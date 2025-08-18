С началом осени вступает в силу целый «букет» изменений в законах и правилах, регулирующих автомобильную жизнь. «Рамблер/авто» рассказывает о всех нововведениях, которые ждут водителей после 1 сентября.

Какие законы и нормы заработают с 1 сентября 2025 года

Повышение транспортных госпошлин

С 1 сентября 2025 года увеличатся государственные пошлины за оформление документов в отделениях ГИБДД. В среднем они вырастут в полтора-два раза. Подорожают следующие услуги:

Оформление водительского удостоверения подорожает с 2 000 до 4 000 рублей.

Оформление водительского удостоверения нового образца с повышенной защитой подорожает с 3 000 до 6 000 рублей.

Выдача международных водительских прав — с 1 600 до 3 200 рублей.

Оформление паспорта транспортного средства (ПТС) — с 800 до 1 500 рублей.

Внесение изменений в ПТС — с 350 до 525 рублей.

Выдача бумажного свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) — с 500 до 1 500 рублей.

Выдача пластикового СТС — с 1 500 до 4 500 рублей.

Регистрация машины с выдачей госномеров — с 2 000 до 3 000 рублей.

Регистрация мотоцикла или прицепа с выдачей госномера — с 1 500 до 2 250 рублей.

Временные номерные знаки тоже поднимутся в цене: металлические — до 2 400 рублей, бумажные — до 300.

Разрешение на изменения в конструкции подорожает с 1 000 до 3 000 рублей.

Свидетельство о безопасности переделанного авто — с 1 500 до 4 500 рублей.

Ожидается, что сентябрьское повышение цен на госуслуги принесёт в казну дополнительно 45 миллиардов рублей в год. А любой автовладелец при постановке машины на учёт с 1 сентября 2025 года будет вынужден потратить порядка 9 000 рублей — почти вдвое больше, чем раньше.

© Vunishka/Shutterstock

Расширение перечня заболеваний, при которых нельзя водить автомобиль

С 1 сентября 2025 года приказом Минздрава расширяется список противопоказаний к вождению. Его пополнили такие расстройства как аутизм и синдром Туретта (наследственное заболевание, проявляющееся в виде множественных двигательных тиков).

Кроме того, в новой редакции документа исчез диагноз «ахроматопсия» (полностью чёрно-белое зрение). Его заменила более общая формулировка: «аномалии цветового зрения». Таким образом под запрет управления автомобилем подпадают люди с любыми формами дальтонизма.

Заболевания, входящие в список Минздрава, выявляются в ходе медкомиссии. Если у водителя при первичном получении или замене водительского удостоверения обнаружится то или иное отклонение здоровья из обновлённого перечня Минздрава, водительского удостоверения он не получит.

Кроме того, теперь ГИБДД сможет принудительно изымать права у лиц, ранее получивших ВУ, если каким-либо образом получит информацию о наличии у них в анамнезе диагнозов из обновлённого списка.

Изменение в правилах проверки водителя на опьянение

Методика выявления не изменится. Как и раньше, для определения состояния водителя будет исследоваться при помощи алкотестеров выдыхаемый человеком воздух либо водителя направят в медучреждение сдавать анализ мочи. Однако с 1 сентября 2025 года скорректируются временные интервалы процедур, а также ужесточатся меры наказания за отказ от прохождения медосвидетельствования. Так, в соответствии со статьей 12.26 КоАП РФ водителя, который не хочет проходить тесты, будут наказывать штрафом в 45 тысяч рублей и лишат водительских прав сроком до 2 лет. Кроме того:

Перерыв между обязательными проверками на алкотестере изменится с 15–20 минут до 15–25 минут.

Сдавать в медучреждении анализ мочи на алкоголь или наркотики теперь нужно не позднее чем в течение 30 минут с момента оформления направления на химико-токсикологическое исследование. Если водитель не смог уложиться в этот временной интервал — следует взять на анализ его кровь.

Медучреждения обязаны хранить биоматериалы проб на опьянение не менее трёх месяцев. Электронные записи лабораторных исследований — не менее пяти лет.

Информация о приёме водителем лекарственных препаратов становится обязательной для фиксации в постановлении о направлении на анализы.

При необходимости взятия дополнительных анализов (например, крови после взятия мочи) от проверяемого водителя в обязательном порядке будут требовать подписать документ о согласии.

После ДТП с пострадавшими сотрудники скорой помощи будут брать биоматериалы (мочу и кровь) у всех участников происшествия — и у виновника, и у пострадавших. Они должны будут храниться в медучреждении не менее трёх недель. При возникновении необходимости их будут исследовать на предмет запрещённых веществ.

Список запрещённых к употреблению водителем веществ расширен.

© Игорь Иванко/Коммерсантъ

Дополнительная верификация московских водителей каршеринга

Пользователям московского каршеринга придётся в обязательном порядке проходить регистрацию на портале mos.ru с применением Mos ID. Для этого на mos.ru создаётся полная учётная запись, подразумевающая наличие у пользователя телефонного номера российского оператора связи.

Новый порядок направлен на борьбу с использованием каршеринговых машин под чужим аккаунтом. Власти небезосновательно считают, что водители, применяющие для поездок на каршеринге украденные аккаунты, чаще нарушают ПДД и становятся виновниками аварий.

Для справки заметим, что сейчас в Москве каждый день фиксируется около 150 000 поездок на каршеринговых авто разных операторов.

© Haggardous50000/Shutterstock

Правительство потратит дополнительные средства на льготное автокредитование

Глава Минпромторга Антон Алиханов пообещал, что до конца сентября власти выделят дополнительно 10 миллиардов рублей на поддержку программы льготного автокредитования.

Напомним, что госпрограмма льготного автокредитования предусматривает следующие скидки:

35% при покупке человеком электромобиля (но не более 925 000 рублей);

20% на произведённые в России автомобили с ДВС, полной массой до 3,5 тонн, но не дороже двух миллионов рублей;

10% скидку могут получить семьи с двумя и более детьми при приобретении автомобиля российской сборки.

Программой могут воспользоваться врачи, учителя, участники и родственники участников СВО, инвалиды и т.п. Кроме того, жители ДВФО имеют право на 25% скидки на автомобили российского производства.

Вводится обязательная маркировка масла и технических жидкостей

С 1 сентября 2025 года все изготовленные, ввезённые и продающиеся на российской территории моторные масла, антифризы и тормозные жидкости должны быть в обязательном порядке маркированы с занесением в систему «Честный знак».

Примерно так, как это ранее сделали с молочной продукцией, водой и иными товарами широкого потребления. Продажа остатков немаркированных жидкостей разрешена до конца октября 2025-го.

Маркировка позволяет с точностью проследить происхождение товаров от завода-изготовителя до прилавка магазина. Это сделано для борьбы с подделками и контрафактом.

© vin.rusanov/Shutterstock

Повышение утильсбора для некоторых категорий автомобилей

C 1 августа правительство изменило правила расчёта утилизационного сбора при ввозе машин из стран ЕАЭС. Сами тарифы не изменились, однако правительство несколько скорректировало методику их применения для граждан, рассчитывающих сэкономить на покупке машины с пробегом за границей. Под ужесточение попали модели, ранее выпущенные в России, но впоследствии зарегистрированные в странах ЕАЭС: Армении, Беларуси, Казахстане и Кыргызстане.

До изменения их можно было ввезти для личного пользования, заплатив утилизационный сбор для физических лиц в размере от 3 400 до 5 200 рублей в зависимости от возраста ТС. Теперь же за реэкспорт произведённого в России автомобиля (если его поставили на учёт в стране ЕАЭС меньше года назад) таможня начислит утильсбор по коммерческой ставке.

Коммерческий утильсбор на данный момент привязан к объёму мотора:

До 1 000 см³ — 180 200 ₽.

1 000–2 000 см³ — 667 400 ₽.

2 000–3 000 см³ — 1 875 400 ₽.

3 000–3 500 см³ — 2 153 400 ₽.

Свыше 3 500 см³ — 2 742 200 ₽.

Электромобили и гибриды — 674 000 ₽.

В полную силу нововведённые постановления правительства от 15 июля 2025 года заработают осенью, когда в стране завершится сезон отпусков и начнётся традиционное оживление авторынка.

Какие законы и нормы заработают до конца 2025 года

Штрафы с камер ГИБДД за езду без ОСАГО

Не позднее 1 ноября заработает система проверки полисов ОСАГО с помощью полицейских камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Первоначально Российский союз автостраховщиков (РСА) и Министерство финансов намеревались запустить её в пилотном режиме (без оформления реальных штрафов водителям без ОСАГО) с 1 июля 2025 года. Однако впоследствии было решено сразу включить её в полноценном режиме осенью. Согласно оценкам РСА, без полиса ОСАГО сейчас ездит от 7 до 10% российских автовладельцев.

Напомним, что за езду без полиса ОСАГО полагается штраф в размере 800 рублей. За повторное нарушение в тот же день может быть оформлен ещё один штраф на 3 000–5 000 рублей.

© AntonSAN/Shutterstock

Патрульные автомобили ГИБДД оснастят штрафующими камерами

ГИБДД планирует до конца 2025 года в рамках госпрограммы «Безопасность дорожного движения» заключить госконтракты на оснащение патрульных автомобилей ДПС специальными камерами автоматической фиксации. Умные видеокамеры, встроенные в блоке спецсигнала на крыше полицейского транспорта, умеют распознавать в потоке машины, находящиеся в розыске, а также фиксировать нарушения ПДД.

Полный перечень возможных штрафов с камер, размещённых на патрульных авто, пока не приводится. Однако можно предположить, что мобильные комплексы автоматической фиксации имеют примерно такую же функциональность, что и стационарные камеры ГИБДД.

Так что теоретически с помощью оборудования в движущейся машине ГИБДД могут автоматически оформляться штрафы за превышение скорости, непристёгнутый ремень безопасности, за разговор по мобильному телефону за рулём, за нарушения правил перестроения или парковки, а также за езду без полиса ОСАГО и прочие проступки автовладельцев.