Чем отличаются типы автомобильных приводов и какой лучше выбрать: передний, задний или полный

В конструкции современных автомобилей применяются три типа привода:

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передний (ведущие — передняя пара колёс);

задний (ведущие — задняя пара колёс);

полный (все четыре колеса — ведущие).

«Рамблер Авто» подробно разбирает плюсы и минусы каждого из них и рассказывает, как выбрать подходящий привод.

Что такое привод

Система привода автомобиля — это часть его трансмиссии, отвечающая за передачу крутящего момента от коробки передач к колёсам. Разберёмся, какой привод лучше, познакомившись с каждым из них поближе.

Передний привод

Это наиболее распространённая сейчас среди легковых автомобилей конструкция привода. Крутящий момент от двигателя передаётся на коробку передач, а от неё через дифференциал при помощи двух валов с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС) — непосредственно на передние колёса.

Дифференциал — это механизм, который даёт возможность колёсам вращаться с разной скоростью при повороте. Ведь когда автомобиль едет по дуге окружности, его колёса находятся на разном расстоянии от центра этой самой окружности.

Дальнее от этой точки колесо за одинаковое время проходит большее расстояние, чем то, которое находится ближе к центру окружности. Отсутствие или неисправность дифференциала, обеспечивающего колёсам возможность вращаться в повороте с разной скоростью, может привести не только к выводу из строя систем привода, но и к ДТП.

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Преимущества переднего привода

1. Скромные габариты и вес

Рассматривая конструкцию переднего привода, нельзя не заметить, что здесь мотор и коробка передач фактически сопряжены. Схема не содержит дополнительных передаточных звеньев — таких как, например, карданный вал у заднего привода.

2. Относительная дешевизна

Чем меньше количество деталей, тем ниже затраты на производство. Что означает возможность снижения себестоимости переднеприводной конструкции.

Простота в управлении и безопасность

Плюс переднего привода в предсказуемости поведения такого автомобиля. В отличие от заднеприводных машин, которые склонны к заносу, переднеприводные модели менее требовательны к мастерству водителя даже в сложных дорожных условиях.

3. Проходимость

Переднеприводные машины, как правило, обладают лучшей проходимостью, чем заднеприводные, если оставить за скобками факторы геометрической проходимости конкретных моделей машин и типов шин. Любой груз (при наличии такой возможности) легче и удобнее тянуть, чем толкать перед собой. Это ключевая разница приводов в плане проходимости.

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Недостатки переднего привода

1. Худшая разгонная динамика

При старте с места на сухом покрытии у любой моноприводной машины разгружаются передние колёса. Ухудшение сцепления на ведущей оси ведёт к пробуксовкам и потерям времени на старте.

Ограничения по мощности и крутящему моменту мотора

Крутящий момент от двигателя передаётся при помощи ШРУСов. В силу компоновочных ограничений последние не могут передавать на колёса высокие крутящие моменты и мощности. Практика показывает, что разумный предел мощности мотора переднеприводного авто — примерно 250–300 л.с. Большая мощность уже требует серьёзных конструкторских ухищрений.

2. Ограниченная манёвренность

Угол поворота колёс переднеприводного автомобиля ограничивается длиной валов привода и конструкцией ШРУСов. Поэтому такие автомобили (особенно при больших габаритах) уступают по манёвренности заднеприводным.

Задний привод

Задний привод начал применяться на автомобилях гораздо раньше переднего. При этом в разные годы компоновка силовых агрегатов на заднеприводных автомобилях была разной — как спереди, так и сзади. Со временем наибольшее распространение получила так называемая классическая компоновка с продольно расположенным спереди двигателем и приводом на задние колеса.

При этой конструктивной схеме крутящий момент от мотора передаётся на коробку передач, затем с помощью карданного вала на редуктор/дифференциал заднего моста. От него к колёсам отходят две полуоси либо два вала с шарнирами. Карданный вал размещён под кузовом легкового автомобиля в специальном тоннеле. Тем самым его защищают от контакта с внешней средой и неровностями дороги.

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Преимущества заднего привода

1. Хорошая управляемость

Заднеприводные машины с классической компоновкой отличаются хорошей управляемостью благодаря более равномерному распределению массы между осями. В отличие от переднеприводных машин, у которых силовой агрегат и трансмиссия сосредоточены в районе передней оси, в заднеприводных автомобилях элементы трансмиссии распределены вдоль всего кузова до задней оси.

2. Лучшая динамика разгона

При интенсивном разгоне по сухой дороге масса автомобиля загружает заднюю ось, и его колеса эффективнее реализуют потенциал двигателя за счёт лучшего контакта с дорожным покрытием.

3. Более эффективная реализация мощности

Кардан с крестовинами и отдельной нишей-тоннелем под полом автомобиля в силу своих конструктивных и компоновочных особенностей позволяет передавать на колёса большой крутящий момент. Недаром большинство тяжёлых коммерческих машин — заднеприводные. Как и всякого рода суперкары и гиперкары, а также спортивные болиды для драг-рейсинга с их чудовищным соотношением мощности мотора и собственного веса.

4. Манёвренность

У управляемых передних колес заднеприводных машин нет дополнительных конструктивных ограничителей (наподобие ШРУСов) угла поворота, поэтому манёвренность выше.

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Недостатки заднего привода

1. Вес и габариты

Система заднего привода имеет куда большие размеры, чем передний. Массивные карданный вал и дифференциал заднего моста добавляют общего веса конструкции. Что, помимо прочего, увеличивает общий расход топлива.

2. Особенности управляемости

Заднеприводная машина более требовательна к мастерству водителя, так как склонна к избыточной поворачиваемости и заносам на скользкой дороге. У современных машин это, конечно, нивелируется наличием специальной электроники. Однако последняя не является панацеей и не всегда в состоянии предотвратить ДТП. Это надо учитывать, обдумывая дилемму выбора между задним и передним приводом.

3. Проходимость

Заднеприводная машина, как правило, хуже справляется с преодолением легкого бездорожья и скользкого покрытия. Даже буксующий передний привод при наличии малейшего сцепления может медленно вытянуть машину. В том числе и потому, что передние ведущие колеса имеют лучшее сцепление с дорогой благодаря сосредоточенному над ними весу двигателя и трансмиссии. У заднеприводных машин ведущим колёсам сложнее цепляться за скользкую поверхность из-за более лёгкой кормы и отсутствия дополнительной нагрузки на заднюю ось.

Полный привод

В полноприводных автомобилях крутящий момент передаётся от двигателя на коробку передач, а далее на раздаточную коробку, которая распределяет энергию вращения между передней и задней осью. На каждой из них через дифференциал и главную передачу оси приводятся в движение полуоси (либо валы со ШРУСами), непосредственно отвечающие за вращение каждого колеса.

Полный привод бывает постоянным и подключаемым, причём как вручную, так и автоматически. У полноприводных автомобилей распространено два вида обозначения полного привода: AWD и 4WD.

Расшифровываются эти аббревиатуры следующим образом:

AWD – All Wheel Drive.

4WD – Four (4) Wheel Drive.

Впрочем, под обозначением 4WD обычно имеется в виду постоянный или подключаемый вручную полный привод, а под AWD — автоматически подключаемый полный привод.

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Как работает 4WD

При постоянном полном приводе крутящий момент непрерывно направляется ко всем колёсам: либо поровну на каждую ось, либо в каком-то фиксированном соотношении. Для этого применяются центральные межосевые дифференциалы или другие раздаточные механизмы.

Подключаемый вручную полный привод также называют part-time. Обычно по умолчанию такие автомобили едут на заднем приводе. А передняя ось подключается вручную при помощи механизма в раздаточной коробке. Ездить в полноприводном режиме на машине с part-time по ровному асфальтовому покрытию не рекомендуется. Поскольку в конструкции таких автомобилей отсутствует дифференциал между передними колесами. То есть они всегда крутятся с одинаковой скоростью, что чревато поломками трансмиссии, а также риском ДТП с опрокидыванием автомобиля.

Как работает AWD

Системы автоматического подключаемого полного привода, как правило, базируются на специальных муфтах, имеющих разную степень блокировки. В стандартных режимах, когда муфта не заблокирована или заблокирована частично, основная часть крутящего момента (а порой и до 100%) от двигателя направляется на одну из осей.

В случае пробуксовки ведущих колес муфта — либо по команде электроники, либо в силу механики конструкции — начинает блокироваться и перенаправлять часть крутящего момента на вторую ось. Как только основная ведущая ось перестаёт буксовать, вся тяга вновь направляется на неё.

Для повышения проходимости у некоторых полноприводных машин с AWD предусмотрена возможность принудительной блокировки межосевых муфт/дифференциалов, которая позволяет перераспределять крутящий момент между осями поровну.

Преимущества полного привода

1. Высокая проходимость и безопасность

Четыре колеса «тянут» и «толкают» машину вперёд лучше, чем два. Кроме того, четыре ведущих колеса здорово повышают стабильность во время движения по скользкому покрытию. Соответственно, повышают и безопасность на дороге.

2. Динамика

Полноприводные машины разгоняются эффективнее моноприводных, поскольку четыре колеса эффективнее цепляются за покрытие, снижая вероятность пробуксовок каждого в отдельности.

© Volkswagen

Недостатки полного привода

1. Лишний вес и расход топлива

Любой полный привод означает дополнительные узлы в конструкции машины: раздаточная коробка, дифференциалы, валы, ШРУСы, муфты и т.п. Всё это — «лишний вес» в конструкции автомобиля, который в конечном счёте увеличивает расход топлива.

2. Высокая цена

Более сложная конструкция полноприводной машины увеличивает и затраты на её производство. Соответственно, автомобили с таким приводом имеют более высокую розничную цену.

3. Повышенные расходы на содержание

Ремонт и обслуживание полноприводной трансмиссии требуют от владельца машины более серьёзных затрат.

4. Особенности управляемости

Остановка в случае сноса передней оси или контроль заноса задней на скользком покрытии у полноприводных автомобилей требует от водителя большей квалификации. Вернуть контроль над полноприводной машиной сложнее.

Какой тип привода выбрать

Выбирая между передним, задним и полным приводом, следует оценивать несколько факторов:

Будущие условия эксплуатации автомобиля

Если планируете преимущественно ездить по городу и дорогам с хорошим покрытием, полный привод, скорее всего, на практике не потребуется. Особенно, если проживаете в регионе с тёплым климатом. А вот какой тип монопривода выбрать — зависит от ваших водительских предпочтений и финансовых возможностей.

Стоимость покупки и содержания

Основная масса автомобилей на современном рынке — переднеприводные. Полноприводные модели при прочих равных, как правило, дороже и при покупке, и в содержании. Заднеприводные модели с классической компоновкой также относятся к премиальному сегменту с соответствующими бюджетами на приобретение и последующие содержание.

Личные водительские предпочтения

Наиболее субъективный фактор при выборе типа привода, который в первую очередь зависит от ощущений за рулём. Для многих водителей этот аспект не играет определяющей роли, однако есть и те, для кого эмоции от управления автомобилем могут стать решающим фактором при выборе.

Решение о выборе привода машины требует ответа на множество вопросов. В итоге всё зависит не только от практических соображений, но и личных пожеланий и предпочтений. Будущему автовладельцу достаточно найти своего рода баланс между ними. И остановиться на одном из вариантов, осознавая все его плюсы и минусы.

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Тонкости выбора

Какой привод лучше для машины зимой?

В холодное время года с его снегом и льдом на дорогах, разумеется, предпочтительна модель с полным приводом. Или, как минимум, переднеприводная машина с большим дорожным просветом. Заднеприводные автомобили в таких условиях проявляют себя хуже.

Какой привод более проходимый: передний или задний?

На скользком покрытии или небольшом бездорожье предпочтителен передний привод. Он как бы тянет машину за собой, а не толкает её вперёд. Преодолевать бездорожье проще в первом случае. Чтобы убедиться в этом, достаточно взять, например, сумку на колёсиках и затащить её за ручку на какую-нибудь лестницу. А потом попробовать сделать то же самое, но уже толкая её перед собой.

Какой привод удобнее: передний или задний?

По комплексу своих достоинств и недостатков в повседневной жизни удобнее передний привод. Он менее требователен к мастерству водителя, прост в обслуживании и более экономичен при длительной эксплуатации.