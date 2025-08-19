Замена прав при вступлении в брак или смене фамилии: все нюансы

В России предусмотрены несколько причин для обязательной замены водительского удостоверения, одна из которых — смена фамилии, например при вступлении в брак. Впрочем, неважно, по какой причине — при замужестве или по собственному желанию, — но если фамилия изменилась, то надо менять права и иные документы, связанные с автомобилем. Рассказываем, каков порядок замены ВУ при изменении фамилии и что ещё придётся менять.

© Андрей Никеричев /Агентство «Москва»

Срок замены ВУ после смены фамилии

Меняют ли права при смене фамилии? Да, необходимость замены водительского удостоверения при изменении личных данных водителя напрямую прописана в законе. Никаких сроков, в которые необходимо уложиться после смены фамилии, не прописано. Однако необходимо иметь в виду, что как только человек получает новый паспорт с новой фамилией, все прежние документы автоматически становятся недействительными. И потребуется либо вносить в них изменения, либо менять.

Водительское удостоверение после смены фамилии необходимо поменять до первой поездки за рулём. Если выехать, имея новый паспорт, но права на старую фамилию, то это будет нарушением правил. Езда с недействительным водительским удостоверением (а таковым являются права на старую фамилию) приравнивается к езде вообще без прав. Это уже ст. 12.7. «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством» КоАП РФ, за что полагается штраф от 5 000 до 15 000 рублей.

Процедура замены водительских прав при смене фамилии

После изменения фамилии сначала необходимо получить новый паспорт, а уже затем приступать к замене всех остальных документов. Например, водительского удостоверения, которое без российского паспорта просто не выдадут.

Для замены прав из-за изменения фамилии потребуются:

заявление;

паспорт;

старое водительское удостоверение при его наличии;

документ, подтверждающий смену фамилии (свидетельство о браке или свидетельство о расторжении брака, справку о перемене имени).

Этот набор документов позволит получить водительское удостоверение на новую фамилию на срок действия предыдущего документа. Если водитель захочет получить новые права на десять лет, потребуется предоставить медицинское заключение по форме «003-В/у». Медсправку также придётся получать заново, поскольку в ней указываются фамилия, имя и отчество водителя.

© Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы

Чтобы поменять водительское удостоверение, необходимо:

Подать заявление на замену водительских прав (через «Госуслуги»; в отделении ГИБДД или в офисе МФЦ)

Выбрать дату и время приёма в ГИБДД (на «Госуслугах» или при визите в отделение);

Оплатить госпошлину (на «Госуслугах» при заполнении заявления, при личном визите в ГИБДД — в банкомате, отделении или приложении банка);

Посетить отделение ГИБДД с документами и получить новые права. Принести документы в МФЦ, а потом получить новый документ.

Если было оформлено международное водительское удостоверение (МВУ), то оно также будет аннулировано, поскольку документ привязывается к российским правам. МВУ можно поменять сразу же после получения нового национального водительского удостоверения.

Какие ещё документы на автомобиль придётся менять после смены фамилии

Изменение фамилии собственника автомобиля автоматически аннулирует и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), поскольку ст. 11 «Регистрационные данные транспортного средства» федерального закона №283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации» относит к регистрационным данным транспортного средства данные о владельце, в частности — его имя, фамилию и отчество.

После замены СТС придётся внести изменения в паспорт транспортного средства (ПТС), поскольку в ПТС обязательно вписываются не только личные данные водителя, но и серия и номер СТС, которые меняются при получении нового документа. Если в бумажном ПТС нет свободных полей для внесения изменений, то потребуется оформлять дубликат паспорта транспортного средства.

Получение этих документов можно совместить с визитом в Госавтоинспекцию или МФЦ для замены водительского удостоверения, а можно отложить. Главное, поменять СТС и ПТС в течение десяти дней после изменения личных данных водителя. Отсчёт идёт от даты, указанной в паспорте как день выдачи документа.

© Андрей Никеричев /Агентство «Москва»

Замена документов в отделениях ГИБДД и МФЦ занимает несколько часов. Записаться можно как через «Госуслуги» (надо выбирать уже не раздел «Получение или замена водительского удостоверения», а «Регистрация транспортного средства» и далее «Внести изменения в регистрационные данные»), так и прийти в порядке живой очереди в подразделение Госавтоинспекции. В МФЦ для работы с СТС и ПТС потребуется предварительная запись, поскольку в порядке живой очереди такие документы не меняют.

Для внесения изменений в СТС и ПТС необходимы:

паспорт;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

старый паспорт транспортного средства (если не оформлен электронный ПТС);

подтверждающий смену личных данных документ (свидетельство о браке или свидетельство о расторжении брака, справку о перемене имени).

Также потребуется оплатить госпошлину, как за СТС, так и за внесение изменений в ПТС. А если в старом ПТС закончилось место для записей, выдача нового документа согласно госпошлинам будет стоить дороже. Оплатить можно как на «Госуслугах» при подаче заявлений, так и любым другим удобным способом.

После получения нового водительского удостоверения, нового СТС и изменённого ПТС понадобится обновить и полис ОСАГО. Федеральный закон №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности» требует указывать в страховом полисе паспортные данные водителя, данные водительского удостоверения и СТС.

Для корректировки полиса ОСАГО потребуется либо обратиться в офис страховой компании с новыми документами, либо через фирменное приложение, официальный сайт или электронную почту, если страховщик допускает такую возможность.

Штраф за несвоевременную замену водительских прав при смене фамилии

Игнорировать обновление данных в этих документах не стоит, поскольку за всё предусмотрены штрафы. СТС на старую фамилию обернётся штрафом по ст. 12.1. «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке» КоАП РФ в 500–800 рублей, а повторное такое нарушение — уже в 5 000 рублей или даже приведёт к лишению прав на срок от одного до трёх месяцев.

Если же ОСАГО оформлен на старую фамилию, то это равноценно отсутствию полиса. Это уже п. 2 ст. 12.37. «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» КоАП РФ, что предполагает штраф в 800 рублей.

Таким образом, сменив фамилию и получив новый паспорт, необходимо как можно скорее: