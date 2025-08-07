Можно ли определить некачественный бензин по запаху. Эксперт все объяснил

Некачественное топливо в баке автомобиля грозит серьезными проблемами для мотора. Эксперт ООО «Лаборатория "ОНКо-ВНИИ НП"» Александр Гордейко рассказал «Рамблер Авто», могут ли автовладельцы распознать некондиционное топливо при помощи обоняния.

© BLKstudio/Shutterstock

Что может значить запах

Поводом для написания этого материала послужил разговор с сервисменами СТО, куда я пригнал свою машину для отнюдь не планового ТО. Топливная магистраль потеряла герметичность где-то в районе бензобака и горючее капало на дорогу.

Даже после недолгой стоянки от машины шло мощное бензиновое амбрэ. Для лечения проблемы приехал к знакомым проверенным специалистам. Треснувший шланг мне заменили, но в процессе работы под машиной осталась приличная лужа бензина. Пахло от неё, как вы уже догадываетесь, изрядно.

По окончании работы мастер со знанием дела сообщил мне, что «такой запах — верный признак палёного бензина», и настойчиво порекомендовал больше не заезжать на АЗС, где я ранее заправил машину.

Стоявший поблизости коллега моего собеседника не менее авторитетно заявил, что бензин у меня в баке не просто «палёный», а этилированный. И его специфический запах — полное тому подтверждение.

Эти слова оказались для меня довольно неожиданными, поскольку я стараюсь заправляться на АЗС крупных федеральных сетей, за которыми, помимо собственных служб контроля качества, пристально следят и государственные надзорные органы.

Тем более, что производство и торговля этилированным бензином (содержащим присадку тетраэтилсвинец) в России запрещены аж с 2008 года. За этой сферой приставлены следить организации как регионального, так и федерального уровня. Обход запрета на оборот и использование тетраэтилсвинца (он повышает октановое число бензина) закон карает огромными штрафами, исчисляемыми в процентах от годового оборота компании-нарушителя.

© Kzenon/Shutterstock

Стоит ли принюхиваться

Впрочем, сама методика выявления некачественного (или, как выразились сервисмены, «палёного») и этилированного бензина с помощью обоняния вызвала живое обсуждение на редакционной планёрке. Вот мы и решили обратиться за консультацией по этому вопросу к специалистам по качеству бензина и дизтоплива.

«Во-первых, следует понимать, что моторное топливо производят из нефти разного качества. Сырье просто-напросто может иметь разный химический состав. Из-за чего на выходе мы получаем продукт с несколько разными огранолептическими свойствами. Это касается и запаха бензина, и его цвета», — рассказывает Александр Гордейко, начальник испытательной лаборатории моторных топлив ООО «Лаборатория "ОНКо-ВНИИ НП"».

При этом и качество, и октановое число такого топлива будут полностью соответствовать всем установленным нормативам и требованиям, поясняет наш собеседник.

«Во-вторых, разные нефтеперерабатывающие заводы используют разные технологии получения бензина. Где-то техпроцесс использует каталитический крекинг. Готовый продукт в этом случае будет содержать целый "букет" эфиров. Выглядит такой бензин как почти бесцветная жидкость и пахнет в какой-то мере даже приятно — благодаря эфирам. А на другом предприятии применяется термический крекинг. Бензин с этого предприятия имеет выраженный желтоватый цвет и обладает резким неприятным запахом», — продолжает Гордейко.

Кроме того, по словам эксперта, для повышения октанового числа бензина многие нефтеперерабатывающие заводы довольно широко применяют добавление такой присадки как метилтретбутиловый эфир. Запах этого вещества многие также находят приятным.

«Таким образом, можно однозначно утверждать, что ни по запаху, ни по цвету качество бензина вы не определите. Этилированный бензин можно обнаружить исключительно лабораторными методами», — подытоживает эксперт.

© H_Ko/Shutterstock

Вывод

Качество бензина никак не связано с его запахом, так как при его производстве применяются совершенно разные методики на базе различных химических реакций. В любом случае старайтесь заправляться на проверенных АЗС крупных сетей известных брендов. Они находятся под пристальным вниманием не только государственных организаций федерального и регионального уровня, но и собственных служб контроля качества. Если автомобиль после заправки нормально едет, а на приборке не горит «check engine», значит с содержимым его топливного бака всё в порядке. Как бы оно не пахло.