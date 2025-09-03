Сколько стоят запчасти на китайские авто: цены, которые вас шокируют

Понятие «китайские запчасти» — это обычно про недорогую альтернативу оригинальным комплектующим. Но как быть с машинами брендов из самой Поднебесной? Для них, как показывает практика, дешёвого «неоригинала» практически нет. «Рамблер/авто» изучил предложения на рынке и онлайн-площадках, а также связался с официальными дилерами, чтобы выяснить стоимость запасных частей на популярные модели.

Для анализа цен на запасные части китайских автомобилей мы выбрали несколько наиболее востребованных на рынке моделей из Поднебесной, которые регулярно попадают в топы рейтингов продаж. Среди них, например, Geely Monjaro, Chery Tiggo 7 Pro Max, GAC GS8, Tank 500, Changan C75 plus и другие.

Сразу же оговоримся, что мы не стали изучать предложения по расходникам, которые требуют интервальной замены во время регламентного технического обслуживания. Покупатели автомобилей, как правило, имеют предварительное представление об их стоимости, исходя из цен на плановые ТО в период гарантийного обслуживания. А вот о том, какие их могут ждать затраты в случае небольшого ДТП, многие не догадываются.

Поэтому мы отобрали пять автомобильных узлов, которые часто разбиваются в авариях либо могут быть повреждены в процессе эксплуатации самим владельцем.

Среди них, например, такие детали как боковые зеркала заднего вида, фара головного света, бамперы, привод колёс с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС), а также радиаторы системы охлаждения двигателя.

Боковые зеркала заднего вида

Зеркала заднего вида иногда стоят по-разному — даже правое и левое у одной и той же модели. Для простоты мы приводим тут цены наиболее дешёвой запчасти из таких пар.

Так, например, цена нового бокового оригинального зеркала на Changan CS75 Plus может доходить до 78-79 тысяч рублей.

На другой бестселлер Geely Monjaro цена оригинальной запасной части начинается от 55-60 тысяч и достигает 90-25 тысяч рублей.

При этом в отделе запчастей компании «Автомир», официального дилера Geely, нам озвучили стоимость порядка 80-110 тысяч рублей без учета установки зеркала.

«Доплата за работу по замене поврежденной детали составит порядка 10 тысяч» – подытожил менеджер по телефону.

Поменять аналогичный элемент на флагманском кроссовере GAC тоже будет недешёвым удовольствием. Цены за зеркала на GS8 начинаются от 50 тысяч на маркетплейсах и онлайн площадках, где нет гарантии от продавца относительно оригинальности и новизны, и доходят до 85-88 тысяч у специализированных продавцов. При этом в некоторых региональных магазинах можно приобрести зеркало дешевле, например около 60-65 тысяч.

Самое доступное боковое зеркало из изученных нами моделей у бестеллера Chery Tiggo 7 Pro Max. Предложения на маркет-плейсах начинаются от 30 тысяч рублей и доходят до 50-55 тысяч в специализированных магазинах.

В сервисном отделе «Рольф Дмитровка», официального дилера Chery, нам также объявили диапазон цен от 40 до 50 тысяч рублей за деталь, но уже с включённой стоимостью работ по установке. При этом сама работа по замене была оценена в 8–10 тысяч.

С большим внедорожником марки Tank дела обстоят не лучше. Боковое зеркало для него оценивается в 60-62 тысячи рублей.

Фара головного света

Фары головного света у большинства современных китайских машин светодиодные. Некоторые оснащены еще и функцией автоматического переключения с дальнего света на ближний — при появлении встречного авто. Дешёвыми такие технологии быть не могут.

Например, оригинальная фара на Changan C75 Plus стоит 182 тысячи рублей. Это одна из немногих деталей, на которые можно найти неоригинальную замену. Их стоимость на маркетплейсах варьируется от 60 до 75 тысяч рублей.

Новая оригинальная фара на Geely Monjaro обойдется в 198-200 тысяч рублей. В Сети есть множество предложений значительно дешевле (около 60-80 тысяч), однако качество и новизну подобных аналогов не гарантирует ни один продавец.

В отделе запчастей компании «Обухов», официального дилера Geely, нам озвучили стоимость замены фары с работой порядка 200 тысяч рублей, запросив VIN-код конкретного автомобиля «для более точного расчёта стоимости».

Аналогичная запасная часть на GAC GS8 обойдется порядка 130-135 тысяч рублей, а на Chery Tiggo 7 Pro Max она вновь одна из самых доступных и стоит в диапазоне от 60 до 80 тысяч.

Ну а самая дорогая фара этого обзора у Tank 500: она оценивается в 224 000 рублей.

Привод переднего колеса в сборе

У большинства машин приводы правого и левого колёс обычно различаются по длине. И уже поэтому стоят не одинаково. Для ориентира мы приводим тут цены более дешевого из каждой пары приводов в сборе со ШРУС.

На Changan C75 Plus её можно приобрести за 65-67 тысяч рублей. За такую же запчасть на Geely Monjaro придется выложить минимум менее 69 тысяч рублей. У GAC GS8 стоимость привода составляет 48-50 тысяч рублей.

Примерно столько же она стоит на Tank 500. А для Chery Tiggo 7 Pro Max такую деталь можно приобрести за 35-40 тысяч. Однако в случае с Chery это вновь одна из немногих комплектующих, на которую можно найти новую неоригинальную замену. Аналог продают уже по 23 тысячи рублей.

Передний бампер и радиатор охлаждения двигателя

Как оказалось, разыскать действительно новый передний бампер для китайской машины среди массы объявлений с продажей б/у — занятие непростое. Опять же, видимо, благодаря столь мощной конкуренции со стороны не новых запасных частей, стоят новые бамперы не так дорого, как можно было бы предположить.

Примерно в 110-130 тысяч рублей обойдётся бампер на Changan C75 Plus. Но из-за особенностей конструкции в его комплект фактически входит и фальшрадиаторная решётка. На этом фоне 65-70 тысяч рублей за бампер на Geely Monjaro кажутся вполне приемлемой суммой. Не менее адекватной кажется цена бампера GAC GS8, которая составляет порядка 75 тысяч рублей. Эта же деталь на Chery Tiggo 7 Pro Max и Tank 500 стоит порядка 60-70 тысяч рублей.

Новый радиатор Changan C75 Plus продают примерно за 45 тысяч рублей. На Geely Monjaro он стоит уже порядка 60 тысяч, на Tank 500 – 50-55 тысяч, а GAC GS8 – около 55-60 тысяч рублей. А «Чери» снова у самая бюджетная (сравнительно, конечно) запасная часть: она оценена в 31 тысячу.

Какие цены на установку

Приобрести новую деталь мало. Её же ещё нужно установить на машину. Во время общения с официальными дилерами мы также выяснили, во сколько могут обойтись те или иные работы. Как и ожидалось, наиболее затратной операцией, конечно же, будет замена радиатора.

Например, в «Чанган Центр Авторусь» работы по замене радиатора на C75 Plus обойдутся почти в 29 тысяч рублей. Замену привода переднего колеса у Chery Tiggo 7 Pro Max в «Автогермес» оценили в 12 тысяч рублей. Поменять фару на GAC GS8 в техцентре «Кунцево» обойдётся уже в 18 тысяч рублей. За установку нового бампера в «Автомире» возьмут 15 тысяч рублей. А за монтаж нового бокового зеркала в «ЦентрТанк» — 5 500 рублей.

Кроме того, ни в одной из официальных СТО вам «прямо сейчас» никто ничего поменять не сможет. Придётся записываться в очередь. Вот только время ожидания будет разным. Что касается Chery, Geely и Changan, то в московском регионе сейчас легко найти фирменный автосервис, где вашу машину примут в работу в течении 5–7 календарных дней.

С Tank и GAC всё сложнее: свободные окна для записи имеются лишь через 20–25 дней со дня обращения. То ли дело в общем количестве СТО в регионе, то ли в наплыве желающих починить свой автомобиль. Альтернатива в этом случае только одна — обращение в независимые автосервисы, занимающиеся слесарным и кузовным ремонтом китайских машин. Кажется, что их количество в последние годы растёт пропорционально с числом машин из Поднебесной на наших дорогах.