Пустая трата денег: 10 бесполезных опций в современных автомобилях

Автопроизводители наперегонки соблазняют потенциальных покупателей всё более изощрёнными возможностями своих машин. В арсеналах свежих моделей, кажется, уже есть всё: от функции массажа до систем ночного видения. Но так ли все они хороши и востребованы на самом деле? Рассказываем о наиболее бесполезных опциях в современных автомобилях.

© dikushin/Getty Images

1. Система помощи при спуске

Многие современные кроссоверы могут похвастаться системой помощи при спуске с горы. При её активации водителю не нужно жать на педаль тормоза в процессе движения вниз по склону. Электроника сама с точно выверенным усилием подтормаживает колёса, обеспечивая неторопливый и контролируемый спуск.

Удобно? Безусловно. Но только если вы живёте в очень гористой или холмистой местности и постоянно вынуждены съезжать с крутых и скользких склонов. Подавляющее же большинство городских кроссоверов, оснащённых такой системой, сталкиваются с самым крутым склоном разве что при движении по пандусу многоуровневой парковки.

© Land Rover

2. Подрулевые лепестки переключения передач

Подрулевые переключатели скоростей на машине с автоматической трансмиссией, по мнению маркетологов, отличная опция для любителей активной езды. Технология, пришедшая из автоспорта, действительно уместна на спортивных моделях, чьи владельцы могут периодически выезжать на гоночный трек. Однако зачастую лепестки бывают установлены на не очень мощных малолитражках, компактных городских кроссоверах и даже на рулевой колонке утилитарных пикапов. Владелец такой машины максимум пару раз за всё время её эксплуатации попробует «поиграть» этими лепестками, вручную переключая передачи, а затем благополучно забудет о существовании спортивной опции.

© KIA

3. Система «старт-стоп»

Система «старт-стоп» в своё время была очень модной у экологически осознанных водителей. Ведь она автоматически глушит мотор, например на время остановки на светофоре, а затем сама запускает двигатель, когда водитель нажимает на газ, чтобы тронуться места. По логике система экономит топливо и снижает количество вредных выбросов благодаря сокращению времени работы мотора на холостом ходу.

Однако эксплуатация машин со «старт-стопом» показывает, что реальный экономический эффект ощутим лишь в определённых условиях эксплуатации. Например, при неспешной езде по населённым пунктам, где редки дорожные заторы, но множество светофоров. Дело в том, что в вялотекущих пробках, присущих мегаполисам вроде Москвы и Питера, постоянные пуски мотора очень быстро разряжают аккумулятор, и «старт-стоп» автоматически отключается сам. Кроме того, постоянные чередования пусков и отключений мотора приводят к повышенной нагрузке на стартер и генератор.

© Pukhov K/Shutterstock

Но самая главная неприятность от постоянной езды со «старт-стопом» связана с моторным маслом. При каждом запуске двигателя в его картер попадает небольшое количество несгоревшего топлива. Это неизбежно. В дальнейшем на ходу оно испаряется из моторного масла и проблем не создаёт. Но при постоянных пусках двигателя в смазку постоянно добавляется новая порция горючего. Масло становится всё более разбавленным и быстрее теряет свойства, провоцируя ускоренный износ.

Для моторов с системой «старт-стоп» есть даже специальные масла с повышенным содержанием присадок, однако в итоге опция даёт сомнительную экономию и требует более тщательного ухода за автомобилем. Да и сама опция стоит немалых денег.

© BMW

4. Автопарковщик

Работа парковочного автопилота впечатляюще смотрится в рекламных роликах автомобильных компаний. В них машина сама находит место для стоянки и ловко вкатывается на него, избавляя водителя от необходимости крутить баранку и смотреть по зеркалам.

Однако в условиях реальной эксплуатации электронные ассистенты достаточно привередливы к выбору подходящего парковочного места. Довольно часто они отказываются загонять машину туда, где без труда припаркуется даже не очень опытный водитель. Кроме того, далеко не все автовладельцы настолько доверяют электронным «мозгам» автопарковщика, чтобы позволить ему самостоятельно управлять машиной.

© Kia

5. Автоматическая подача ремня безопасности

По сути, это такая электромеханическая «рука», которая подаёт ремень безопасности водителю или пассажиру, чтобы тот не тянулся за ним самостоятельно. Чаще всего опция предлагается на купе и кабриолетах, у которых стойка с ремнём безопасности расположена довольно далеко от передних кресел.

Теоретически механизм должен здорово облегчать жизнь водителю и пассажиру, однако на деле он довольно медлителен. Человеку зачастую проще самому протянуть назад руку и пристегнуться, чем ждать, пока пластиковая штанга подаст ремень. Кроме того, из-за сложности конструкции опция не особо надёжная и довольно дорогая в ремонте.

© Mercedes-Benz

6. Амбиентная подсветка салона

Возможность менять оттенок декоративной светодиодной подсветки в салоне машины подаётся рекламщиками автоконцернов как опция, позволяющая подчеркнуть индивидуальность владельца. Кроме того, она якобы позволяет создать в интерьере обстановку, соответствующую сиюминутному настроению водителя и пассажиров.

© Mercedes-Benz

Однако владельцы машин обычно развлекаются с цветами подсветки интерьера лишь в первые дни после покупки. Затем эта игрушка, как правило, приедается и в дальнейшем используется с каким-то одним неизменным оттенком или не используется вовсе.

© Mercedes-Benz

7. Ионизатор воздуха в салоне

Ионизатор в системах вентиляции предназначен для насыщения воздуха отрицательно заряженными ионами (анионами), что имитирует природную среду гор, морских курортов и, теоретически, может улучшать самочувствие. Устройство также помогает очищать воздух от пыли, пыльцы и других аллергенов, а также нейтрализовать неприятные запахи.

Однако в случае с автомобилем польза такой функции весьма сомнительна. Дело в том, что объем воздуха в салоне машины невелик и он так часто обновляется из-за постоянного открытия дверей и окон во время эксплуатации, что эффект от работы ионизатора практически нивелируется.

© Toyota

8. Управление жестами

На некоторых моделях современных машин встречается функция управления медиасистемой жестами, однако ее практический смысл весьма сомнителен.

Как правило, они набор жестов дублирует команды, которые можно давать мультимедийке и при помощи сенсоров или кнопок. Кроме того, опция управления жестами раздражает людей, привыкших интенсивно жестикулировать во время беседы.

© BMW

9. Интеграция социальных сетей в меню медиасистем

Другая странная опция — интеграция социальных сетей в меню медиасистем. Есть модели, у которых возможность взаимодействия с соцсетями встроена в мультимедийку прямо с завода.

Однако, как правило, пользоваться ими во время движения невозможно из соображений безопасности. А востребованность приложений во время стоянки сомнительна, так как смотреть фото и комментировать посты друзей куда проще с привычного личного гаджета вроде смартфона или планшета, нежели с экрана медиасистемы авто.

10. Анимации с работой силовой установки и трансмиссии

Многие автопроизводители любят, помимо привычных расходомеров, добавлять в меню медиасистем «мультики», показывающие распределение крутящего момента по осям полноприводных моделей или «перетекание энергии» в разных направлениях у электрических и гибридных авто.

Безусловно, опция очень красивая, но с практической точки зрения совершенно бесполезная, поскольку никакой функции, кроме эстетической, в себе не несёт. Зачастую такая визуализация абсолютно никак не связана с возможностью непосредственного контроля тягой или энергией со стороны водителя.