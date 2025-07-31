С 1 августа резко повысят утильсбор для одной категории машин

С 1 августа 2025 года в России вводятся изменения в правилах расчёта утилизационного сбора. Хотя напрямую ставки для легковых автомобилей не повышаются, новые меры правительства осложнят ввоз некоторых автомобилей из стран ЕАЭС и затронут тех, кто рассчитывал сэкономить на покупке машины с пробегом за границей.

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Что изменится

Главное новшество — ужесточение контроля за ввозом автомобилей под видом «личного пользования». Раньше можно было ввезти машину из Беларуси, Казахстана или другой страны ЕАЭС, указав, что она для себя, и заплатить всего 3 400–5 200 рублей в зависимости от возраста. Теперь, если автомобиль произведён в России, но был зарегистрирован в стране ЕАЭС меньше года назад, на него автоматически начислят коммерческие ставки утильсбора.

Например, пятилетний Volkswagen Tiguan калужской сборки, купленный в Беларуси, теперь будет облагаться сбором от 667 тысяч рублей (для двигателей 1–2 литра) до почти 1,9 миллиона (2–3 литра). То же самое касается калининградских BMW, пригнанных из Казахстана.

Кроме того, с 1 августа будет недостаточно просто заявить, что машина ввозится «для себя». Чтобы получить льготный тариф, нужно оформить авто на себя, зарегистрировать его в течение года, а также купить у Росимущества или ввезти по программе переселения.

Какие ставки действуют сейчас

С 1 января 2025 года утилизационный сбор для новых авто (до трёх лет) и ввозимых из-за рубежа в зависимости от объёма двигателя составляет:

До 1 000 см³ — 180 200 ₽.

1 000–2 000 см³ — 667 400 ₽.

2 000–3 000 см³ — 1 875 400 ₽.

3 000–3 500 см³ — 2 153 400 ₽.

Свыше 3 500 см³ — 2 742 200 ₽.

Электромобили и гибриды — 674 000 ₽.

Для частных лиц, ввозящих машины для личного пользования, пока сохраняются льготные тарифы: 3 400 рублей за авто до трёх лет и 5 200 рублей за более старые, но только если объём двигателя не превышает трёх литров. В противном случае применяются коммерческие ставки.

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Как нововведения в закон повлияют на цены

Новые автомобили у официальных дилеров не должны подорожать, так как утильсбор уже заложен в стоимость. Локальные производители — АвтоВАЗ, УАЗ, «Москвич», ГАЗ, Haval, Solaris и другие не пострадают, поскольку их машины и так облагаются сбором.

Не окажутся под дополнительным ударом и электромобили с гибридами, несмотря на высокий утильсбор (674 тысячи рублей): для частных лиц, ввозящих такие транспортные средства для личного пользования, сохраняется льготная ставка до 5 200 рублей.

Зато существенно сократится либо вовсе будет прекращён ввоз подержанных автомобилей российской сборки из стран ЕАЭС. Из-за высокого утильсбора такие сделки станут невыгодными. Что в итоге снизит предложение на рынке и может подтолкнуть рост цен на внутреннем вторичном рынке.

Впрочем, по словам Артем Самородова, независимого эксперта авторынка и автора телеграм-канала Pro_TradeIn, количество таких сделок столь небольшое, что навряд ли как-то повлияет на текущую ситуацию на вторичном рынке.

«Основные изменения в поправках к закону об утильсборе, которые вступают с 1-го августа, в первую очередь коснутся грузовых автомобилей и спецтехники, но это не имеет никакого отношения к легковому сегменту, — объясняет Самородов — да, если теперь привезти Haval тульской сборки или “Ладу”, например из Белоруссии, то придется заплатить повышенный утильсбор даже частнику, но и до повышения я знал лишь о единичных таких случаях».

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По мнению нашего собеседника, куда сильнее на стоимость машин может повлиять волатильность курса рубля, который в последние дни начал падать по отношению к доллару и евро.

Впрочем и этот процесс не будет резким. Эксперт отмечает, что по оценкам дилерского сообщества на складах у продавцов скопилось порядка полумиллиона автомобилей, произведенных и ввезенных в страну еще в 2024-м или в начале 2025-го годов. И с учетом текущих темпов продаж реализация этого запаса может продлиться несколько месяцев.

«Если в ближайшее время какие-то машины и будут дорожать, то только самые свежие модели: те автомобили, что были произведены или ввезены в страну при новом более высоком курсе валют», — подытоживает Самородов.

Стоит ли спешить с покупкой

Тем, кто планирует купить новый автомобиль у официального дилера, спешить не стоит — для них ничего не меняется. Если же вы рассматривали вариант с ввозом подержанной машины из Белоруссии, Казахстана, Киргизии или других стран ЕАЭС, то уже опоздали. С 1 августа придётся платить в десятки раз больше.

В целом новые правила ударят по очень маленькому сегменту параллельного импорта и могут лишь косвенно повлиять на цена автомобилей с пробегом, сделав их менее доступными для рядовых покупателей.