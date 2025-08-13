Какие авто попападают под налог на роскошь в 2025 году: список моделей

Налог на роскошь — это неофициальное название повышенного транспортного налога, которым облагаются сверхдорогие автомобили. Он распространяется на 555 моделей и модификаций стоимостью свыше десяти миллионов рублей. Рассказываем, какие автомобили попадают под налог на роскошь в 2025 году.

Что такое налог на роскошь

Транспортный налог с повышенным коэффициентом появился в России в 2014 году. Он распространялся на некоторые автомобили с учётом их стоимости и возраста. В расчёт бралась средняя стоимость конкретной модели.

Первоначально «роскошными» считались машины средней стоимостью от трёх миллионов рублей и выше. Однако в 2022 году на фоне резкого скачка цен на новые автомобили в Налоговый кодекс внесли поправки. Повышающие коэффициенты 1,1 и 2 отменили, а под действие налога на роскошь стали попадать только модели средней стоимостью от десяти миллионов рублей — и для них остался максимальный коэффициент 3.

Новый порядок расчёта транспортного налога распространяется на машины, купленные после 1 января 2022 года. Сегодня под налог на роскошь попадают легковые авто средней стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей включительно, возрастом не старше 10 лет, и машины средней стоимостью от 15 миллионов рублей, возрастом не старше 20 лет.

Какие автомобили попадают под налог на роскошь в 2025 году

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации приказом №316 прописало алгоритм расчёта средней стоимости автомобиля, который ложится в основу налога на роскошь.

Какие авто попадают под налог на роскошь определяется отдельным перечнем всё того же Минпромторга, который обновляется ежегодно и публикуется до 31 марта каждого года.

Список автомобилей, попадающих под налог на роскошь в 2025 году, включает в себя 555 версий машин. Большая часть — 303 пункта — приходится на автомобили средней стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей и не старше десяти лет. А оставшиеся 202 авто относятся к категории машин средней стоимостью свыше 15 миллионов рублей и возрастом не более 20 лет.

Машины стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей

Список авто, попадающих под налог на роскошь в 2025 году, ценой от 10 до 15 миллионов рублей и возрастом до десяти лет включает в себя модели Aston Martin (например Vantage, DB9, DB11 и Rapide), Audi (A6, A7, A8, Q6, Q7, Q8, R8, RS4 Avant, RS5 Coupe, RS6 Avant и другие), Bentley (Continental GT, Bentayga, Flying Spur), BMW (5 Series, 7 Series, 8 Series, X3, X4, X5 и прочие), Cadillac Escalade, Chevrolet Tahoe RST, Ferrari California T, несколько моделей Genesis, многочисленные Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche и другие.

Из необычного можно отметить AITO/Seres M9, Hyundai Staria, HiPhi Z, Hongqi E-HS9 и Hongqi H9, LiXiang L9, Tank 700, Voyah Dream EVR и Zeekr 009. Так что «роскошными» с точки зрения российского законодательства могут быть как модели действительно премиальных брендов мирового уровня, так и просто дорогие машины из Китая и даже минивэн Hyundai, который отнести к категории роскоши можно лишь условно.

Aston Martin: DB9, DB11, Vantage V8, Vantage V12, Rapide S.

Audi: A6, A7, A8, e-tron, e-tron Sportback, Q6, Q7, Q8, R8, RS4 Avant, RS5 Coupe, RS5 Sportback, RS6 Avant, RS7 Sportback, S6, S7, S8.

Bentley: Bentayga, Continental GT, Continental GTC, Flying Spur.

BMW: 5 Series, 7 Series, 8 Series, i8, M8, X3, X4, X5 M, X6 M, X7, M5, М5 Competition, M6.

Cadillac: Escalade, Escalade ESV.

Chevrolet: Tahoe RST.

Ferrari: California T.

Genesis: G90, GV80.

HiPhi: Z.

Hongqi: E-HS9 Executive, H9 Executive.

Hyundai: Staria Lounge.

Jaguar: F-Type R, F-Type SVR, XJ V8.

Jeep: Grand Cherokee.

Lamborghini: Huracan.

Land Rover: Defender, Range Rover, Range Rover Sport.

Lexus: LC500, LS350, LS500, LX500D, LX600.

LiXiang: L9.

Maserati: Ghibli, GranCabrio, Levante, Quattroporte.

Mercedes-Benz: E-Class, G-Class, GLE, S-Class, SL-Class, AMG CLS, AMG E-Class, AMG G-Class, AMG GLC-Class, AMG GLE-Class, AMG GLS-Class, AMG GT, AMG S-Class, AMG SL-Class, Mercedes-Maybach S-Class, Sprinter, V-Class.

Porsche: 911, Cayenne, Panamera, Taycan.

Seres: M9.

Tank: 700.

Voyah: Dream EVR.

Zeekr: 009.

Машины стоимостью более 15 миллионов рублей

Список машин, попадающих под налог на роскошь 2025 года, средней стоимостью от 15 миллионов рублей и возрастом до 20 лет включает практически те же марки, однако модели в топовых или лимитированных версиях. Среди них, например, Aston Martin DBS и Aston Martin DBX 707, Audi RS Q8 и Audi S8, Bentley Continental GT-3 R и Bentley Mulsanne, BMW M5 CS и BMW XM, Bugatti Veyron, Ferrari SF90 Stradale, Lamborghini Aventador, Mercedes-Benz EQS 580 и Mercedes-AMG G 65, Rolls-Royce Cullinan и Rolls-Royce Phantom, а также множество других моделей.

Из интересного — только в этой категории налога на роскошь есть отечественные автомобили Aurus Senat и Aurus Comendant. А ещё китайские модели BYD Yangwang U8, Hongqi H9+ и M-Hero 917 поставлены в один ряд с гиперкарами Bugatti и Ferrari, хотя и с точки зрения цены, и с точки зрения позиционирования эти машины находятся на разных полюсах автомобильной индустрии. Но с точки зрения Минпромторга внедорожники из Поднебесной и французское суперкупе — одного налогового поля ягоды.

Aston Martin: DB9 GT, DB11 AMR, DB12 Volante, DBS Superleggera, DBX, Vanquish, Vanquish S, Vanquish Volante.

Audi: A8, Q7, Q8, RSQ8, S8.

Aurus: Senat, Komendant, Limousine.

Bentley: Bentayga, Continental GT, Continental GTC, Flying Spur, Mulsanne.

BMW: 7 Series, M5 CS, M8 Convertible, X5, X5 M, X6, X6 M, XM.

Bugatti: Veyron, Chiron.

BYD: Yangwang U8 Deluxe Edition.

Ferrari: 458 Italia, 488 GTB, 488 Spider, 488 Pista, 488 Pista Spider, 812 GTS, 812 Superfast, California T, F12 Berlinetta, F8 Tributo, F8 Spider, FF, GTC4 Lusso, GTC4 Lusso T, Portofino, Portofino M, Roma, Spider, SF90 Stradale, SF90 Spider.

Hongqi: H9+ Edition One.

Lamborghini: Aventador, Aventador Roadster, Aventador S, Aventador SV, Aventador SVJ, Aventador SVJ Roadster, Aventador Ultimae, Aventador Ultimae Roadster, Huracan, Huracan Spider, Huracan Performante, Huracan Evo, Huracan RWD, Huracan STO, Urus, Urus V8.

Land Rover: Range Rover, Range Rover Sport SV.

Maserati: Ghibli, Levante, MC20.

Mercedes-Benz: EQS 580, GLE-Class, GLS-Class, AMG G-Class, AMG GLE-Class, AMG GLS-Class, AMG GT, AMG S-Class, AMG SL-Class, Mercedes-Maybach S-Class, Mercedes-Maybach GLS-Class, Mercedes-Maybach SL-Class, S-Class Guard.

M-Hero: 917 EVR.

Porsche: 911 Turbo, 911 Turbo S, Cayenne, Cayenne Coupe, Cayenne Turbo GT, Panamera Turbo S.

Rolls-Royce: Cullinan, Cullinan Black Badge, Dawn, Dawn Black Badge, Ghost, Ghost Black Badge, Ghost EWB, Phantom, Phantom Coupe, Phantom Drophead Coupe, Phantom EWB, Wraith, Wraith Black Badge.

Список автомобилей, попадающих под налог на роскошь в 2025 году

Полный перечень автомобилей, которые попадают под налог на роскошь в 2025 году, опубликован на сайте Министерства промышленности и торговли.

Так что каждый автовладелец может самостоятельно изучить документ и понять, ожидают ли его повышенные расходы на транспортный налог в 2025 году.

По какому принципу формируется и обновляется перечень

В 2024 году в перечне Минпромторга было 517 различных моделей и модификаций автомобилей. Так что в 2025-м с расширением списка до 555 ещё больше автовладельцев вынуждено будет заплатить повышенный транспортный налог. Основной критерий попадания в список — средняя стоимость машины.

С учётом того, что цены на авто растут ежегодно, список предсказуемо увеличивается каждый год. Причём теперь в нём становится всё больше и больше моделей китайских автопроизводителей. При этом, если бы несколько лет назад не внесли поправки в Налоговый кодекс, потенциально налог на дорогие автомобили мог охватить и модели отечественных брендов, цены на которые после 2022 года существенно выросли.

Как рассчитывается налог на роскошь

Влияние на общий транспортный налог.

Налог на роскошь действует по всей стране. Федеральная налоговая служба, которая и выставляет автовладельцам квитанции на оплату, ориентируется на список Минпромторга и автоматически учитывает повышающий коэффициент, формируя платёжку.

Например, в Москве владелец Aurus Senat образца 2023 года выпуска с 598-сильным двигателем за год эксплуатации должен будет заплатить следующую сумму:

Налоговая база (598 л.с.) × Налоговая ставка (150 руб за 1 л.с. при мощности свыше 250 л.с.) × Период владения (12 месяцев в году) × «Налог на роскошь» (3) = 269 100 руб

Если в перечне иное описание автомобиля или автомобиля нет в списке.

Рассчитывать на то, что повышающий коэффициент ФНС не применит, если в перечне Министерства промышленности и торговли Российской Федерации конкретной модификации автомобиля нет, не стоит.

В 2022 году Верховный Суд постановил, что налоговая служба вправе доначислить транспортный налог, если первоначально «налог на роскошь» к конкретной машине применён не был.

Как следует из определения ВС РФ, даже если конкретная версия автомобиля отсутствует в списке Минпромторга, Федеральная налоговая служба может считать машины «роскошными» в ситуации, когда по своим параметрам авто соответствует описанию похожей модели из министерского перечня.

«Марки и модели спорных транспортных средств также соответствовали маркам и моделям, указанным в названном Перечне. В свою очередь дополнительные опции в комплектации принадлежащих обществу транспортных средств не изменили базовые характеристики автомобилей, учитываемых федеральным исполнительным органом власти при формировании Перечня», — отмечается в определении Верховного Суда.

Если владелец автомобиля не сможет доказать, что его транспортное средство существенно отличается от того, что указано в списке, налог на роскошь придётся доплатить. Так что расслабляться автолюбителям не стоит — налоговики вполне могут доначислить транспортный налог, если сочтут, что конкретная версия машины хоть и не упомянута в списке, но соответствует какой-то из модификаций, находящихся в перечне.

Такое более чем возможно, поскольку в списке Минпромторга фигурируют описания автомобилей, далёкие от привычных владельцам. Например, прописанные до мелочей варианты Audi A6L 45TFSI quattro Premium Dynamic и Audi RS5 Sportback TFSI V6 331 kW tiptronic quattro, Land Rover Defender 5Dr 5.0 V8 525 PS AWD Auto Carpathian Edition и Range Rover Sport V8 S/C 5.0 SVR CARBON соседствуют с «просто» Jeep Grand Cherokee и Lexus LC500, а также загадочными Cadillac Premium Luxury Platinum и Lotus 4WD R+ вообще без уточнения модели. Таким образом, даже если конкретной машины в перечне нет, от возможного повышающего коэффициента на транспортный налог это не защищает.

Выводы