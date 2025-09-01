Вступили в силу новые правила ТО и ремонта для автосервисов: что ждёт автовладельцев и как подорожают услуги

Сегодня, 1 сентября 2025 года, вступили в силу новые правительственные правила ремонта и технического обслуживания автомобилей. Рассказываем, что изменилось для автовладельцев и как это может повлиять на стоимость услуг.

«Правила оказания услуг (выполнения работ) по ТО и ремонту автомототранспортных средств» образца 2001 года прекратили своё действие. Взамен заработала новая редакция документа, который Правительство утвердило постановлением № 780 от 29.05.2025.

За четверть века в сфере технического обслуживания много чего произошло. Поэтому изменения в правилах ТО и ремонта напрашивались давно. Ведь в их правовых рамках постоянно оказываются дестяки тысяч автомобилистов. Рассказываем о наиболее существенных изменениях в правилах ремонта и технического обслуживания автомобилей, а также их последствиях.

Что изменилось с 1 сентября 2025

Электронный документооборот

Автосервисам теперь не обязательно вести всю документацию в бумажном виде. Заявки на ремонт, договоры между СТО и автовладельцами и тому подобные вещи могут быть электронными. Это означает, что автовладелец может теперь заказать ремонт машины онлайн без личного присутствия, не подписывая никаких бумаг.

Прайс-листы на сайтах и в социальных сетях

Отныне автосервисы обязаны вывешивать свои прайс-листы не только в бумажном виде на стенде где-то в клиентской зоне СТО. Информация о расценках на работы и комплектующие, сроках, гарантийных обязательствах и прочем обязана быть размещена и в интернете — на сайте, в соцсетях, мобильном приложении — если автосервис таковыми располагает. Кроме того, автосервис должен обеспечить клиенту возможность онлайн-отслеживания статуса проводимого с его машиной ремонта.

Подробная информация об этапах ремонта

В правилах теперь подробно расписаны этапы ремонта автомобиля — начиная с оформления заявки и заканчивая выдачей готового авто владельцу. В предыдущей редакции такого требования не было. Их должны соблюдать все СТО без исключения.

Новые правила использования запасных частей и компонентов

Важное изменение касается используемых при ремонте автокомпонентов. А именно случаев, когда автовладелец самостоятельно приобретает новую запчасть и приезжает в автосервис с просьбой установить её на свой автомобиль. Теперь, если станция технического обслуживания по своему усмотрению решит, что предоставленная автовладельцем деталь «может снизить качество оказываемых услуг», сервисмены имеют полное право отказать в её установке и расторгнуть договор с клиентом.

Нюанс в том, что немалая доля прибыли большинства СТО приходится не только на сервисное обслуживание, но и на продажу запасных частей клиентам. С собственной наценкой, разумеется. Когда клиент предоставляет «свои» запчасти, автосервис теряет изрядную долю заработка. Зачастую сервисмены и ранее отказывали экономным автовладельцам в обслуживании под предлогами о некачественных комплектующих, однако принимали на себя риски по невыполнению обязательств. Теперь же у ремонтников появилось вполне законное обоснование для таких отказов. Что в итоге приведёт к удорожанию ремонта и обслуживания для автовладельцев.

Ответственность перед клиентами: экспертиза за счёт СТО

В предыдущей редакции правил ответственность СТО перед клиентами была описана кратко и максимально общими фразами. Станция отвечала за качество ремонта и сохранность автомобиля лишь в процессе обслуживания. Все дальнейшие недоразумения и претензии могли быть предъявлены только суд.

Теперь этот немаловажный раздел проработан достаточно детально. В частности, прописан вариант, когда автовладелец может указывать на факт некачественного ремонта. В этом случае, по его требованию, автосервис будет обязан оплатить независимую экспертизу оценки качества ремонтных работ. Если по её результатам нарушений со стороны СТО не выявят, то исследование в полном объёме придётся финансировать уже самому автовладельцу.

Размытые сроки претензий в случае некачественного ремонта

Согласно новым правилам клиент обязан письменно отразить в акте приёма-передачи ТС дефекты от некачественного ремонта, иначе в дальнейшем «лишается права ссылаться» на них.

Кроме того, в правилах сказано, что о «скрытых недостатках ремонта или выявленных впоследствии отступлениях СТО от договора» автовладелец обязан уведомить компанию «в разумный срок по их обнаружении». Однако сама форма «уведомления» не прописана. Что такое «разумный срок» и кто его определяет — тоже нигде не указано. Получается, что недобросовестные автосервисы могут самостоятельно указывать минимальный срок в договорах оказания услуг, чтобы не подвергать себя лишним рискам.

Компенсации через суд

Отдельным пунктом в новых правилах указано, что «вред, причинённый имуществу потребителя вследствие недостатков оказания услуг (то есть из-за плохого ремонта или технического обслуживания. — Прим. ред.), подлежит возмещению в объёме, установленном законодательством РФ».

То есть отныне автовладельцы могут рассчитывать на компенсации исключительно в судебном порядке в рамках Гражданского кодекса и закона «О защите прав потребителей».