Пружины и рессоры могут трескаться или лопаться, а пневматика — терять герметичность.

Что можно услышать

По большому счёту, любые необычные звуки, регулярно раздающиеся на ходу откуда-то снизу — от колёс либо из глубин моторного отсека, — должны насторожить автовладельца. Вот наиболее характерные из них:

1. Регулярные стуки

Регулярные стуки и скрипы при торможении, разгоне или преодолении неровностей дороги могут намекать, что какой-то рычаг либо шаровой шарнир в подвеске вышел из строя и требует замены.

2. Громыхание на неровностях

Громыхание на неровностях (как спереди, так и сзади) может сообщить о разбитых сайлент-блоках.

3. Периодические скрипы

Периодические скрипы в районе основания передних стоек кузова может быть признаком выхода из строя опорного подшипника амортизаторной стойки.

4. Посторонний гул

Посторонний (не вызванный качением шин по дороге) гул той или иной тональности из колесной арки свидетельствует о необходимости срочно заменить ступичный подшипник.

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Что можно ощутить за рулем

1. Клевки при торможениях

Если при торможении или разгоне автомобиль сильно «клюёт носом» или припадает на корму, активно раскачивается на ходу, чересчур кренится и даже скользит в поворотах — знайте: амортизаторы требуют срочной замены.

2. Жёсткие пробои

Бывает, что при проезде по безобидным, на первый взгляд, неровностям мы ощущаем жёсткие пробои подвески, словно ось колеса крепится к кузову непосредственно. Это тоже яркий признак того, что амортизатор или пружина стойки требуют срочной замены.

3. Увод в сторону

Когда машину на ходу тянет в одну сторону (при правильно накачанных колёсах), скорее всего, имеют место существенные проблемы с развал-схождением колёс. Если, конечно, тормозные суппорты в порядке.

4. Постоянные подруливания

Если при езде даже на невысокой скорости вы вынуждены постоянно подруливать, чтобы удержать автомобиль на заданном курсе, — это один из признаков разболтанных шарниров в рычагах подвески или же неисправностей рулевых тяг или иных деталей рулевого механизма.

5. Вибрация по кузову

Постоянная вибрация кузова или рулевого колеса на ходу также говорит о необходимости срочной инспекции состояния рычагов подвески, сайлент-блоков.

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Выводы

Все вышеперечисленные признаки проблем с ходовой частью автомобиля в состоянии обнаружить и определить даже очень далёкий от техники автовладелец, который никогда в жизни не заглядывал под капот своей машины. Главное не игнорировать эти «симптомы» и сразу же обращаться на станцию технического обслуживания для устранения неполадок. Ведь неисправности подвески напрямую влияют не только на комфорт, но и на безопасность движения и могут даже стать причиной ДТП.